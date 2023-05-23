مانشستر سيتي لن يضع شارة لقب دوري الأبطال على قميصه حتى لو نالها لهذا السبب!

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وطن- كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن فريق مانشستر سيتي لن يستطيع وضع شارة الشرفية لدوري أبطال أوروبا حتى وإن نالها على أكمام قميصه، بقرار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” المنظم لتلك البطولة القارية الأوروبية.

وأفاد موقع “sport bible” الإنجليزي، بأن فريق مانشستر سيتي ليس بإمكانه وضع شارة الشرفية للقب دوري أبطال أوروبا على أكمام قميصه، حتى لو تمكن من حسم اللقب لهذا الموسم لصالحه.

مانشستر سيتي وشارة لقب دوري الأبطال على قميصه

وأضاف الموقع: “شارة الشرف هذه لن تمنح للفرق التي تتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، لمرة واحدة في البطولة”.

كما بيّن أن هذا القرار أقرّه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، مع بداية موسم 2000-2001، حيث إن شارة الشرفية للفريق تمنح فقط للذين يتوجون بالألقاب لثلاثة مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة على الأقل.

ويحق للمتربع على عرش الصدارة بأكثر من تتوج بلقب دوري أبطال أوروبا ريال مدريد برصيد 14 لقباً، وميلان 7 ألقاب، وبايرن ميونخ وليفربول 6 ألقاب. وبرشلونة 5 ألقاب، وأياكس أمستردام الهولندي 4 ألقاب.

وكان مانشستر سيتي قد أزال الستار عن الزي الرسمي الذي سوف يرتديه اللاعبون في الموسم المقبل 2023-2024، دون وجود شارة لقب دوري أبطال أوروبا على أكمام القميص، حيث لن يحمل القميص ذلك حتى لو توّج الفريق بها.

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مانشستر سيتي والثلاثية التاريخية

ويتطلع مانشستر سيتي إلى التتويج بـ3 ألقاب تاريخية، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا الملقب بـ”الفيلسوف”، وهم الدوري الإنجليزي والاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي سيلتقي أمام إنتر ميلان الإيطالي، في المباراة النهائية من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب (أتاتورك) في مدينة إسطنبول التركية، في الـ10 من شهر يونيو/حزيران القادم.