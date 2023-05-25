الخميس, مايو 25, 2023
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السبب سيفاجئك..لماذا تضع مضيفات الطيران أيديهن تحت أفخاذهن عند الحلوس؟

غالبا ما تثير تصرفات المضيفات على متن الطائرة حيرة الركاب

كتب ايمان الباجي
السبب سيفاجئك..لماذا تضع مضيفات الطيران أيديهن تحت أفخاذهن عند الحلوس؟ watanserb.com
لماذا تضع مضيفات الطيران أيديهن تحت أفخاذهن عند الحلوس؟
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وطن- من اللحظة الأولى التي تخطو فيها على متن الطائرة، ربما تكون قد لاحظت أن المضيفات يتصرفن بشكل غريب إلى حد ما أمام عينيك.

يلاحظ الكثير من ركاب الطائرات أن بعض أفراد الطاقم، لا سيما المضيفات يستقبلونهم بابتسامة عريضة وهم يضعون أيديهم خلف ظهورهم أثناء صعودهم إلى الطائرة. كما يلاحظ كذلك الركاب أن المضيفات عادةََ ما يضعن أيديهن تحت أفخاذهن عند الحلوس وهي تصرفات غالبا ما تثير حيرتهم.

لماذا يجلسن بهذه الطريقة؟

عندما يحدث اضطرب جوي،  يلاحظ المسافر أحيانا أن المضيفات يجلسن في وضعية ثابتة، أي يقمن بوضع أيديهن تحت أفخاذهن.

لماذا تجلس المضيفات بهذه الطريقة؟

لكن ما لا يعرفه المسافر، أن شركات الطيران هي التي تطلب من طاقم الطائرة الجلوس في تلك الوضعية خاصة إذا ما حصل اضطراب جوي أثناء الرحلة، وفقا لما أورده موقع “executiveflyers“.

وضعية الدعامة “brace position”

يُنصح الركاب عادةً بتبني وضعية الدعامة في حالة حدوث أي حادث أو اصطدام مفاجئ.

ومع ذلك، تختلف”وضعية الدعامة” للمضيفات عن وضعية الركاب لأن الهدف هو أن يكون طاقم الطائرة في وضعية ثابتة من شأنها أن تحمي أجسادهم.

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في هذه الوضعية، تكون المضيفة جالسة في وضعية مستقيمة على كرسي الطائرة، الذي يحتوي على دعامة لأسفل الظهر ودعامة للعنق، وتقوم بعد ذلك بوضع ركبتيها وقدميها معًا بقوة على أرضية الطائرة، ثم تقوم بوضع يديها تحت أفخاذها وهذا ينطبق فقط على مضيفات الطيران اللواتي يعملن لدى شركات الطيران الأمريكية.

أما بالنسبة لشركات الطيران الأوروربية، تضع المضيفات أيديهن خلف رؤوسهن مع ثني المرفقين، للحماية من أي حطام متطاير.

علاوة على ذلك، تختلف أوضاع اليد بالنسبة للمضيفات في الدول الأوروبية والأمريكية، لأن إدارة الطيران الفيدرالية وجدت بحثًا يوضح أن مضيفة الطيران التي تضع يديها خلف رقبتها تنتج تحميلًا غير ضروري على الرقبة والعمود الفقري أثناء الاصطدام.

لماذا تضع المضيفات أيديهن خلف ظهورهن عند تحية المسافرين؟

عندما تصعد على متن طائرة وتستقبلك المضيفات، ربما تجد أنه من الغريب كيف يقفن هناك بابتسامة عريضة  وهن يضعن أيديهن خلف ظهورهن.

ومع ذلك، هناك سبب وجيه لهذا السلوك الذي يبدو غريبًا لبعض الركاب.

قبل إقلاع الطائرة، يجب أن يتأكد الطاقم من عدد الركاب على متنها، ويقومون بذلك من خلال النقر على عداد صغير مع دخول كل راكب، مع وضع أيديهم خلف ظهورهم.

يجب على المضيفات القيام بذلك لضمان العدد الصحيح للركاب على متن الطائرة.

لماذا تضع المضيفات أيديهن خلف ظهورهن عند تحية المسافرين؟

لماذا ترتدي المضيفات الكعب العالي؟

لدى شركات الطيران سياسات موحدة صارمة للمضيفات، بما في ذلك ارتداء الكعب. ومع ذلك، يُسمح للعديد من المضيفات بتغيير أحذيتهن بمجرد صعودهن إلى الطائرة، لأن العمل في الكعب يجعل المشي على ممر الطائرة عملية موجعة للغاية.

وتطلب بعض شركات الطيران، مثل يونايتد من مضيفات الطيران ارتداء الكعب على متن الطائرة، على الرغم من أن الحد الأدنى لارتفاع الكعب يجب أن يكون مقاسه 1/4 بوصة فقط.

المصدرموقع "executiveflyers"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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