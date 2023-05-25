الخميس, مايو 25, 2023
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حياتنا

يارا السكري وتامر حسني.. صورة انعكاس النظارة الشمسية فضحت علاقتهما (شاهد)

حين كشف المتابعون أمر تامر حسني في الصورة سارعت يارا إلى إغلاق التعليقات على هذا المنشور فقط دون البقية

كتب رفيف عبدالله
يارا السكري وتامر حسني.. صورة انعكاس النظارة الشمسية فضحت علاقتهما (شاهد) watanserb.com
يارا السكري وتامر حسني
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وطن– تصدّرت أزمة الفنان المصري تامر حسني، مع طليقته بسمة بوسيل، محركات البحث والترند في الساعات الأخيرة.

فخ النظارات

ودخلت الحسناء يارا السكري على الخط، حين تبيّن أنها سبب هجوم بسمة بوسيل على هالة عمر، مسؤولة السوشيال ميديا لدى تامر حسني.

لكن القليل فقط يعلم أن شرارة الأزمة بدأت قبل نحو ثلاثة أشهر، حين وقع تامر حسني في فخ النظارات، وانكشفت علاقته بـ يارا السكري.

جاء ذلك حين نشرت يارا السكري مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على “انستجرام“، وهي تمارس التزلج على الجليد.

إغلاق التعليقات

وكانت يارا ترتدي نظارات شمسية، بالتدقيق فيها نجد انعكاس تامر حسني وهو يلتقط الصور لها، الأمر الذي أشعل الشرارة الأولى.

يارا السكري وتامر حسني
انعكاس النظارات يكشف وجود تامر حسني
يارا السكري وتامر حسني
أغلقت يارا التعليقات على الصورة

وحين كشف المتابعون أمر تامر حسني في الصورة، سارعت يارا إلى إغلاق التعليقات على هذا المنشور فقط دون البقية.

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هذا وقد تجاهلت يارا تصدر اسمها الترند وهجوم بسمة بوسيل على هالة عمر، واستمرت في نشاطاتها كملكة جمال وعارضة أزياء.

تجاهل

ونشرت يارا السكري مقطع فيديو عبر انستجرام وهي تروج للسياحة في مصر وتزور بعض الأماكن السياحية كالأهرامات.

وعلقت يارا: “السياحة المصرية ليس لها مثيل في العالم، ودائمًا تأتي مصر في المقدمة، جمالها لا يضاهى.. أدعم السياحة المصرية”.

أما هالة عمر، فقد ردّت على بسمة بطريقة غير مباشرة، حين تحدثت عن طبيعة علاقتها بتامر حسني.

رد هالة عمر

ونشرت هالة فيديو عبر انستجرام من حفل زفافها، معقّبة: “تامر حسني أبويا ومفيش كلام يقدر يوصف وقفته جنبي.. والسنة اللي فاتت كانت صعبة عليا بعد وفاة والدتي ووالدي الله يرحمهم”.

أما بسمة بوسيل، فقد حذفت كلّ ما يخصّ تامر حسني، وألغت متابعته عبر انستجرام، لتُنهيَ الطلاق الوديّ بينهما.

تامر ويارا

وكانت مجلة “الجميلة” قد نقلت عن مصدر مقرب من المغربية بسمة بوسيل، قوله إن سبب هجوم الأخيرة على هالة عمر، مديرة أعمال تامر حسني، هي علاقتها بـ”يارا السكري”.

وكشف المصدر أن أحد الأشخاص أرسل صوراً لبسمة بوسيل من زفاف هالة عمر، ظهرت فيها يارا السكري تحتضن العروس.

وهذا هو السبب الذي أغضب بسمة، وجعلها تهاجم هالة عمر، معتبرة أن الأخيرة ارتكبت خطأً كبيراً في حقها، بدعوتها يارا إلى حفل زفافها، رغم علمها بأنها السبب في انفصال بسمة عن تامر حسني.

وأكد المصدر أن علاقة بسمة وهالة عمر كانت جيدة، عكس ما تصور بعضهم أن هناك علاقة عاطفية بين هالة وتامر، وأن هذا سبب الانفصال.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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