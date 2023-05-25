الخميس, مايو 25, 2023
الرئيسيةتقارير"الذكاء الاصطناعي" وتحذير مرعب.. هذا ما كشفه مسؤول كبير في غوغل
تقارير

“الذكاء الاصطناعي” وتحذير مرعب.. هذا ما كشفه مسؤول كبير في غوغل

الرئيس التنفيذي السابق لغوغل طالب بوضع ضوابط وقوانين لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي وحماية حقوق وأمن الإنسان

كتب فهمي الورغمي
مخاطر الذكاء الاصطناعي watanserb.com
- Advertisement -

وطن – على هامش حضوره لمؤتمر مجلس الرؤساء التنفيذيين من تنظيم صحيفة “وول ستريت جورنال” الذي عُقد مؤخراً في لندن، أبدى إريك شميدت، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، قلقه من تطورات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على مستقبل البشرية.

الذكاء الاصطناعي يمثّل خطراً وجودياً على البشر

وقال شميدت، نقلاً عن تقرير لـ “بيزنس إنسايدر“، إن هناك نوعاً من الذكاء الاصطناعي يسمى بالذكاء العريض، وهو قادر على التعلم والتفكير بطرق تفوق قدرات الإنسان.

وأضاف أن هذا النوع من الذكاء الاصطناعي يمثل خطراً وجودياً على حياة البشر، لأنه قد يستخدم لأغراض سلبية أو عدائية، مثل شن هجمات إلكترونية أو نووية أو بيولوجية.

وحذر من أن الذكاء الاصطناعي (AI) ستكون لديه القدرة على إيذاء أو قتل العديد من الأشخاص في المستقبل القريب.

وطالب شميدت بوضع ضوابط وقوانين لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي وحماية حقوق وأمن الإنسان، مُبديا استغرابه من التطور السريع لبرامج الذكاء الاصطناعي وخاصة مجالات استعمالها.

تجدر الإشارة إلى أن شميدت قد شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة Google لمدة عشر سنوات حتى عام 2011، ثم شغل منصب مدير مكاتب الشركة الأمريكية حتى عام 2015. كما ترأس “شميدت” لجنة الأمن القومي الأمريكية المعنية بالذكاء الاصطناعي.

- Advertisement -

إلى ذلك فقد أوضح “شميدت” أن الحكومات بحاجة إلى ضمان عدم “إساءة استخدام التكنولوجيا من قبل الأشرار”.

هذا وتصاعد القلق بشأن الذكاء الاصطناعي في الأشهر الأخيرة حول العالم. وأصدرت العديد من الشخصيات التقنية البارزة، بما في ذلك Elon Musk و Steve Wozniak، تحذيرات بشأن مخاطره المحتملة، مشيرين إلى مخاوف بشأن انتشار المعلومات الخاطئة والأتمتة الواسعة للوظائف.

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي؟

برمجيات الذكاء الاصطناعي هي مجموعة من البرامج والأنظمة التي تحاكي قدرات العقل البشري في مجالات مثل التعلم والاستنتاج والإبداع.

تعتمد برمجيات الذكاء الاصطناعي على خوارزميات رياضية معقدة، تتيح للحاسوب تحليل البيانات واستخراج المعلومات واتخاذ القرارات بشكل آلي.

برمجيات الذكاء الاصطناعي تستخدم في مجالات عديدة مثل الطب والتعليم والأمن والتسويق والترفيه وغيرها. كما أنها تُسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة الإنتاجية وتوفير الوقت والموارد.

يُعتبر الذكاء الاصطناعي من أهم التقنيات المؤثرة في حياتنا الحالية والمستقبلية، حيث يمكنه أن يساهم في تحسين الخدمات العامة والصحية والتعليمية والأمنية والاقتصادية وغيرها. لكن مع كل هذه الفوائد، تأتي أيضا مخاطر وتحديات كبيرة تستوجب اعتماد إجراءات عاجلة لضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.

