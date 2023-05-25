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مشاهدة الحلقة 127 من قيامة عثمان.. البحث عن آل شيشك وعثمان يقع في فخّ فالنس

مسلسل قيامة عثمان، يحكي قصة حياة عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية، بطريقة درامية مُشوقة

كتب فهمي الورغمي
مسلسل قيامة عثمان watanserb.com
مسلسل قيامة عثمان
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وطن – تم رسمياً بث الحلقة 127 من مسلسل قيامة عثمان، وهي الحلقة التاسعة والعشرون من الموسم الرابع للمسلسل التاريخي التركي الذي يحكي قصة حياة عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية، وسط ترقب وانتظار ملايين المشاهدين لمتابعة أحداثها.

الحلقة 127 من قيامة عثمان

في الحلقة 127 من قيامة عثمان، نشهد تطورات مثيرة في الصراع بين عثمان وأعدائه من المغول والبيزنطيين والصليبيين، وكذلك في العلاقات بين عثمان وزوجته ملحة خاتون وأخوته وأبنائه.

كما نتابع مغامرات عثمان في سبيل نشر الإسلام وتوحيد القبائل التركية تحت راية واحدة. هذه الحلقة مليئة بالإثارة والتشويق والحركة والرومانسية، وتعرض على قناة atv التركية كل، أربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

في الحلقة 127 من قيامة عثمان، تتصاعد الأحداث بوتيرة سريعة بعد تمكن عثمان من فتح قلعة كوبورا حصار، ردًا على هجوم القائد فالنس حاكم قلعة بورصة على القبائل في المناطق الحدودية أثناء انشغاله بإعادة تنصيب السلطان مسعود إلى عرض الدولة السلجوقية العلية من جديد وإزاحة نجل شقيقه علاء الدين ابن السلطانة الأم أسمهان.

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انطلقت أحداث مسلسل قيامة عثمان في الحلقة 127، باجتماع عدد كبير من قادة الدولة البيزنطية وحكام القلاع المجاورة للمناطق الحدودية داخل قلعة بورصة لبحث كيفية التعامل مع عثمان بعدما فتح قلعة كوبورا حصار وطلبهم الدعم بجيوش كبيرة لمواجهته.

وفي الأثناء، يظهر سعي السلطانة الأم أسمهان للانتقام من بينغي بمحاولة اختطاف ابنتها آل شيشك أثناء عودتها من يني شهير إلى القبيلة، حيث يقطع طريقها كارفال والجنود لكنها تهرب منهم بعد إصابتها، وتختبأ في الغابة.

البحث عن آل شيشك في الحلقة 127 من قيامة عثمان

في الحلقة 127 من قيامة عثمان، تطلب أسمهان من بينغي أن تأتي بمفردها لفداء ابنتها بدلا منها، وعندما تذهب إليها تحاول القضاء عليها، لكن تواجد أكتيمور وبالا يمنعها ويتمكنون من أسر أسمها وابنها السلطان علاء الدين.

وبعد رحلة بحث في الغابة ضمن أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 127، يتمكنون من العثور على أل شيشك لكنها كانت في حالة صحية صعبة ما يدفعهم للذهاب بها إلى يني شهير لعلاجها.

المؤسس عثمان يقع في فخ فالنس

على الجانب الآخر، وبينما يسعى عثمان ومحاربوه إلى تشتيت حكام القلاع ومهاجمتها في نفس التوقيت بالتفريق بينها والقضاء على عدد من الجنود، يذهب مع نجليه علاء الدين وأوهان وبوران، إلى مقر قادة الدولة البيزنطية لكنه يقع في فخ فالنس الذي يظهر أمامه بعدد كبير من الجنود.

في الأثناء، يحاول عثمان ونجليه وبوران الهرب لكن يتفرقا في الغابة قبل أن تنتهي أحداث الحلقة 127 من مسلسل المؤسس عثمان، على وقوع أوهان وعلاء الدين في قبضة فالنس ونايمان، ما يدفعه لتسليمه نفسه مكانهما وتركهما سالمين.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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