الأربعاء, مايو 24, 2023
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هند القحطاني تكشف صدرها وتعد متابعيها بتعلم الرقص الشرقي (فيديو)

المشهورة السعودية هند القحطاني ظهرت في فيديو من داخل سيارتها وهي ترقص بطريقة جريئة وغير مسبوقة حتى أنها كشفت صدرها أمام المشاهدين

كتب شيراز ماضي
هند القحطاني تكشف صدرها watanserb.com
هند القحطاني تكشف صدرها
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وطن- نشرت هند القحطاني، المؤثرة السعودية المثيرة للجدل، مقطع فيديو على حسابها في سناب شات، ظهرت فيه وهي ترتدي ملابس قصيرة وتكشف عن صدرها من داخل سيارتها.

وقد أثارت هذه اللقطات ردود فعل متباينة بين متابعيها ومنتقديها على مواقع التواصل الاجتماعي.

هند القحطاني تكشف صدرها داخل سيارتها

وظهرت هند القحطاني، في مقطع الفيديو الذي حظي بتفاعل واسع بين متابعي المشهورة السعودية، وهي ترتدي ملابس قصيرة وتكشف عن صدرها من داخل سيارتها بطريقة مستفزة.

وكانت القحطاني مندمجة بشكل غير طبيعي مع أغنية داخل السيارة، وبدأت في التمايل يميناً ويساراً بينما بدأ صدرها بالتكشّف لعموم المشاهدين.

حاولت إحدى بناتها احتواء الموقف الذي ظهرت فيه والدتها عبر سحب قميصها المتدلي الذي كشف عن صدرها، إلى أعلى، لكنها لم تنجح في ذلك.

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لكن المفاجأة الصادمة حدثت عندما نهرت هند القحطاني ابنتها عن ترتيب مظهرها، في إشارة إلى أنها تريد الظهور بطريقة مغرية ومثيرة أمام متابعيها وصرخت بأعلى صوتها: “سأتعلم الرقص الشرقي”.

هند القحطاني تكشف صدرها داخل سيارتها
هند القحطاني تكشف صدرها داخل سيارتها

من هند القحطاني؟

هند القحطاني هي صانعة مستوى سعودية مثيرة للجدل تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وتنشط على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر آرائها وصورها وفيديوهاتها التي تخالف قيم المجتمع السعودي.

ولدت هند القحطاني في عام 1978 في خميس مشيط بمنطقة عسير، وتنتمي إلى قبيلة قحطان، والدها هو الشيخ عبدالهادي البسامي القحطاني، الذي كان إمامًا وخطيبًا ومديرًا لمدرسة.

تزوّجت هند في عام 2002 من رجل سعودي، وأنجبت له أربعة أبناء: معاذ، ورؤى، ومعتز، وربى. عملت في مسيرتها المهنية معلمة لغة إنجليزية في السعودية قبل أن تسافر إلى أمريكا لاستكمال دراستها.

بدأت هند القحطاني بالظهور على مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2019، وحصلت على شهرة كبيرة بسبب جرأتها وإطلالتها الفاضحة ودفاعها المزعوم عن حقوق المرأة السعودية.

وهو ما عرّضها لانتقادات حادة ومطالبات بسحب جنسيتها السعودية بسبب مخالفتها للعادات والتقاليد الإسلامية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.

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