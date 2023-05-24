صحيفة تحذف خبراً عن استثمارات عمانية ضخمة في مصر.. ما القصة؟

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وطن- أوضحت صحيفة “أثير”‬ العمانية لمتابعيها في السلطنة وخارجها السبب الحقيقي وراء حذفها “خبراً غير دقيق” سبق ونشرته خلال زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر – الأحد والإثنين- الماضيين.

صحيفة أثير تُوضح

ونشرت صحيفة أثير العمانية قبل أيام خبراً، نقلاً عن مصادرها الخاصة، أوضحت خلاله أن “جهاز الاستثمار العماني يخطط لضخ خمس مليارات دولار في مصر”.

وجاء الخبر الذي نشرته الصحيفة العمانية في خضم الزيارة الرسمية لسلطان عمان، هيثم بن طارق، إلى مصر يومي الأحد والإثنين الماضيين.

وتفاعلاً مع متابعيها في السلطنة وخارجها، عادت أثير على الخبر الذي نشرته في وقت سابق لتُوضّح أنه غير دقيق.

#أثير| للتوضيح: بعد التأكد من عدم دقة معلومات المصادر المصرية لمكتبنا في القاهرة؛ قمنا بحذف الخبر الذي كان يشير إلى تخطيط جهاز الاستثمار العماني لضخ 5 مليارات دولار في مصر. pic.twitter.com/5jbVnxePCd — أثيـر | Atheer.om (@Atheer_Oman) May 24, 2023

وقالت في بيان عبر موقعها الرسمي “بعد التأكد من عدم صحة المعلومات التي أدلت بها مصادر مصرية لمكتب “أثير” في مصر والتي ادعت فيها تخطيط جهاز الاستثمار العماني لضخ 5 مليارات دولار أمريكي للاستثمار في مصر؛ قامت الصحيفة بحذف الخبر من منصاتها وإصدار توضيح بذلك”.

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وتابعت: “وإذ تعتذر الصحيفة لجهاز الاستثمار العماني عن نشر هذا الخبر الذي تضمن معلومات غير دقيقة؛ فإنها تؤكد سعيها الدائم إلى انتهاج المهنية الصحفية التي تقدم المعلومات الصحيحة للقارئ الكريم”، يواصل البيان.

وفي الختام، دعت الصحيفة الجميع إلى “عدم تداول الخبر السابق واعتباره كأنه لم يكن”.

زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر

جدير بالذكر أنه بهدف مُعلن هو توطيد الروابط الأخوية والتاريخية بين السلطنة وجمهورية مصر العربية، سافر السلطان هيثم بن طارق في زيارة رسمية إلى مصر يوم الأحد الماضي 21 مايو/أيار 2023.

جلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم و فخامة الرئيس المصري #عبدالفتاح_السيسي يتبادلان الأوسمة ، اعتزازا بالروابط الأخوية بين البلدين و الشعبين الشقيقين .

| تقرير: إبراهيم بن سالم السالميhttps://t.co/cKFpATCZP7 pic.twitter.com/hATP7IHu7d — تلفزيون سلطنة عُمان (@OmanTVGeneral) May 22, 2023

وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطار القاهرة الدولي، حيث حضر عدد من كبار المسؤولين.

وعقد الطرفان مباحثات ثنائية تناولت سبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، ودعم جهود السلام والأمن والاستقرار.