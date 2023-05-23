من هو حبيب دينا الشربيني السري؟.. صورة خاصة مع تامر حسني تثير جدلا

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وطن- كشفت الفنانة المصرية “دينا الشربيني” أنها حالياً تعيش قصة حب جديدة لكنها رفضت تقديم أي تفاصيل بشأنها، واكتفت بالقول: “حاليا أنا سعيدة للغاية، وأتمنى أن تكلل هذه العلاقة بنهاية سعيدة”، الأمر الذي جعلها تتصدر الترند عبر محرك البحث غوغل في مصر.

دينا الشربيني تعيش علاقة حبّ جديدة

وأكدت دينا الشربيني خلال لقاء في برنامج “كلام نواعم”، أنها تعيش قصة حب جديدة وتشعر بأنها هذه المرة ستحظى بالنجاح.

دينا الشربيني بتقولك بحب شخص يستاهل الحب الجامد ده

متقدريش تحكمي على شخص أنه يستاهل حبك أو لا إلا لما يتحط فى إختبار عملي عشان الكلام معلهوش جمرك وأنتي أكتر واحدة عارفه الكلام ده فاكرة لما كنتي بتوهي على قفا عمرو دياب 😀 pic.twitter.com/6IBk2bjbfi — الشيماء (@Shaima55shaima) May 22, 2023

وقالت الفنانة المصرية: “أعيش قصة حب وحاسة إن العلاقة دي هتكون ناجحة أكتر من أي علاقة تانية عشان، هو شخص يستحق الحب الجامد أوي”، وتمنت أن تُكلّل بالنجاح.

ورفضت دينا الشربيني الكشف عن هوية من تحبه الآن، أو أي تفاصيل، مكتفية بأنها “سعيدة”، كما أكدت أن “حبيبها الجديد هو الشخص المناسب الذي أرسله الله بالوقت المناسب”.

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وأوضحت دينا الشربيني خلال تصريحاتها التلفزيونية: “أنا بحب احساس الحب جداً ودايما بطلع أقول كدا، الحب مش معناها بين واحد وواحدة”.

وتابعت قائلة: “الحب عموما حب الناس والأهل فكرة الحب بحبها، وبحب الشغل بحبه اوي بردو بس لازم يكون فيه توازن”.

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حبيب دينا الشربيني بعد انفصالها عن “الهضبة”

كانت دينا الشربيني، قد تزوجت الفنان المصري عمرو دياب (المُلقّب بـ الهضبة)، لكنهما انفصلا مؤخراً.

دينا الشربيني تعاود متابعة عمرو دياب عبر إنستغرام👀 pic.twitter.com/nV6QiS66HQ — Gorgeous (@gorgeous4ew) September 10, 2022

وفي وقت سابق، كشفت النجمة المصرية عن مواصفات فتى أحلامها، في عدد من الحوارات التليفزيونية التي أجرتها، حيث صرحت دينا خلال استضافتها في برنامج “حبر سري” عبر القناة الفضائية «القاهرة والناس» مع الإعلامية أسماء إبراهيم قائلة: “فتى أحلامي يجب أن يحترم أسرته حتى أتاكد من أنه يحترمني لو اتجوزنا”، موضحة أن من الصفات الأساسية له أن يتمتع بروح الدعابة والفكاهة”.

ونوهت دينا الشربيني إلى أنها تتمني أن يكون فتى أحلامها بالقول: “يحب الرياضة وسيم وحنون ولا يحب الاكتئاب، ويتمتع بصفة الكرم”.

اللافت أنه خلال نفس اللقاء في برنامج “كلام نواعم”، تحدثت الشربيني عن مشاركتها في فيلم “تاج” مع النجم تامر حسني، وقالت: “مبسوطة جداً أني بشارك في الفيلم، أول مرة أشتغل مع تامر، أنا كنت بحبه ولما اشتغلت معاه شفت قد إيه هو جدع”.

وتابعت الفنانة المصرية مديحها لمواطنها تامر حسني قائلة: “هتنبهروا، كنت بقول إزاي محدش عمل الموضوع دا قبل كده، بحب في تامر إنه بيعمل الحاجة من قلبه ومش بينام تقريباً”.

وعبر حسابها الرسمي في إنستغرام، واصلت دينا الشربيني إظهار مدى إعجابها بتامر حسني قائلةً في أحدث منشوراتها: “تامر.. مهما اتكلمت او قلت مش هعرف اشرحلك انا سعيده اد ايه بكلامك ..انا كنت بحبك وبحترمك جدا علي المستوى الفني ودلوقتي لما عرفتك بحبك وبحترمك جدا على المستوى الشخصي”.

وتابعت: “ربنا يوفقك وينجحك اكتر واكتر وان شاء الله تاج يكسر الدنيا زى كل اعمالك علشان المجهود الجبار اللي انت عامله فيه اللي انا شخصيا شوفتوا بعينى”.

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و”تاج”، فيلم قيد التحضير من بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، هالة فاخر، المطربة ساندي، وآخرين، والفيلم من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.