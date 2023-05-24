الأربعاء, مايو 24, 2023
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رياضة

ليفاندوفسكي يتربع على الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023

ليفاندوفسكي يوسع الفارق مع وصيفه بنزيما على صدارة جدول الهدافين إلى 5 أهداف

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023 watanserb.com
ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023
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وطن- يتربع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة، على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023، بفارق 5 أهداف عن الفرنسي كريم بنزيما قائد الفريق الملكي حتى يومنا هذا.

كما وأحرز النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد (الملكي)، هداف الدوري الإسباني للموسم المنصرم، هدف رقم ال18 داخل شباك مرمى رايو فاليكانو في منافسات الجولة ال36.

وكان لاعب ريال مدريد بنزيما  قد توج بلقب هداف الدوري الإسباني للموسم الماضي برصيد 27 هدفاً مع تراجع مكينة أهدافه للموسم الجاري.

فيما جاء متصدر جدول ترتيب الهدافين ليفاندوفسكي، الهدف الأخير في منافسات الجولة الماضية داخل مرمى بلد الوليد الأسبوع المنصرم.

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023

كما وجاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2022-2023، مع ختام منافسات الجولة ال36، على النحو الآتي:

روبرت ليفاندوفسكي ( برشلونة) 23 هدفاً.

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كريم بنزيما (ريال مدريد) 18 هدفاً.

خوسيلو (إسبانيول) 16 هدفاً.

أنس أونال (خيتافي) 14 هدفاً.

بنزيما
بنزيما

أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد)  14 هدفاً.

ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد) 13 هدفاً.

فيدات موريكي (ريال مايوركا) 13 هدفاً.

ياجو أسباس (سيلتا فيجو)  12 هدفاً.

الدوري الإسباني الممتاز

كما وستختتم فعاليات منافسات الجولة ال36 من الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، بمواجهة أوساسونا أمام أتلتيك بيلباو، الخميس.

يشار بأن فريق برشلونة المتوج باللقب لهذا الموسم يعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة، كما وبفارق 11 نقطة عن غريمه ريال مدريد الوصيف برصيد 74 نقطة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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