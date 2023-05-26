تامر حسني ويارا السكري.. مفاجآت جديدة حول علاقتهما وحلم الإنجاب الذي فرقهما!

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وطن– لا تزال خبايا قصة المغربية بسمة بوسيل، طليقة الفنان تامر حسني، وهجومها على مديرة أعمال الأخير، هالة عمر، تثير فضول الجمهور الذي ينتظر فهم الصورة بشكل كامل.

خلاف تامر حسني ويارا السكري!

وفي هذا السياق، تحدثت صفحة “شاربليتا” الشهيرة على انستغرام والمتخصصة في نشر فضائح الفنانين، عن السبب الحقيقي لهجوم بسمة بوسيل على هالة عمر.

وادعت شاربليتا أن ما كشفته، جاء عبر مصدر موثوق ومقرب من يارا السكري.

وقالت شاربليتا نقلاً عن المصدر: “كل ما صدر من بسمة بوسيل ضد هالة عمر في يوم زفافها، هو رد فعل متوقعة.. وذلك لمحاولة الأخيرة فض الخلاف الذي جرى منذ فترة بين تامر ويارا السكري”.

المهندسة زوجة تامر الجديدة

وأشار مصدر شاربليتا أن الخلاف بين الفنان المصري ويارا السكري قائم حتى اللحظة.

وأردفت: “يارا اشترطت على تامر حسني أن يطلق زوجته الجديدة المهندسة كشرط أساسي لعودة علاقتهما كسابق عهدها”.

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أما أحد أسباب الخلاف الأساسية بين الثنائي، بحسب شاربليتا. هو عدم رغبة تامر حسني في الإنجاب من يارا السكري، عكس الأخيرة التي تتمنى أن تنجب طفلاً من طليق بسمة بوسيل.

قصة خيالية

وحول الأغاني التي نشرها تامر حسني عبر خاصية الستوري في حسابه على “انستجرام“. كان يطالب فيها يارا بالرجوع عليه، ولم يقصد بسمة بوسيل.

لكن الناشطون رأوا أن القصة خيالية ومن تأليف ونسج شاربليتا ومصادرها التي تحتاج إلى مصادر حسب سخرية المتابعين.

وكان عدم المنطق سبباً للتشكيك في رواية المتخصصة في فضح المشاهير. حيث كتب أحدهم: “يعني هو كان عايز يتجوز يارا قام راح اتجوز المهندسة.. انتوا شاربين حاجة”.

سبب الانفصال

وكانت مجلة “الجميلة” قد نقلت عن مصدر مقرب من المغربية بسمة بوسيل، قوله إن سبب هجوم الأخيرة على هالة عمر، مديرة أعمال تامر حسني، هي علاقتها بـ”يارا السكري”.

وكشف المصدر أن أحد الأشخاص أرسل صوراً لبسمة بوسيل من زفاف هالة عمر، ظهرت فيها يارا السكري تحتضن العروس.

وهذا هو السبب الذي أغضب بسمة، وجعلها تهاجم هالة عمر. معتبرة أن الأخيرة ارتكبت خطأً كبيراً في حقها، بدعوتها يارا إلى حفل زفافها، رغم علمها بأنها السبب في انفصال بسمة عن تامر حسني.

وأكد المصدر أن علاقة بسمة وهالة عمر كانت جيدة. عكس ما تصور بعضهم أن هناك علاقة عاطفية بين هالة وتامر، وأن هذا سبب الانفصال.