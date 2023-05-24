غير متوقعة.. تفاصيل حفل زفاف ولي العهد الأردني ورجوة آل سيف

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وطن- بفارغ الصبر، يترقّب عموم الأردنيين مع العائلة المالكة، حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن، على الآنسة رجوة آل سيف، في “قصر زهران” بالعاصمة عَمّان في الأول من يونيو/حزيران القادم.

تفاصيل الزفاف الملكي لـ الأمير الحسين ورجوة آل سيف

في يوم من أيام الفرح والسرور، سيتزوج ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني من الآنسة السعودية رجوة آل سيف، في حفل ملكي سيُقام في قصر زهران في عمان.

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وقد تم الإعلان عن موعد الزفاف في الأول من حزيران/يونيو 2023، الموافق للثاني عشر من ذي القعدة 1444 هجري، وأعلنت الحكومة الأردنية أن هذا اليوم سيكون عطلة رسمية لتشارك الشعب الأردني فرحة أميرهم العريس.

وتتضمن مراسم الزفاف الملكي عقد قران ولي العهد والآنسة رجوة في قصر زهران، وهو أحد أقدم وأجمل قصور عمان، والذي شهد زفاف الملك عبدالله والملكة رانيا، والملك حسين والأميرة منى، والملك حسين والملكة نور.

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بعدها يتوجه الموكب الملكي إلى قصر الحسينية، حيث سيُقام حفل استقبال ومأدبة عشاء لضيوف الزفاف من أفراد العائلة المالكة والشخصيات المحلية والإقليمية والدولية.

وفي إطار التحضيرات لهذه المناسبة التاريخية، تقام احتفالات شعبية في جميع محافظات المملكة، حيث يتم نصب شاشات عامة لبث مباشر لأحداث الزفاف الملكي، وتزين شوارع عمان بالأعلام والزهور.

كما ستؤجل جميع الفعاليات الحكومية والخاصة التي كانت مقررة خلال هذه الفترة لإظهار احترام وتقدير لولي العهد وعروسه.

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مأدبة عشاء على شرف الأردنيين والضيوف العرب

في الـ 31 من مايو/أيار الجاري، قبل يوم واحد من عقد القران، سيجتمع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع عدد من الأردنيين والضيوف العرب، في مأدبة مأدبة عشاء من المقرر إقامتها في “مضارب بني هاشم” في قصر رغدان بالعاصمة الأردنية عمان.

ويمثّل قصر رغدان العامر أوّلَ صرحٍ هاشمي في عمّان، ووجّه الأمير (الملك لاحقاً) عبدالله بن الحسين، لبناء هذا القصر في عام 1924، ليكون مركزاً للحكم والقيادة، ومقراً للديوان الهاشمي، وبيتاً للأردنيين.

ومن ضمن الشروط التي تضمنتها الدعوة لحضور مأدبة العشاء ارتداء الزي الوطني أو التقليدي وعدم إحضار الهاتف الجوال.

نجوم الفن العربي يُحيون الزفاف الملكي

تعرّف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الآنسة -المهندسة السعودية- رجوة آل سيف من خلال زميلة مشتركة بينهما، وقد نشأ بينهما نصيب منذ أول لقاء. و أبدى الأمير سعادته بخطوبته من رجوة في مناسبات عديدة، مؤكداً أنها شريكة حياته المثالية.

ويحيي فنانون أردنيون وعرب حفلا غنائيا بمناسبة عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد آل سيف، الاثنين 29 مايو 2023.

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والحفل الغنائي سيقام في ملعب عمّان الدولي في مدينة الحسين الرياضية، بمشاركة فنانتين أردنيتين هما ديانا كرزون، وزين عوض، ومن الفنانين العرب، راغب علامة، وتامر حسني، وأحمد سعد.

وسيبدأ الحفل في الساعة 8 من مساء 29 مايو، حيث ستغلق الأبواب مع بدء الحفلة. والمسجلون للحضور عليهم التواجد في الموقع قبيل بدء الحفل بـ3 ساعات؛ حيث سيمنع دخول المركبات إلى المدينة الرياضية.

تألقت #رجوة_آل_سيف في حفل حنتها في قصر زهران في العاصمة الاردنيه عمان بفستان ملكي انيق. ارتدت فستان تقليدي بلمسة عصرية من توقيع المصممة السعودية #هنيدة_الصيرفي التي تعتبر اشهر مصممي العرب ووصلت الى العالمية بعد تعيينها سفيرة في السعودية لعلامة شوبارد الشهيرة. pic.twitter.com/5H8yJastNp — H.Alluhaydan | خبيرة مظهر (@Hdeelo) May 24, 2023

وسيكون الدخول مجانا عبر التسجيل على موقع إلكتروني خاص بالحفل.

كما تتوافر حافلات نقل مجانية من (عبدون، والجاردنز، ومجمع الجنوب، وحدائق الحسين) إلى الحفل، حيث سيكون التجمع لتحرك الحافلات بين الساعة 5 – 6.30 مساء.