ترامب لم يشبع من “أرز” السعودية: محمد بن سلمان صديقي وأحبه (فيديو)

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وطن- أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على حبه للمملكة العربية السعودية وقيادتها وقوة العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية.

ترامب يتحدث عن السعودية وولي العهد

وأثناء حضوره بطولة رياضية لأرامكو، بولاية فلوريدا الأمريكية قال دونالد ترامب: “أحب السعودية .. وقيادتها أصدقائي وهم شعب عظيم”.

وأوضح ترامب أن “خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز صديقين لي”.

وأضاف: “من الشرف أن أرى عدد من السعوديين هنا، هم يحبوننا ونحن نحبهم، إنه لشرف أن نجدكم جميعا، وشكرا لكم جميعا”.

بطولة أرامكو للغولف

وتم إطلاق سلسلة بطولة أرامكو للغولف في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية ، بمشاركة بعض من أفضل اللاعبين في العالم.

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وربطت الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” علاقة شابها الكثير من الشكوك بصندوق الثروة السعودي السيادي، الذي يديره ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي في المملكة محمد بن سلمان.

صهر ترامب وابن سلمان

وفي تقرير لها نقلت شبكة “msnbc” عن صحيفة “نيويورك تايمز” وصفها العام الماضي، كيف استثمر هذا الصندوق مليارات الدولارات في شركة الأسهم الخاصة الوليدة لكوشنر صهر ترامب، بعد 6 أشهر من نهاية حكم الرئيس الأمريكي السابق.

وذلك رغم أن مستشاري الصندوق قيموا أن الاستثمار في شركة كوشنر سيكون خطرًا ماليًا على سمعة محمد بن سلمان.

وقالت الشبكة إن كوشنر أنشأ الشركة التي تحولت إلى صندوق أسهم خاصة في اليوم التالي لمغادرته البيت الأبيض، وتم هيكلة تلك الصناديق بطريقة لم تضطر إلى الكشف عن المصدر.

وتظهر الإيداعات من لجنة الأوراق المالية والبورصات أن كوشنر رفض وصف كيف أن جميع أصول صندوقه تقريبًا تأتي من صندوق ثروة سيادي.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” وقتها أن شركة كوشنر “ستتلقى 25 مليون دولار أمريكي كرسوم إدارية سنويًا من الاستثمار السعودي بالإضافة إلى حصة من الأرباح”.

علاقة شخصية مع ابن سلمان

وعامل كوشنر المملكة العربية السعودية بشكل جيد وخاص عندما كان في البيت الأبيض. ومن بين أمور أخرى، عمل على حماية محمد بن سلمان من العواقب الدبلوماسية بعد مقتل المعارض السعودي جمال خاشقجي ، الأمر الذي يعتقد مجتمع المخابرات الأمريكية أن محمد بن سلمان أمر به.

وطور كوشنر أيضًا علاقة شخصية وثيقة مع محمد بن سلمان – وبحسب ما ورد سبق أن تجاذبوا أطراف الحديث في وقت متأخر من الليل عدة مرات خلال زيارة شخصية.

وبعد فترة وجيزة من ترك ترامب منصبه ، بدأت سلسلة LIV Golf المدعومة من صندوق الثروة السيادي السعودي في تنظيم بطولات في ملاعب الجولف الخاصة به.

واستثمرت المملكة العربية السعودية في شركات ترامب في وقت كان فيه في حاجة مالية ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تأثير وباء كورونا على أعماله ولأن علامته التجارية أصبحت مثيرة للانقسام.