الأربعاء, مايو 24, 2023
الرئيسيةرياضةالأهلي في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري 2023
رياضة

الأهلي في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري 2023

الأهلي في صدارة جدول الدوري المصري 2023 بفارق 4 نقاط عن الوصيف بيراميدز

كتب فارس أبو شيحة
جدول ترتيب الدوري المصري 2023 watanserb.com
جدول ترتيب الدوري المصري 2023
- Advertisement -

وطن-  يواصل فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2023، بعد فوزه في المباراة الأخيرة على منافسه إنبي بهدفين دون رد، في منافسات الجولة ال29.

وسجل هدفي فوز الأهلي على نظيره إنبي  في المباراة، اللاعب محمد شريف في الدقيقة ال29، واللاعب أحمد عبد القادر في الدقيقة ال35.

مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري

وكان فريق الأهلي المتصدر الأكثر تفوقاً على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، أمام منافسه إنبي، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 24 تسديدة، مقابل 3 تسديدات للفريق المنافس إنبي.

كما ووصلت نسبة استحواذ فريق الأهلي (المارد الأحمر) على 73 % في المباراة، على عكس الفريق المنافس إنبي الذي وصلت نسبة استحواذه ب27%.

وسيلتقي فريق الأهلي أمام طلائع الجيش، الجمعة، في منافسات الجولة ال22 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

جدول ترتيب الدوري المصري 2023

كما وجاء ترتيب الدوري المصري 2023، بعد فوز الأهلي على إنبي في منافسات الجولة ال29، على النحو الآتي:

- Advertisement -

الأهلي 56 نقطة.

بيراميدز (الأهرام) 52 نقطة.

فيوتشر 51 نقطة.

الزمالك 47 نقطة.

المقاولون العرب 41 نقطة.

فاركو 40 نقطة.

الاتحاد السكندري 40 نقطة.

المصري البورسعيدي  40 نقطة.

الأهلي وإنبي
الأهلي وإنبي

إنبي 36 نقطة.

سموحة 35 نقطة.

الإسماعيلي 32 نقطة.

سيراميكا كليو باترا 31 نقطة.

البنك الأهلي 31 نقطة.

نادي أسوان 31 نقطة.

غزل المحلة 31 نقطة.

الداخلية 28 نقطة.

طلائع الجيش 26 نقطة.

حرس الحدود 16 نقطة.

ترتيب هدافين الدوري المصري 2023

وجاء ترتيب أبرز هدافين الدوري المصري 2023، مع ختام منافسات الجولة ال29، كما يلي:

باسينيسيا مابولولو (الاتحاد السكندري) 14 هدفاً.

محمد حمدي زكي (نادي أسوان) 11 هدفاً.

الأهلي المصري
الأهلي المصري

أحمد الشيخ (غزل المحلة) 10 أهداف.

محمد شريف (الأهلي) 9 أهداف.

أحمد سيد زيزو (الزمالك) 9 أهداف.

المصدروطن + الأهلي تويتر + الدوري المصري تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اقرأ أيضاً

رياضة

أين سيقام نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 بين الأهلي والوداد؟!

رياضة

موعد مباراة الزمالك ضد الداخلية والتشكيلة في الدوري المصري الممتاز

رياضة

الأهلي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي للمرة ال4 على التوالي (شاهد)

رياضة

موعد مباراة الأهلي والترجي والقنوات الناقلة في دوري أبطال أفريقيا 2023

رياضة

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

رياضة

مرتضى منصور وأولاده يُطلقون الزمالك بالثلاثة بعد هذا القرار

رياضة

موعد مباراة الأهلي والترجي والتشكيلة في دوري أبطال أفريقيا 2023

رياضة

الأهلي في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري 2023 والهدافون

رياضة

بهدف معلول.. الأهلي بطلاً للسوبر المصري للمرة ال13 في تاريخه (شاهد)

رياضة

موعد الأهلي وبيراميدز والتشكيلة في نهائي كأس السوبر المصري 2023

رياضة

السبب وراء انسحاب الزمالك من نهائي السوبر المصري 2023

رياضة

بسبب شكوى الزمالك.. كهربا محرومٌ من السوبر المصري والأهلي يطعن على القرار

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سلطنة عُمان.. فيديو مقزز لعمالة وافدة تبيع دجاجاً ميتاً والسلطات تتدخل على الفور (شاهد)

السعودية: إلقاء القبض على مضيفة طيران إيطالية فاتنة بتهمة تهريب المخدرات (شاهد)

لماذا شرب الماء يخفض نسبة السكر في الدم؟

متحدث حركة فتح يهين سيدات حماس بألفاظ غير لائقة وغضب عارم (فيديو)

ميريام فارس تكشف صدرها على غلاف مجلة عالمية بأزياء فضائية (شاهد)

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي والتوقيت في الدوري الإنجليزي

رونالدو يواصل إبهار متابعيه بساعة يد يفوق ثمنها سعر رينج روفر بـ 8 مرات (شاهد)

تهديدات إسرائيلية غير مسبوقة.. هل يشعل نووي إيران الحرب المؤجلة؟

تفاصيل هروب بطل مصر للمصارعة إلى أوروبا بعد مشاركته في بطولة دولية

في أي اتجاه يجب أن توجه سريرك للنوم بشكل أفضل في الليل؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC