سبب فتح قبر ميشيل الحجل.. شقيقتها ذُهلت مما رأته في الداخل

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وطن – فتحُ مدفن وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة، ميشيل الحجل، حدث أثار جدلاً واسعاً في الأوساط اللبنانية، مؤخراً، خاصة وأنه يأتي بعد مرور أربع سنوات على وفاتها بسبب مرض السرطان.

ما سبب فتح قبر ميشيل حجل؟

يعود سبب فتح قبر ميشيل الحجل إلى رؤى لأناس شاهدوا في المنام ميشيل وهي تطلب منهم فتح المدفن، فاستجابت المراجع الكنسية لطلب العائلة.

ليتبيّن وفق شهود أن وجه ميشيل غير متحلل وأن شعراً يغطي رأسها بعدما كان تساقط بفعل العلاج الكيميائي.

وهي معطيات، أكدتها “بولا”، شقيقة الراحلة ميشيل الحجل. وقالت بولا الحجل في تصريحات لوسائل إعلام لبنانية إنها ألحت على طلب فتح القبر منذ أشهر، بعد أن تواصل معها عدد من الأشخاص من خارج لبنان، أولهم شابة من فلسطين، قالت إنها رأت ميشيل في الحلم “حية وعلى رأسها شعر وتقول افتحوا قبري”.

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لاحقاً، بعدما اتخذت السلطات المعنية قرارا بفتح قبر الراحلة ميشيل، قالت بولا: “تمّ فتح القبر ليتبيّن أنّ وجه ميشيل لا يزال على حاله طريّ الملمس بعد مرور 4 سنوات على رحيلها، فيما شعرها يغطّي نصف وجهها وحاجباها ظاهران، علما بأنّها دُفنت من دون شعر ومن دون حواجب”.

فتح قبر ميشيل حجل بعد 4 سنوات على رحيلها

عاد اسم وصيفة #ملكة_جمال_لبنان السابقة، #ميشيل_حجل إلى الواجهة مجدداً بعدما اتخذت السلطات المعنية قرارا بفتح قبرها.وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فقد جاءت تلك الخطوة استجابةً لطلب شقيقتها بولا، التي أشارت إلى أنها تلقت العديد من الرسائل من… pic.twitter.com/sn5GJY4YY2 — layalina (@layalina) May 25, 2023

وفي المقابل، رفضت بولا الحجل التعليق على المشككين بالقضية قبل الحصول على إذن مسبق بالحديث لأي جهة إعلامية، من قبل مطران رعية الروم الأرثوذكس في محافظة جبل لبنان، وانتهاء التحقيقات بالقصة.

وجه ميشيل الحجل “لم يتحلل”

قبل أيام، ذكر منشور شاركته صفحة على فيسبوك تحمل اسم الراحلة “ميشيل الحجل” أكد أنّه بعد الموافقة على فتح مدفن الشابة التي فارقت الحياة قبل 4 سنوات، تبيّن أنّ وجهها لا يزال كما هو بتفاصيله وأنّ شعرها وحاجبيها نميا على الرغم من أنّها دُفنت من دون شعر أو حواجب.

وقال نصّ المنشور الذي شاركه إلى حدّ كتابة هذه السطور ألفين وستمائة مستخدم لفيسبوك:“من بعد إشارات وشهادات صرلها سنين لليوم عم تحصل بسبب ميشيل، وكرمال ما نُتّهم بالتخيلات متل من البعض، وللاسف خجلوا من نفسن، ومن بعد ما اتوافق انو نفتح مدفن ميشيل”.

وتابع: “مبارح وبوجود كاهنين من رعيتي، وشخص من عائلتي اللي هوي أسعد، والعم جوزيف المسؤول عن المدافن يللي ركع و صار يبكي، اتبين انو وجها لميشيل من بعد اربع سنين بعدو نفسو بتفاصيلو، ملمسو طري، شعرها طولان لدرجة مغطا نص وجا، حواجبها ظاهرين كتير ومع العلم انو ميشيل اندفنت بلا شعر وبلا حواجب. وهالشي الطب بيأكد انو من بعد اول سنة الجسم بيتحلل كلو، و من 24 لـ 48 ساعة الشعر والاظافر بيوقعو”.

وأردف نفس المنشور: “حوالي النعش وبقلبو بتفح ريحة القداسة، والنقاوة والنضافة ظاهرة. رح ننطر الكاهن يرفع الشهادة لسيادة المطران واللجنة الطبية تا يأكدوا اكتر على هالنعمة، وساعتها المطرانية بتعلن كل المعلومات”.

وختم بقوله: “شو قوية انت يا ميتشي، شو قوية بإيمانك وبحبك ليسوع تا قدرتي تخلي الناس تحبك وتآمن فيكي.”

الكنيسة تستلم رسميًا ملف ميشيل حجلhttps://t.co/RBT7FRQTQN pic.twitter.com/0PDVvpRJhE — Lebanese Daily News (@DailyLebanese) May 24, 2023

من هي ميشيل الحجل؟

شاركت ميشيل الحجل في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2015، وحصلت على لقب الوصيفة الثانية، وأثارت إعجاب الجمهور بجمالها وذكائها وشخصيتها الإيجابية.

وفي عام 2017، أعلنت عن إصابتها بسرطان الثدي، وخضعت لعلاجات كثيرة في لبنان والخارج، إلا أنها لم تستطع التغلب على المرض، وتوفيت في 28 يوليو 2019 عن عمر ناهز 26 عاماً.

وشيع جثمانها في كاتدرائية سيدة النجاة في بيروت، بحضور حشد من الأهل والأصدقاء والمشاهير.