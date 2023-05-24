زواج أنغام من مسؤول سعودي بارز.. أنباء متضاربة تفجر موجة جدل

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وطن- تضاربت في الساعات الماضية الأنباء حول زواج المطربة المصرية “أنغام” من “مسؤول سعودي بارز” قبل أيام، وبينما أكدت مصادر صحفية هذا الخبر، نفته أخرى وشددت على عدم صحته.

حقيقة زواج “أنغام” من مسؤول سعودي بارز

أفادت مواقع إخبارية مصرية بأن الفنانة المصرية أنغام تزوجت في الأيام القليلة الماضية من مسؤول سعودي بارز، دون التطرق لهويته أو منصبه الذي يشغله.

وكشف موقع “مصر تايمز” نقلاً عن “مصادر مطلعه”، أن المطربة الكبيرة تزوجت خلال الأيام القليلة الماضية من مسئول سعودي بارز.

وأوضحت ذات المصادر للموقع الإخباري المصري، أن المطربة أنغام تزوجت من مسئول سعودي بارز واحتفلت بزواجها فى حفل صغير اقتصر على المقربين.

لكن، وفي تواصل للأخبار التي تتحدث عن زواج المطربة المصرية، دخل مصدر مقرب من الفنانة أنغام على الخط، ليحسم الجدل حول ما نُشر عن زواجها من مسئول خليجي خلال الأيام الماضية.

وأوضح المصدر، في تصريح خاص لموقع “مصراوي” الإخباري أن ” ما تمّ نشره بأحد المواقع، ما هو إلا شائعة، وعاري تماما من الصحة”.

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وتجدر الإشارة إلى أن الإشاعات المتداولة حول زواج المطربة أنغام، تأتي بعد أسابيع من حفل ليلة الموجي الذي أحيته في العاصمة السعودية، الرياض، على خشبة “مسرح أبو بكر سالم” وسط ترحيب كبير من الحاضرين الذين كان من بينهم شخصيات ومسؤولون بارزون لعل أهمهم رئيس الهيئة العامة للترفيه “تركي آل الشيخ”.

وكان تركي آل الشيخ قد أقام مأدبة عشاء جمع خلالها النجوم والمشاركين في حفل ليلة “روائع الموجي” التي أقيمت في الرابع من مايو/أيار الجاري، وحضرها نجوم الفن العربي أبرزهم “عبادي الجوهر، أنغام، ماجد المهندس، صابر الرباعي، شيرين عبد الوهاب، وائل جسار، مي فاروق وزينة عماد”.

هل تتزوج أنغام للمرة الخامسة؟

تزوجت الفنانة أنغام، التي طرحت مؤخرا فيديو كليب أحدث أغانيها “سيبك انت” وحققت ما يزيد عن مليون مشاهدة، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب، أربع مرات.

بينما كانت “الزيجة الخامسة” في مرات كثيرة مجرد شائعة تتداولها مواقع إخبارية وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر.

وكان آخرها في العام الماضي 2022، عندما ربط ناشطون اسم الفنانة المصرية، بالموسيقار هاني فرحات، قائد فرقتها، وأكدوا أنهما سيتزوجان قريباً.

قبل أن ترد الفنانة أنغام، خلال تلك الفترة، بنفي الإشاعات عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر قائلة: “الأخبار المتداولة عني غير صحيحة رجاء للمواقع (المحترمة) عدم نشر أخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر” .

أما عن زيجاتها المعروفة، فبدأت مع مهندس الصوت مجدي عارف، الذي أنجبت منه ابنها “عمر”. تلاه زواجها عام 2004 من الموزع الكويتي فهد الشلبي وأنجبت منه طفلها الثاني “عبد الرحمن” وفي سبتمبر 2007 رفعت دعوى خلع منه بعد زواج دام 3 سنوات.

لاحقاً، تزوجت أنغام للمرة الثالثة سراً من الفنان أحمد عز في 2011، ولم تعلن عن زواجها للإعلام بحجة أنها كانت تواجه مشاكل بسبب حضانة أطفالها، وفي 2014 وقع الطلاق بينهما.

أما الزيجة الرابعة، فقد كانت في فبراير عام 2019، عندما أعلنت أنغام عبر وسائل الإعلام المصرية أنها تزوجت الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم.

وتجدر الإشارة هنا، أن زواجها من أحمد إبراهيم كان سببًا رئيسيًا في القطيعة بينها وبين صديقتها الفنانة السورية أصالة نصري، لأن أحمد إبراهيم كان متزوجًا من ياسمين عيسى، ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، الزوج السابق لأصالة.

وهي “قطيعة” دفعت أصالة لوصفت زميلتها المصرية أنغام بأنها “خرابة بيوت”، وفي المقابل أكدت أنغام أنها لم تكن صديقة مقربة لأصالة كما زعمت، وأنهما مجرد زميلتين في المهنة ومن المستحيل التصالح معها مرة أخرى.