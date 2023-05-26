لماذا ارتفعت أسعار تذاكر الطيران في كل أنحاء العالم وهل من حلول؟

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وطن- إذا كنت هذه الفترة تحاول حجز عطلة صيفية، فربما تكون قد لاحظت أن أسعار تذاكر الطيران قد ارتفعت كثيرًا.

يتساءل العديد من المسافرين المتفائلين عن سبب ارتفاع أسعار الرحلات الجوية في الوقت الحالي. على الرغم من الجهود التي يبذلها المسافرون للتحلي بالمرونة فيما يتعلق بمواعيدهم والسفر إلى وجهات رخيصة، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة – لا سيما بالمقارنة مع الأسعار المخفضة لعامي 2019 و 2020، وفقا لما أوردته مجلة “باست لايف“.

في العام الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لتذاكر الطيران بمقدار 25 في المئة، متجاوزاََ بذلك معدل التضخم عند 8 في المئة. كما ارتفعت أسعار الرحلات الجوية بشكل كبير في كل من الرحلات المحلية والدولية، وفقًا لمكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل.

ما هي أسباب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران؟

زيادة الطلب على السفر بعد رفع القيود الوبائية

في أواخر عام 2021، بدأ السفر في الانتعاش مرة أخرى، حيث أعادت العديد من البلدان فتح أبوابها وتم تخفيف بعض قيود السفر.

في الوقت الحالي، تخلت معظم البلدان عن قيودها وهذا قد يعني أن الكثير من الأشخاص يرغبون في السفر الآن أكثر من أي وقت مضى.



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ومع عودة السفر الآن إلى مستوى ما قبل الجائحة، وفقًا لخبراء الصناعة، رفعت شركات الطيران أسعار رحلاتها بالتزامن مع الطلب. هذا أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع تكلفة الرحلات الجوية في الوقت الحالي.

ارتفاع أسعار وقود الطائرات



عندما يتعلق الأمر بتحديد أسعار الرحلات، فإن أحد أهم الاعتبارات التي تضعها الشركات هو سعر وقود الطائرات. عندما يكلف شرائها أكثر، سينعكس ذلك على سعر التذكرة.

من جهتها، تقول هايلي بيرج، كبيرة الاقتصاديين في شركة السفر الناشئة “هوبر”:’تعتبر أسعار وقود الطائرات تكلفة كبيرة لشركات الطيران وتظل أعلى بنسبة 16 في المائة تقريبًا من مستويات ما قبل الجائحة.”

مضيفةََ:”على الرغم من أن تكاليف الوقود قد تحسنت بشكل كبير في الأشهر الخمسة عشر الماضية، إلا أن الأسعار لا تزال في أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2014.”

ويمكن أن يتأثر سعر وقود الطائرات بعدة عوامل مختلفة، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وفي ذروته، بلغ سعر وقود الطائرات 172 دولارًا للبرميل الواحد في يونيو 2022، وفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي.

نقص كبير في عدد الموظفين

عندما بدأت جائحة فيروس كورونا في الإنتشار، قامت العديد من شركات الطيران بتسريح عشرات الآلاف من الطيارين والمضيفين.

وعندما بدأ السفر في الإنتعاش مرة أخرى في عامي 2021 و 2022، أدى هذا النقص الشديد إلى زيادة تكلفة أسعار تذاكر الطيران.

كما أدى نقص الموظفين أيضًا إلى المزيد من الرحلات الجوية الملغاة أو المتأخرة، فضلاً عن إلغاء بعض الطرق، حيث لا يوجد عدد كافٍ من الموظفين للعمل.

النقص في الطائرات

بالإضافة إلى نقص الموظفين، هناك نقص في الطائرات أيضًا، حيث لم تتلق العديد من شركات الطيران طلباتها الكاملة للطائرات الجديدة.



كيف تحصل على تذكرة طيران رخيصة؟

سافر في الدرجة الاقتصادية

في الآونة الأخيرة، حاولت العديد من شركات الطيران التنافس ضد شركات أخرى من خلال تقديم عروض رحلات في الدرجة الاقتصادية بأقل تكلفة.

المقاعد الاقتصادية الأساسية هي الخيار الأرخص في العديد من شركات الطيران، مثل يونايتد وأمريكان إيرلاينز.

استخدم مواقع السفر للحصول على أسعار طيران رخيصة

هناك الكثير من الأدوات عبر الإنترنت التي تقارن أسعار الرحلات عبر الوجهات وعبر شركات الطيران المختلفة.

تعد تطبيقات مثل Hopper مفيدة بشكل خاص حيث سيخبرك التطبيق بموعد الحجز للحصول على أفضل سعر.



كما يوصي الخبراء باستخدام موقع “Kayak” للعثور على رحلات طيران أو مجموعات رحلات بأدنى سعر. يقدم الموقع أيضًا نصائح عند البحث على موقعه على الويب لمعرفة ما إذا كان الوقت مناسبًا لشراء تذاكر الطائرة أم لا وما إذا كانت الأسعار ستنخفض أو ستزيد في المستقبل.