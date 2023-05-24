الأربعاء, مايو 24, 2023
الرئيسيةحياتناالممثل اللبناني جاد حديد في محل لبيع الألعاب الجنسية.. تفقدها وأبدى إعجابه...
حياتنا

الممثل اللبناني جاد حديد في محل لبيع الألعاب الجنسية.. تفقدها وأبدى إعجابه بها (شاهد)

جاد حديد سبق وأن صدم متابعيه بديانته كاشفاً أنّ اسمه الحقيقي "محمد"

كتب سالم حنفي
جاد حديد watanserb.com
الممثل والعارض اللبناني المعروف جاد حديد
- Advertisement -

وطن- نشر الممثل والعارض اللبناني المعروف جاد حديد مقطع فيديو صادماً عبر حسابه على انستغرام، أثار غضباً كبيراً بين متابعيه، بسبب ما وصفوه بوقاحته.

وظهر جاد حديد في الفيديو المنشور عبر خاصية انستغرام في أثناء تجوّله في محل لبيع الأدوات الجنسية، محاوِلاً استعراض العديد منها لمتابعيه.

وخلال الفيديو، عبّر جاد حديد المتواجد حالياً في العاصمة برشلونة الإسبانية عن حبه الشديد للمدينة.

جاد حديد يساند سعد لمجرد

وكان جاد حديد قد أثار جدلاً كبيراً في الفترة الماضية بعد مساندته للفنان المغربي المتهم بالاغتصاب سعد لمجرد عقب صدور قرار المحكمة بسجنه لمدة 6 سنوات.

ونشر جاد حديد صورة له مع سعد لمجرد، وكتب: “حبيبي سعدوش ، الأخبار الليلة الماضية حول قضيتك كسرت قلبي، أنا آسف للغاية لما تمر به! اتمنى ان تخرج منه قريبا يكون الله معك”.

- Advertisement -
جاد حديد وسعد لمجرد
جاد حديد تضامن مع سعد لمجرد

وأضاف: “نعم لدي ابنة وبالتأكيد لن أقبل أن يحدث هذا لأي فتاة ليس فقط ابنتي! هذا خطأ أوافقكم لكني جلست مع هذا الرجل عدة مرات وأنا أقول لكم إنه أحد ألطف الناس الذين عرفتهم على الإطلاق! ولهذا السبب أقف إلى جانبه، بخلاف ذلك فأنا بصراحة ليس لدي أي فكرة عن ماضيه أو جانبه المظلم! أنا أدعم صديقًا عند الحاجة، هذا كل شيء. إذا وجد مذنبا فليكن. لا أحد فوق القانون في نهاية اليوم!”

وتعرّض حديد بدوره لانتقادات لاذعة، ما دفعه للرد قائلاً إنه لا داعي لنشر كل هذه الكراهية هنا.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mj حديد (@jadhadid)

جاد حديد يصدم متابعيه بديانته واسمه الحقيقي

كما سبق وأن صدم الممثل اللبناني جاد حديد متابعيه، بمنشور كشف فيه للمرة الأولى عن اسمه الحقيقي وهو محمد، وتحدّث عن سبب اعتماده اسم جاد كل هذه السنوات.

وكتب حينها: “إنه شرف لي أن أحمل هذا الاسم القوي “محمد” (صلى الله عليه وسلم). هذا هو الاسم الذي كان والدي يريده لكن أمي كانت لديها عقلية وطريقة تفكير مختلفة، كل ما أرادته كان بعض الاحترام وأن يُسمع صوتها ولكن في الزمن الماضي لم يكن هناك شيء اسمه (حقوق المرأة)”.

وأضاف أن والدته استغلّت غياب والده خلال فترة ولادته، فسجّلته باسم جاد في المستشفى، وبعد نحو سنتين ومع عودة والده اكتشف الموضوع، ليقرّر تغييره إلى محمد، قبل أن يعمد إلى ترك والدته والاختفاء، وتابع: “ذهب إلى المحكمة ودفع أطنانًا من المال لتغيير اسمي، طلق والدتي، وألقى الأوراق مع هويتي أمامها واختفى”.

وكشف جاد حديد أنه منذ ذلك الحين أصبح اسمه بين الجميع جاد إنما محمد على الورق.

وأردف: “كرهت الدين الإسلامي آنذاك عندما كنت في سن مبكرة بسبب والدي، في الواقع ذهبت إلى الكنيسة ودرست المسيحية لسنوات قبل أن أقرر تحويل وثيقتي ولم أشعر بمزيد من الفخر بخاصة بعد تعميدي والآن أنا لا أستطيع الانتظار لتعميد ابنتي كاتليا”.

المصدرانستغرام - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مريم الدباغ عارية في مركز التجميل ومستمتعة بلحس كلبها لها (فيديو)

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2023 بعد فوز الاتحاد والنصر

زفاف الأمير الحسن ورجوة آل سيف يثير الجدل في إيطاليا.. لماذا؟!

مسؤول سعودي كبير: “البيرة قادمة ونحتاجها في العمل”!

اعتقال إمام شيعي يثير ضجة في البحرين.. ما علاقة إسرائيل؟

نجيب ساويرس يكشف المستور في عيد ميلاد محمد رمضان.. خمور وصخب وعري (شاهد)

وانتصر فينيسيوس.. رابطة “الليغا” تتخذ قرارات صارمة ضد جماهير فالنسيا

قصة فتيات سوريات يلعبن كرة القدم وسط أشباح داعش

بعد تقارب السعودية مع “الأسد”.. فرار السعودي عبدالله المحيسني من سوريا إلى هذه الدولة!

فيديو صادم لترويج المخدرات في السعودية بطريقة لا تصدق

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC