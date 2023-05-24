هند القحطاني تكشف صدرها وتعد متابعيها بتعلم الرقص الشرقي (فيديو)

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وطن- نشرت هند القحطاني، المؤثرة السعودية المثيرة للجدل، مقطع فيديو على حسابها في سناب شات، ظهرت فيه وهي ترتدي ملابس قصيرة وتكشف عن صدرها من داخل سيارتها.

وقد أثارت هذه اللقطات ردود فعل متباينة بين متابعيها ومنتقديها على مواقع التواصل الاجتماعي.

هند القحطاني تكشف صدرها داخل سيارتها

وظهرت هند القحطاني، في مقطع الفيديو الذي حظي بتفاعل واسع بين متابعي المشهورة السعودية، وهي ترتدي ملابس قصيرة وتكشف عن صدرها من داخل سيارتها بطريقة مستفزة.

#كريستيانو_رونالدو#الوباء_القادم#هند_القحطاني ياعالم هذي وضعها النفسي موطبيعي والدليل ركزوا فيه تعابير وجهها وبنتها تغطي كتفها عندما تكون الام منحله

هؤلاء الأبناء يعرفون ان هالشي غلط والله حرام عيالها واضح لهم ان اساسهم طيب لكن هالمنحله تبييهم منحليين مثلها وتتاجر بهم pic.twitter.com/29dxjUNkX1 — ريان . . . الوافي (@sanwi48) May 24, 2023

وكانت القحطاني مندمجة بشكل غير طبيعي مع أغنية داخل السيارة، وبدأت في التمايل يميناً ويساراً بينما بدأ صدرها بالتكشّف لعموم المشاهدين.

حاولت إحدى بناتها احتواء الموقف الذي ظهرت فيه والدتها عبر سحب قميصها المتدلي الذي كشف عن صدرها، إلى أعلى، لكنها لم تنجح في ذلك.

شوهتي الرقص الشرقي الله يـ.مسخك . مين علمها إن الرقص هو الهبد بالأكتاف؟!

الرقص الشرقي مليء ومفعم بالأنوثه والإغراء التي لاتمتلكينها!

ياتهبد بأكتافها ياتهبد بموْخرتها ماعندها غيرها

دفاشه في كل شيء حتى الرقص💃#هند_القحطاني pic.twitter.com/ShFyqzOlfw — (msj) (@saramoon9110) May 23, 2023

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لكن المفاجأة الصادمة حدثت عندما نهرت هند القحطاني ابنتها عن ترتيب مظهرها، في إشارة إلى أنها تريد الظهور بطريقة مغرية ومثيرة أمام متابعيها وصرخت بأعلى صوتها: “سأتعلم الرقص الشرقي”.

من هند القحطاني؟

هند القحطاني هي صانعة مستوى سعودية مثيرة للجدل تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وتنشط على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر آرائها وصورها وفيديوهاتها التي تخالف قيم المجتمع السعودي.

ولدت هند القحطاني في عام 1978 في خميس مشيط بمنطقة عسير، وتنتمي إلى قبيلة قحطان، والدها هو الشيخ عبدالهادي البسامي القحطاني، الذي كان إمامًا وخطيبًا ومديرًا لمدرسة.

تزوّجت هند في عام 2002 من رجل سعودي، وأنجبت له أربعة أبناء: معاذ، ورؤى، ومعتز، وربى. عملت في مسيرتها المهنية معلمة لغة إنجليزية في السعودية قبل أن تسافر إلى أمريكا لاستكمال دراستها.

بدأت هند القحطاني بالظهور على مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2019، وحصلت على شهرة كبيرة بسبب جرأتها وإطلالتها الفاضحة ودفاعها المزعوم عن حقوق المرأة السعودية.

وهو ما عرّضها لانتقادات حادة ومطالبات بسحب جنسيتها السعودية بسبب مخالفتها للعادات والتقاليد الإسلامية.