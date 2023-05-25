مشاهدة الحلقة 127 من قيامة عثمان.. البحث عن آل شيشك وعثمان يقع في فخّ فالنس

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وطن – تم رسمياً بث الحلقة 127 من مسلسل قيامة عثمان، وهي الحلقة التاسعة والعشرون من الموسم الرابع للمسلسل التاريخي التركي الذي يحكي قصة حياة عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية، وسط ترقب وانتظار ملايين المشاهدين لمتابعة أحداثها.

الحلقة 127 من قيامة عثمان

في الحلقة 127 من قيامة عثمان، نشهد تطورات مثيرة في الصراع بين عثمان وأعدائه من المغول والبيزنطيين والصليبيين، وكذلك في العلاقات بين عثمان وزوجته ملحة خاتون وأخوته وأبنائه.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 127 مترجمة كاملة HD #المؤسس_عثمان رابط الحلقة كاملة : https://t.co/yLzOjqXBGZ pic.twitter.com/r3myHf0UPX — Shoff.tv (@thepro3net) May 25, 2023

كما نتابع مغامرات عثمان في سبيل نشر الإسلام وتوحيد القبائل التركية تحت راية واحدة. هذه الحلقة مليئة بالإثارة والتشويق والحركة والرومانسية، وتعرض على قناة atv التركية كل، أربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

في الحلقة 127 من قيامة عثمان، تتصاعد الأحداث بوتيرة سريعة بعد تمكن عثمان من فتح قلعة كوبورا حصار، ردًا على هجوم القائد فالنس حاكم قلعة بورصة على القبائل في المناطق الحدودية أثناء انشغاله بإعادة تنصيب السلطان مسعود إلى عرض الدولة السلجوقية العلية من جديد وإزاحة نجل شقيقه علاء الدين ابن السلطانة الأم أسمهان.

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انطلقت أحداث مسلسل قيامة عثمان في الحلقة 127، باجتماع عدد كبير من قادة الدولة البيزنطية وحكام القلاع المجاورة للمناطق الحدودية داخل قلعة بورصة لبحث كيفية التعامل مع عثمان بعدما فتح قلعة كوبورا حصار وطلبهم الدعم بجيوش كبيرة لمواجهته.

وفي الأثناء، يظهر سعي السلطانة الأم أسمهان للانتقام من بينغي بمحاولة اختطاف ابنتها آل شيشك أثناء عودتها من يني شهير إلى القبيلة، حيث يقطع طريقها كارفال والجنود لكنها تهرب منهم بعد إصابتها، وتختبأ في الغابة.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 127 مترجمة للعربية شاهد من هنا : https://t.co/NjDIpado2J pic.twitter.com/KX4mDMm1kZ — مسلسلات تركية (@mslslttrky8) May 24, 2023

البحث عن آل شيشك في الحلقة 127 من قيامة عثمان

في الحلقة 127 من قيامة عثمان، تطلب أسمهان من بينغي أن تأتي بمفردها لفداء ابنتها بدلا منها، وعندما تذهب إليها تحاول القضاء عليها، لكن تواجد أكتيمور وبالا يمنعها ويتمكنون من أسر أسمها وابنها السلطان علاء الدين.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 127 مترجمة https://t.co/30PtCrLa0B pic.twitter.com/0isx3S5Ok9 — برستيج للافلام والمسلسلات (@amirxxx18) May 24, 2023

وبعد رحلة بحث في الغابة ضمن أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 127، يتمكنون من العثور على أل شيشك لكنها كانت في حالة صحية صعبة ما يدفعهم للذهاب بها إلى يني شهير لعلاجها.

المؤسس عثمان يقع في فخ فالنس

على الجانب الآخر، وبينما يسعى عثمان ومحاربوه إلى تشتيت حكام القلاع ومهاجمتها في نفس التوقيت بالتفريق بينها والقضاء على عدد من الجنود، يذهب مع نجليه علاء الدين وأوهان وبوران، إلى مقر قادة الدولة البيزنطية لكنه يقع في فخ فالنس الذي يظهر أمامه بعدد كبير من الجنود.

نسبة مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان – الحلقة 127 Total / 1 / 7.57

AB / 1 / 5.12

ABC1 / 1 / 6.43#KuruluşOsman pic.twitter.com/o8R8S18J4F — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs) May 25, 2023

في الأثناء، يحاول عثمان ونجليه وبوران الهرب لكن يتفرقا في الغابة قبل أن تنتهي أحداث الحلقة 127 من مسلسل المؤسس عثمان، على وقوع أوهان وعلاء الدين في قبضة فالنس ونايمان، ما يدفعه لتسليمه نفسه مكانهما وتركهما سالمين.