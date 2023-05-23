الثلاثاء, مايو 23, 2023
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حياتنا

من هو حبيب دينا الشربيني السري؟.. صورة خاصة مع تامر حسني تثير جدلا

الفنانة المصرية أكدت أنها تعيش علاقة غرامية جديدة بعد فترة من انفصالها عن زوجها السابق المطرب عمرو دياب

كتب فهمي الورغمي
دينا الشربيني وتامر حسني watanserb.com
دينا الشربيني وتامر حسني
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وطن- كشفت الفنانة المصرية “دينا الشربيني” أنها حالياً تعيش قصة حب جديدة لكنها رفضت تقديم أي تفاصيل بشأنها، واكتفت بالقول: “حاليا أنا سعيدة للغاية، وأتمنى أن تكلل هذه العلاقة بنهاية سعيدة”، الأمر الذي جعلها تتصدر الترند عبر محرك البحث غوغل في مصر.

دينا الشربيني تعيش علاقة حبّ جديدة

وأكدت دينا الشربيني خلال لقاء في برنامج “كلام نواعم”، أنها تعيش قصة حب جديدة وتشعر بأنها هذه المرة ستحظى بالنجاح.

وقالت الفنانة المصرية: “أعيش قصة حب وحاسة إن العلاقة دي هتكون ناجحة أكتر من أي علاقة تانية عشان، هو شخص يستحق الحب الجامد أوي”، وتمنت أن تُكلّل بالنجاح.

ورفضت دينا الشربيني الكشف عن هوية من تحبه الآن، أو أي تفاصيل، مكتفية بأنها “سعيدة”، كما أكدت أن “حبيبها الجديد هو الشخص المناسب الذي أرسله الله بالوقت المناسب”.

 

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الفنانة المصرية دينا الشربيني
الفنانة المصرية دينا الشربيني

وأوضحت دينا الشربيني خلال تصريحاتها التلفزيونية: “أنا بحب احساس الحب جداً ودايما بطلع أقول كدا، الحب مش معناها بين واحد وواحدة”.

وتابعت قائلة: “الحب عموما حب الناس والأهل فكرة الحب بحبها، وبحب الشغل بحبه اوي بردو بس لازم يكون فيه توازن”.

 

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الفنانة المصرية دينا الشربيني
الفنانة المصرية دينا الشربيني

حبيب دينا الشربيني بعد انفصالها عن “الهضبة”

كانت دينا الشربيني، قد تزوجت الفنان المصري عمرو دياب (المُلقّب بـ الهضبة)، لكنهما انفصلا مؤخراً.

وفي وقت سابق، كشفت النجمة المصرية عن مواصفات فتى أحلامها، في عدد من الحوارات التليفزيونية التي أجرتها، حيث صرحت دينا خلال استضافتها في برنامج “حبر سري” عبر القناة الفضائية «القاهرة والناس» مع الإعلامية أسماء إبراهيم قائلة: “فتى أحلامي يجب أن يحترم أسرته حتى أتاكد من أنه يحترمني لو اتجوزنا”، موضحة أن من الصفات الأساسية له أن يتمتع بروح الدعابة والفكاهة”.

ونوهت دينا الشربيني إلى أنها تتمني أن يكون فتى أحلامها بالقول: “يحب الرياضة وسيم وحنون ولا يحب الاكتئاب، ويتمتع بصفة الكرم”.

اللافت أنه خلال نفس اللقاء في برنامج “كلام نواعم”، تحدثت الشربيني عن مشاركتها في فيلم “تاج” مع النجم تامر حسني، وقالت: “مبسوطة جداً أني بشارك في الفيلم، أول مرة أشتغل مع تامر، أنا كنت بحبه ولما اشتغلت معاه شفت قد إيه هو جدع”.

دينا الشربيني وتامر حسني
دينا الشربيني وتامر حسني

وتابعت الفنانة المصرية مديحها لمواطنها تامر حسني قائلة: “هتنبهروا، كنت بقول إزاي محدش عمل الموضوع دا قبل كده، بحب في تامر إنه بيعمل الحاجة من قلبه ومش بينام تقريباً”.

وعبر حسابها الرسمي في إنستغرام، واصلت دينا الشربيني إظهار مدى إعجابها بتامر حسني قائلةً في أحدث منشوراتها: “تامر.. مهما اتكلمت او قلت مش هعرف اشرحلك انا سعيده اد ايه بكلامك ..انا كنت بحبك وبحترمك جدا علي المستوى الفني ودلوقتي لما عرفتك بحبك وبحترمك جدا على المستوى الشخصي”.

وتابعت: “ربنا يوفقك وينجحك اكتر واكتر وان شاء الله تاج يكسر الدنيا زى كل اعمالك علشان المجهود الجبار اللي انت عامله فيه اللي انا شخصيا شوفتوا بعينى”.

 

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و”تاج”، فيلم قيد التحضير من بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، هالة فاخر، المطربة ساندي، وآخرين، والفيلم من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

المصدرانستجرام، فيسبوك، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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