الأربعاء, مايو 24, 2023
الرئيسيةالهدهدصحيفة تحذف خبراً عن استثمارات عمانية ضخمة في مصر.. ما القصة؟
الهدهد

صحيفة تحذف خبراً عن استثمارات عمانية ضخمة في مصر.. ما القصة؟

صحيفة أثير العمانية واسعة الانتشار في السلطنة أوضحت أن حذفها للخبر يأتي بعد التأكد من عدم دقّته

كتب فهمي الورغمي
زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر watanserb.com
زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر
- Advertisement -

وطن- أوضحت صحيفة “أثير”‬ العمانية لمتابعيها في السلطنة وخارجها السبب الحقيقي وراء حذفها “خبراً غير دقيق” سبق ونشرته خلال زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر – الأحد والإثنين- الماضيين.

صحيفة أثير تُوضح

ونشرت صحيفة أثير العمانية قبل أيام خبراً، نقلاً عن مصادرها الخاصة، أوضحت خلاله أن “جهاز الاستثمار العماني يخطط لضخ خمس مليارات دولار في مصر”.

وجاء الخبر الذي نشرته الصحيفة العمانية في خضم الزيارة الرسمية لسلطان عمان، هيثم بن طارق، إلى مصر يومي الأحد والإثنين الماضيين.

وتفاعلاً مع متابعيها في السلطنة وخارجها، عادت أثير على الخبر الذي نشرته في وقت سابق لتُوضّح أنه غير دقيق.

وقالت في بيان عبر موقعها الرسمي “بعد التأكد من عدم صحة المعلومات التي أدلت بها مصادر مصرية لمكتب “أثير” في مصر والتي ادعت فيها تخطيط جهاز الاستثمار العماني لضخ 5 مليارات دولار أمريكي للاستثمار في مصر؛ قامت الصحيفة بحذف الخبر من منصاتها وإصدار توضيح بذلك”.

- Advertisement -

وتابعت: “وإذ تعتذر الصحيفة لجهاز الاستثمار العماني عن نشر هذا الخبر الذي تضمن معلومات غير دقيقة؛ فإنها تؤكد سعيها الدائم إلى انتهاج المهنية الصحفية التي تقدم المعلومات الصحيحة للقارئ الكريم”، يواصل البيان.

وفي الختام، دعت الصحيفة الجميع إلى “عدم تداول الخبر السابق واعتباره كأنه لم يكن”.

زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر
زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر

زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر

جدير بالذكر أنه بهدف مُعلن هو توطيد الروابط الأخوية والتاريخية بين السلطنة وجمهورية مصر العربية، سافر السلطان هيثم بن طارق في زيارة رسمية إلى مصر يوم الأحد الماضي 21 مايو/أيار 2023.

وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطار القاهرة الدولي، حيث حضر عدد من كبار المسؤولين.

وعقد الطرفان مباحثات ثنائية تناولت سبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، ودعم جهود السلام والأمن والاستقرار.

المصدرتويتر، صحيفة أثير العمانية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

الهدهد

ساويرس يقدم عرضا مغريا لـ المصارع الهارب أحمد بغدودة

الهدهد

خلف الحبتور يقدم لـ السيسي “الحل السحري” لإنقاذ مصر (فيديو)

الهدهد

مشعوذ عماني يستدرج النساء بحيل شيطانية وتفاصيل صادمة

الهدهد

سلطنة عُمان.. فيديو مقزز لعمالة وافدة تبيع دجاجاً ميتاً والسلطات تتدخل على الفور (شاهد)

الهدهد

وزير مصري يهاجم قطر وأميرها من السعودية.. حقيقة فيديو أحدث ضجة

الهدهد

جدل في سلطنة عمان.. ما دلالات إعلان شركة صحار للطاقة إفلاسها؟

حياتنا

من هو حبيب دينا الشربيني السري؟.. صورة خاصة مع تامر حسني تثير جدلا

اقتصاد

السيسي حكيم الفلاسفة.. كيف سرّع الجنرال من انهيار مصر الاقتصادي؟

الهدهد

كيف دفعت الحرب في السودان مصر إلى حافة الهاوية؟.. “السيسي” يراقب بحذر خطوات التهدئة

حياتنا

نقل “سارة محمد” إلى دار أيتام.. البلوجر المصرية تُوضّح وتُوجه رسالة مؤثرة إلى المصريين

حياتنا

السورية جومانا مراد تُرعب متابعيها بوصيّة مفاجئة عن موتها ومكان دفنها.. ما القصة؟

الهدهد

برواية “تغريبة القافر”.. زهران القاسمي أول كاتب عماني يفوز بـ “البوكر العربية”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شقيق رونالدو يواجه فضيحة في إيطاليا.. تفاصيل القضية وموعد محاكمته

خدعة بصرية.. اكتشف العدد الحقيقي لـ أعواد الثقاب في الصورة

مقتل إسرائيلي في دبي والسلطات الإماراتية تكشف التفاصيل

ساويرس يقدم عرضا مغريا لـ المصارع الهارب أحمد بغدودة

تقرير يزعم تورط المغرب في تزوير الانتخابات المرتقبة في إسبانيا

في الرأس.. إصابة حرجة لقائد الجيش الأوكراني جراء ضربة روسية

Contact us

من نحن / Who we are

غير متوقعة.. تفاصيل حفل زفاف ولي العهد الأردني ورجوة آل سيف

خلف الحبتور يقدم لـ السيسي “الحل السحري” لإنقاذ مصر (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC