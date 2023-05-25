بعد إلغاء عقوبة طرده.. رئيس الليغا “تيباس” يعتذر للبرازيلي فينيسيوس جونيور

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وطن- اعتذر رئيس رابطة “الليغا” الإسبانية خافيير تيباس، إلى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، على خلفية تغريدته بشأن واقعة أحداث مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني الممتاز.

وكان لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور، قد تعرّض لهتافات عنصرية من قبل جماهير خفافيش فالنسيا، الذين وصفوه بالقرد خلال مشاركته في المباراة، مع فريقه الملكي في منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

اعتذار رئيس الليغا للبرازيلي فينيسيوس

وانتهت هتافات العنصرية ضد لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور، بطرد اللاعب بالبطاقة الحمراء من مباراة فالنسيا وريال مدريد في منافسات الدوري الإسباني، إثر دخوله في اشتباك مع أحد لاعبي الفريق الأخير.

وألغى الاتحاد الإسباني لكرة القدم “الليغا“، بطاقة الطرد بحق لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور، بعد إيقاف 5 حكام من غرفة تقنية الفيديو (الفار) الذين أداروا تحكيم مباراة فالنسيا وريال مدريد على خلفية تعمّدهم عدم إظهار اعتذار لاعب فالنسيا على البرازيلي فينيسيوس.

كما فرضت عقوبات أخرى على نادي فالنسيا (الخفافيش) وجماهيره، تمثّلت أبرزها بفرض غرامة مالية تقدّر بـ45 ألف يورو.

وردّ رئيس الليغا تيباس على هجوم البرازيلي فينيسيوس على وصف إسبانيا ببلد العنصرية، في تغريدة هاجم فيها اللاعب، لكنه سرعان ما اعتذر عن ذلك.

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الهتافات العنصرية ضد البرازيلي فينيسيوس

وقال تيباس رئيس الليغا الإسبانية في تصريح صحفي خرج به عبر شبكة “ريليفو” الإسبانية: “إذا كانت هناك مشكلة بالفعل لم تفسّر التغريدات بشكل صحيح، أنا اعتذر.. ليس لديّ أي مشكلة.. ليس المهم التغريدات”.

وتابع: “لقد تصدينا لهذه الإهانات العنصرية منذ سنوات عديدة، لكنني سأفعل الشيء نفسه الآن، دفاعاً عن فينيسيوس وعن اللاعبين الذي يلعبون في إسبانيا، وعن أي شخص يواجه هذه الهتافات”.

كما أردف: “هذا كان سلوكي دائماً وسيظل كذلك لن أغيره، وأعتذر إذا تم تفسير التغريدات بشكل خاطئ.. لم يكن هذا ما أقصده”.

واستكمل: “نحب فينيسيوس وأنا شخصياً أحبه، إذا كانت التغريدات قد أدت إلى تفسير شيء، وهذا ما حدث بالفعل، لأن الناس فسروا ذلك بشكل مختلف”.

وختم تيباس حديثه: “عندما سألوني عن رحيل ميسي من الليغا، قلت لهم إن فينيسيوس جونيور سيبقى في إسبانيا.. تفاجأ الجميع، لكن بالنسبة لي سيكون نجماً وسيحوذ على الكرة الذهبية في المستقبل”.

وحظي النجم البرازيلي الدولي فينيسيوس على الدعم الواسع على مستوى إدارة نادي ريال مدريد وجماهير ونجوم كرة القدم في أرجاء المعمورة، بعد تعرضه لهتافات عنصرية في مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني الممتاز.