خلف الحبتور يقدم لـ السيسي “الحل السحري” لإنقاذ مصر (فيديو)

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وطن- دعا الملياردير ورجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، إلى طرح عملة خليجية موحدة للدول الخليجية بمشاركة مصر والأردن كمحاولة لحل أزمة الدولار والتخلص من تقلباته التي تؤثر على اقتصاديات هذه الدول، كما قدم حلا للأزمة الاقتصادية المصرية زعم أن مصر لن تحتاج بعده لأي قروض.

وفي مداخلة له مع الإعلامي المقرب من النظام أحمد موسى، عبر برنامجه “على مسئوليتي” بقناة “صدى البلد“، شدد “الحبتور” على أن تطوير البنية التحتية وشبكة النقل في مصر وإنشاء العديد من وسائل النقل “القطار الكهربائي، المونوريل”، عامل رئيسي من أجل جذب الاستثمار داخل ربوع البلاد.

وتابع موضحا: “لكن رغم تطوير شبكة الطرق في مصر، تحتاج إلى طرق دعايا مختلفة من أجل جذب المستثمرين في مختلف المجالات”.

وكشف خلف الحبتور عن دراسة قال إنه أعددها ووضعها أمام مسؤولين مصريين، بإنشاء مشروع من الكلية الحربية حتى آخر “شارع صلاح سالم” بمصر الجديدة، مضيفا: “سأحول هذا الشارع إلى جنة الدنيا على الأرض”.

وأكمل الملياردير الإماراتي: إذا صار هذا المشروع سيكون أكبر بوابة وأهم من برلين ولندن وأكسفورد. مصر الخير فيها كل شيء ما تحتاج لشيء، إذا عملت هذا المشروع ما تحتاج لقروض، وتقدر مصر تسدد قروضها”.

كما أبدى “الحبتور” إعجابه بفكرة استغلال المساحات تحت الكباري وإنشاء الكافيهات والمقاهي، وقال:”لا أبخل على مصر وأقدم الدعم خاصة في مجالات العلم”.

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وتواجه العملة المحلية لكثير من الدول العربية ضغوطا أمام الدولار الأمريكي خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، وتبحث تلك الدول عن بديل لحماية عملتها، وتخفيف الضغوط عليها.

خلف الحبتور يدعو لإطلاق عملة موحدة

كما قال الحبتور في لقائه مع أحمد موسى، إن اقتصاد الخليج قوي جداً “ونستطيع خلق هذه العملة لتكون عملة خليجية مصرية أردنية في البداية وبعدها لكل حادث حديث.”

وأضاف رئيس مجلس إدارة “مجموعة الحبتور” أن هذه الخطوة تهدف إلى عدم الإعتماد على الدولار كالأوربيين الذين استبدلوه باليورو، ولم يؤثر الدولار عليهم كما يؤثر على الدول العربية.

ووصف الحبتور التحكم بالدولار كلعبة الشطرنج، وأردف أن هذا الأمر لا يجوز فإذا كان اقتصاد أمريكا منهك وعليها ديون بحوالي ترليون وهم غير قادرين على تسديدها فنحن لا يجب أن نتبعهم بل نتبع الدول التي هي أفضل من أمريكا اقتصادياً.

وأردف أن هذا الموضوع ليس صعباً إذا حضر القرار، “وهو صعب جداً ولكن إذا تم أخذ القرار فإننا نستطيع النجاح.”

وتابع خلف الحبتور أن إطلاق عملة موحدة عربية يساعد على تقوية الاقتصادات، كما أن هناك تعاون قوي بين قادة الإمارات ورجال الأعمال، مضيفًا أن إصدار عملة عربية موحدة، لابد أن يكون مسبق بدراسات علمية واقتصادية، قبل التخلي عن عملة الدولار.

ولفت الملياردير الإماراتي إلى أن هناك العديد من الأفكار التي قدمت ولكن دون جدوى، كما أنه مستعد للمشاركة بخبراته في أي مقترح بشأن التخلي عن الدولار أو إنشاء عملة عربية موحدة.