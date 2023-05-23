الثلاثاء, مايو 23, 2023
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رياضة

مانشستر سيتي لن يضع شارة لقب دوري الأبطال على قميصه حتى لو نالها لهذا السبب!

السيتي لن يستطيع وضع شارة الشرفية للقب دوري الأبطال حتى لو توج بها بقرار من اليويفا

كتب فارس أبو شيحة
مانشستر سيتي لن يحمل شارة لقب دوري أبطال أوروبا watanserb.com
مانشستر سيتي لن يحمل شارة لقب دوري أبطال أوروبا
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وطن- كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن فريق مانشستر سيتي لن يستطيع وضع شارة الشرفية لدوري أبطال أوروبا حتى وإن نالها على أكمام قميصه، بقرار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” المنظم لتلك البطولة القارية الأوروبية.

وأفاد موقع “sport bible” الإنجليزي، بأن فريق مانشستر سيتي ليس بإمكانه وضع شارة الشرفية للقب دوري أبطال أوروبا على أكمام قميصه، حتى لو تمكن من حسم اللقب لهذا الموسم لصالحه.

قميص مانشستر سيتي
قميص مانشستر سيتي

مانشستر سيتي وشارة لقب دوري الأبطال على قميصه

وأضاف الموقع: “شارة الشرف هذه لن تمنح للفرق التي تتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، لمرة واحدة في البطولة”.

كما بيّن أن هذا القرار أقرّه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، مع بداية موسم 2000-2001، حيث إن شارة الشرفية للفريق تمنح فقط للذين يتوجون بالألقاب لثلاثة مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة على الأقل.

مانشستر سيتي الإنجليزي
مانشستر سيتي الإنجليزي

ويحق للمتربع على عرش الصدارة بأكثر من تتوج بلقب دوري أبطال أوروبا ريال مدريد برصيد 14 لقباً، وميلان 7 ألقاب، وبايرن ميونخ وليفربول 6 ألقاب. وبرشلونة 5 ألقاب، وأياكس أمستردام الهولندي 4 ألقاب.

وكان مانشستر سيتي قد أزال الستار عن الزي الرسمي الذي سوف يرتديه اللاعبون في الموسم المقبل 2023-2024، دون وجود شارة لقب دوري أبطال أوروبا على أكمام القميص، حيث لن يحمل القميص ذلك حتى لو توّج الفريق بها.

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مانشستر سيتي والثلاثية التاريخية

ويتطلع مانشستر سيتي إلى التتويج بـ3 ألقاب تاريخية، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا الملقب بـ”الفيلسوف”، وهم الدوري الإنجليزي والاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يذكر أن فريق مانشستر سيتي سيلتقي أمام إنتر ميلان الإيطالي، في المباراة النهائية من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب (أتاتورك) في مدينة إسطنبول التركية، في الـ10 من شهر يونيو/حزيران القادم.

المصدروطن + sport bible
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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