الجمعة, مايو 26, 2023
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حياتنا

7 نصائح ذهبية عليك تذكرها عند الإستعداد لمقابلة عمل هاتفية

المقابلة الهاتفية تحتاج للتحضير كغيرها من أنواع المقابلات

كتب ايمان الباجي
7 نصائح ذهبية عليك تذكرها عند الإستعداد لمقابلة عمل هاتفية watanserb.com
مقابلات العمل الهاتفية
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وطن- تعد المقابلات الهاتفية طريقة فردية ورائعة لإختبارك ولكي يتعرف عليك أكثر صاحب العمل.

تعتمد في بعض الأحيان الشركات هذا النوع من المقابلات لمناقشة فرصة العمل مع المتقدم للوظيفة واعتبارها مقابلة مبدئية.

ولزيادة فرص نجاحك في المقابلة الهاتفية، استخدم النصائح التالية التي كشفتها مجلة “forbes” الأمريكية والتي ستساعدك على تخطي هذه المقابلة للاقتراب خطوة إلى الوظيفة التي لطالما رغبت في الحصول عليها.

جهّز جميع التقنيات المطلوبة

إذا كانت لديك مقابلة عمل هاتفية، فتأكد من شحن كل من الهاتف الخلوي وسماعات الأذن بالكامل.

وإذا كنت تجري المقابلة، عليك التأكد من أن يكون وضع “عدم الإزعاج” في وضع التشغيل.ستحتاج أيضًا إلى التحقق من أن موقعك به استقبال جيد للهاتف الخلوي.

المقابلة الهاتفية تحتاج للتحضير كغيرها من أنواع المقابلات

الإنصات الجيد

الاستماع أو الإنصات الجيد مهم للغاية خلال المقابلة الهاتفية.

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إن مقاطعة الشخص الذي يجري مقابلة معك يمكن أن يخلق نوعاً من الإحراج.

لذا من المهم أخذ فترات قصيرة قبل التحدث مع مسؤول التوظيف، وحاول التدرب على هذه الطريقة مع الأصدقاء والعائلة قبل بدء مقابلة العمل.

حدد موعدًا للمقابلة عندما تكون في بيئة هادئة

حاول تحديد موعد للمقابلة عندما تعلم أنك ستكون في مكان هادئ ومريح بعيدًا عن الضوضاء ومصادر التشتت، فهذا سيساعدك في التحدث بهدوء واحترافية.

كما حاول كذلك تجنب وضع أي طعام أو مشروبات على مكتبك. ومع ذلك، لا بأس في وضع زجاجة ماء محكمة الغلق في مكان قريب، يمكنك استعمالها إذا شعرت بالعطش.

تحقق من تحضير ما تحتاجه

تحقق من إبقاء سيرتك الذاتية بالقرب منك أثناء المقابلة، وكذلك الحال مع أي أسئلة قمتَ بتحضيرها أو أي معلومات ضرورية تعتقد أنك قد تحتاج إليها.

كما تحتاج كذلك إلى قلمك لتدوين الملاحظات فضلاََ عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

الزي المناسب

حتى لو كانت المقابلة عبر الهاتف، ستشعر وأنت ترتدي زي المقابلة بمزيد من الثقة والمهنية.

الحضور مبكرًا

كما هو الحال مع المقابلة الشخصية، سترغب في “الظهور” مبكرًا بحوالي 5-10 دقائق للتركيز على أنفاسك وتقليل التوتر.

يمكن لبعض الأنفاس العميقة أن تساعدك على التخلص من القلق ومنأي توترات حتى تكون مستعدًا للتركيز على المحادثة.

حاول تحديد موعد للمقابلة عندما تعلم أنك ستكون في مكان هادئ ومريح بعيدًا عن الضوضاء ومصادر التشتت

حافظ على وضعية جيدة

سيساعدك الجلوس بشكل مستقيم على إظهار ثقة أكبر ويجعلك أيضًا أكثر تركيزًا وانخراطًا في المحادثة.

الوضعية السيئة يمكن أن تسبب إجهاداً للحبال الصوتية فضلاََ عن مشاكل صحية أخرى.

المصدرمجلة فوربس، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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