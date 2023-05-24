الأهلي في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري 2023

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وطن- يواصل فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2023، بعد فوزه في المباراة الأخيرة على منافسه إنبي بهدفين دون رد، في منافسات الجولة ال29.

وسجل هدفي فوز الأهلي على نظيره إنبي في المباراة، اللاعب محمد شريف في الدقيقة ال29، واللاعب أحمد عبد القادر في الدقيقة ال35.

مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري

وكان فريق الأهلي المتصدر الأكثر تفوقاً على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، أمام منافسه إنبي، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 24 تسديدة، مقابل 3 تسديدات للفريق المنافس إنبي.

كما ووصلت نسبة استحواذ فريق الأهلي (المارد الأحمر) على 73 % في المباراة، على عكس الفريق المنافس إنبي الذي وصلت نسبة استحواذه ب27%.

وسيلتقي فريق الأهلي أمام طلائع الجيش، الجمعة، في منافسات الجولة ال22 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

جدول ترتيب الدوري المصري 2023

كما وجاء ترتيب الدوري المصري 2023، بعد فوز الأهلي على إنبي في منافسات الجولة ال29، على النحو الآتي:

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الأهلي 56 نقطة.

بيراميدز (الأهرام) 52 نقطة.

فيوتشر 51 نقطة.

الزمالك 47 نقطة.

المقاولون العرب 41 نقطة.

فاركو 40 نقطة.

الاتحاد السكندري 40 نقطة.

المصري البورسعيدي 40 نقطة.

إنبي 36 نقطة.

سموحة 35 نقطة.

الإسماعيلي 32 نقطة.

سيراميكا كليو باترا 31 نقطة.

البنك الأهلي 31 نقطة.

نادي أسوان 31 نقطة.

غزل المحلة 31 نقطة.

الداخلية 28 نقطة.

طلائع الجيش 26 نقطة.

حرس الحدود 16 نقطة.

ترتيب هدافين الدوري المصري 2023

وجاء ترتيب أبرز هدافين الدوري المصري 2023، مع ختام منافسات الجولة ال29، كما يلي:

باسينيسيا مابولولو (الاتحاد السكندري) 14 هدفاً.

محمد حمدي زكي (نادي أسوان) 11 هدفاً.

أحمد الشيخ (غزل المحلة) 10 أهداف.

محمد شريف (الأهلي) 9 أهداف.

أحمد سيد زيزو (الزمالك) 9 أهداف.