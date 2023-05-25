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حياتنا

نادين نجيم تخطف الأنظار بلحظات حميمية مع خطيبها خلال مهرجان “كان” (شاهد)

نادين نجيم تعرضت لتعليقات قاسية بسبب مبالغتها في عمليات التجميل

كتب رفيف عبدالله
نادين نجيم تخطف الأنظار بلحظات حميمية مع خطيبها خلال مهرجان
نادين نجيم
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وطن- شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، في مهرجان كان السينمائي لأول مرة، ورافقها خطيبها السوري ناريغ ناربيكيان.

“مع حبيبي”

وارتدت نادين نسيب نجيم، فستاناً أسود اللون من توقيع المصمم اللبناني زهير مراد.

وتركت نادين شعرها منسدلاً على طريقة الكيرلي، متزينة بعقد وأقراط ماسية من دار “شوبارد“.

ونشرت نادين نجيم صوراً ومقاطع عبر خاصية القصص المصورة على “انستجرام“، للقطات التي جمعتها بخطيبها، معقبة: “مع حبيبي”.

نادين نجيم في مهرجان كان
نادين وخطيبها في كان

جلسة تصوير

كما بدت نادين في غاية الانسجام مع ناريغ ناربيكيان وهما في حفل العشاء بعد المهرجان.

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كما شاركت الفنانة اللبنانية متابعيها الـ16 مليون، صوراً رومانسية مع خطيبها وهما يرتديان معاً بدلة بيضاء رسمية ويتشابكان الأيدي.

نادين نجيم في مهرجان كان
ارتدت نادين وخطيبها ملابس متشابهة
نادين نجيم في مهرجان كان
نادين وناريغ
نادين نجيم في مهرجان كان
تألقت نادين ببدلة بيضاء رسمية

وعلقت نادين على صورها من مهرجان كان: “لطالما كنت مفتونة بسحر حقبة الخمسينيات. عهد بريجيت باردو وصوفيا لورين …كما تعلمون ، أنا أحب كيف في ذلك الوقت ، كانت النساء تعانق منحنياتهن ، كانت الموضة جريئة ، لكنها أنثوية”.

العصر الذهبي

وتابعت: “وها نحن اليوم … قررت أنا وزهير صنع فستان خصيصًا مستوحى من العصر الذهبي وهذه المدينة الساحرة… كان …شكرا لكل شخص جعل هذه الرؤية تحيا.. شكرا شوبارد لاستضافتي”.

كما خطفت نادين نجيم الأنظار في حفل عشاء مجوهرات شوبرد على هامش فعاليات مهرجان كان في نسخته الـ76.

وارتدت نادين فستاناً قصيراً من توقيع اللبناني جورج شقرا، باللون البيج أوف شولدر من ناحية واحدة، وكتف منفوش على شكل وردة من الجهة الأخرى.

نادين نجيم في مهرجان كان
ارتدت نادين فستاناً قصيراً من توقيع اللبناني جورج شقرا
نادين نجيم في مهرجان كان
تميز الفستان بقصّته القصيرة والضيقة بالطيّات الناعمة، مع ذيل طويل من الساتان

وتميز الفستان بقصّته القصيرة والضيقة بالطيّات الناعمة، مع ذيل طويل من الساتان.

تعليقات قاسية

واستكملت نادين إطلالتها بصندل مفتوح أيضاً باللون البيج ومزيّن بعقدة فراشة فضيّة، وحملت حقيبة مخلب شفّافة.

ونسّقت الفنانة اللبنانية الفستان مع مجوهرات فاخرة من “شوبارد” أيضاً، حيث ارتدت أقراطاً وأساور مرصّعة بالماس.

لكن نادين تعرضت لتعليقات قاسية بسبب مبالغتها في عمليات التجميل، فكتبت متابعة: “وجهه صاير طابقين”.

 

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وعلقت أخرى: “ياريت نخفف تعريض الفك و الفلر تبع التم كتير طالع اوفر”.

ووافقها الرأي أحد المتابعين قائلا: “ليش هيك يا نادين عاملا وشك كبير التكساس.. كتير مبالغ فيه هيدا التكساس حلو للرجال”.

وسألها آخر: “ليش وجهك صاير مربع هيك”.

تنمر

وسبق أن وصفت نادين ما تتعرض له من انتقادات بـ”التنمر”، قائلةً عبر خاصية القصص المصورة: “يتنمرون عليَّ بسبب تلك الصور.. ألا يخجلون من أنفسهم أين هي الإنسانية؟”.

وتابعت نادين: “كيف يمكننا دعم بعضنا البعض في مثل هذا العالم السام والقاسي؟ للنساء عليكن الدفاع عن أنفسكن وعن بعضكن البعض.. كن لطيفًا لا يكلفك أي شيء أن تنشر الحب والدعم”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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