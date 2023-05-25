نادين نجيم تخطف الأنظار بلحظات حميمية مع خطيبها خلال مهرجان “كان” (شاهد)

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وطن- شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، في مهرجان كان السينمائي لأول مرة، ورافقها خطيبها السوري ناريغ ناربيكيان.

“مع حبيبي”

وارتدت نادين نسيب نجيم، فستاناً أسود اللون من توقيع المصمم اللبناني زهير مراد.

وتركت نادين شعرها منسدلاً على طريقة الكيرلي، متزينة بعقد وأقراط ماسية من دار “شوبارد“.

View this post on Instagram A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)

ونشرت نادين نجيم صوراً ومقاطع عبر خاصية القصص المصورة على “انستجرام“، للقطات التي جمعتها بخطيبها، معقبة: “مع حبيبي”.

جلسة تصوير

كما بدت نادين في غاية الانسجام مع ناريغ ناربيكيان وهما في حفل العشاء بعد المهرجان.

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كما شاركت الفنانة اللبنانية متابعيها الـ16 مليون، صوراً رومانسية مع خطيبها وهما يرتديان معاً بدلة بيضاء رسمية ويتشابكان الأيدي.

وعلقت نادين على صورها من مهرجان كان: “لطالما كنت مفتونة بسحر حقبة الخمسينيات. عهد بريجيت باردو وصوفيا لورين …كما تعلمون ، أنا أحب كيف في ذلك الوقت ، كانت النساء تعانق منحنياتهن ، كانت الموضة جريئة ، لكنها أنثوية”.

العصر الذهبي

وتابعت: “وها نحن اليوم … قررت أنا وزهير صنع فستان خصيصًا مستوحى من العصر الذهبي وهذه المدينة الساحرة… كان …شكرا لكل شخص جعل هذه الرؤية تحيا.. شكرا شوبارد لاستضافتي”.

كما خطفت نادين نجيم الأنظار في حفل عشاء مجوهرات شوبرد على هامش فعاليات مهرجان كان في نسخته الـ76.

وارتدت نادين فستاناً قصيراً من توقيع اللبناني جورج شقرا، باللون البيج أوف شولدر من ناحية واحدة، وكتف منفوش على شكل وردة من الجهة الأخرى.

وتميز الفستان بقصّته القصيرة والضيقة بالطيّات الناعمة، مع ذيل طويل من الساتان.

تعليقات قاسية

واستكملت نادين إطلالتها بصندل مفتوح أيضاً باللون البيج ومزيّن بعقدة فراشة فضيّة، وحملت حقيبة مخلب شفّافة.

ونسّقت الفنانة اللبنانية الفستان مع مجوهرات فاخرة من “شوبارد” أيضاً، حيث ارتدت أقراطاً وأساور مرصّعة بالماس.

لكن نادين تعرضت لتعليقات قاسية بسبب مبالغتها في عمليات التجميل، فكتبت متابعة: “وجهه صاير طابقين”.

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وعلقت أخرى: “ياريت نخفف تعريض الفك و الفلر تبع التم كتير طالع اوفر”.

ووافقها الرأي أحد المتابعين قائلا: “ليش هيك يا نادين عاملا وشك كبير التكساس.. كتير مبالغ فيه هيدا التكساس حلو للرجال”.

وسألها آخر: “ليش وجهك صاير مربع هيك”.

تنمر

وسبق أن وصفت نادين ما تتعرض له من انتقادات بـ”التنمر”، قائلةً عبر خاصية القصص المصورة: “يتنمرون عليَّ بسبب تلك الصور.. ألا يخجلون من أنفسهم أين هي الإنسانية؟”.

وتابعت نادين: “كيف يمكننا دعم بعضنا البعض في مثل هذا العالم السام والقاسي؟ للنساء عليكن الدفاع عن أنفسكن وعن بعضكن البعض.. كن لطيفًا لا يكلفك أي شيء أن تنشر الحب والدعم”.