مخاطر الذكاء الاصطناعي على الإنسان

من بين المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي على الإنسان، نذكر:

– خرق الخصوصية: حيث يعتمد الذكاء الاصطناعي على جمع وتخزين وتحليل كم هائل من البيانات الشخصية عن الأفراد، دون موافقتهم أو علمهم أو رقابة عليها، مما يعرضهم للاستغلال أو التلاعب أو التشهير أو التجسس.

– التمييز والظلم: حيث قد تحتوي برمجيات الذكاء الانساني على أخطاء أو تحيزات أو سوء فهم، تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير عادلة أو غير دقيقة بحق الأشخاص، خاصة في المجالات الحساسة مثل التوظيف أو التعويضات أو التعليم أو العدالة.

– التهديد للأمن والسلام: حيث قد تستخدم برمجيات الذكاء الانساني في تطوير أسلحة ذكية أو آلية، قادرة على شن هجمات دون تدخل بشري، مما يزيد من خطر نشوب حروب أو صراعات أو عمليات إرهابية.

– التغير في طبيعة العمل والحياة: حيث قد يؤدي تطور الذكاء الاصطناعي إلى استبدال الإنسان في كثير من المهام والوظائف، مما يؤثر على مستوى المعيشة والإنتاجية والابتكار لدى البشر، كما قد يُغير من طرق التفاعل والتواصل بينهم.

المصدربيزنس إنسايدر - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

الهدهد

هل يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في إنقاذ حياة البشر؟ أحد روبوتات الدردشة يجيب

حياتنا

زواج إيلون ماسك من روبوت ظهر يحتضها ويراقصها .. ما قصة الصور “المثيرة”!؟

حياتنا

رضيع “بلحية بيضاء” لافتة.. حقيقة صور ضجت بها السوشيال ميديا (شاهد)

الهدهد

حقيقة صور اعتقال فلاديمير بوتين من قبل قوات خاصة (شاهد)

حياتنا

سكارليت جوهانسون تكشف تصرف خواكين فينيكس الصادم أثناء تصوير لحظة النشوة الجنسية!

حياتنا

كيف ستبدو سيلينا جوميز وجاستين بيبر في حفل زفافهما.. الذكاء الاصطناعي فعلها! (شاهد)

حياتنا

الذكاء الاصطناعي يسبّب الذعر للعلماء ويهدّد بنهاية العالم..

تقارير

إيلون ماسك وعمالقة التكنولوجيا يستميتون لإيقاف “الذكاء الاصطناعي”.. لماذا؟

حياتنا

مخترعو ChatGPT يكشفون عن 34 مهنة لن يتم استبدالها أبدًا بالذكاء الاصطناعي

تقارير

هل يقضي الذكاء الاصطناعي على وظائف البشر؟.. هارفارد تحسم الجدل

حياتنا

ما هو Chat GPT-4؟.. كل ما يجب أن تعرفه عن الذكاء الاصطناعي في أربعة أسئلة

الهدهد

ما علاقة الإباحية والجنس بالذكاء الاصطناعي؟.. إيلون ماسك يجيب بصورة مثيرة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

من هي ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور؟.. ما فعله خلايجة معها مُخجل وأحدث أزمة

فستان نجلاء المنقوش يفجر غضب الليبيين وسعره خيالي (شاهد)

رئيس فاغنر يعلن قرارا هاما بشأن باخموت بعد خسائر فادحة صدمت بوتين

ابنة هيفاء وهبي تصدم جمهورها بشكلها الجديد.. نسخة طبق الأصل عن والدتها (فيديو)

“المرض X” الأكثر فتكا.. الوباء القادم طبيعي أم بفعل فاعل؟ (تقرير صادم)

رد عبد العزيز بن سلمان على مُحاورته يُضحك أمير قطر (فيديو)

“قضيتنا نرفعها للسلطان”.. عمانيون يرفعون مطالبهم لـ هيثم بن طارق بعد تجاهل حكومي

مدربة بيلاتس تكشف..3 تمارين تقوم بها كيت ميدلتون لتتمتّع بجسم نحيف!

مشاهدة الحلقة 127 من قيامة عثمان.. البحث عن آل شيشك وعثمان يقع في فخّ فالنس

شاكيرا تستعرض رشاقتها وليونة جسدها وسط المحيط والجمهور: “بيكيه هو الخاسر”! (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC