عبلة كامل تخرج عن صمتها أخيراً وتكشف سر رغبتها بالاختفاء!  (شاهد)

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وطن- رفضت الفنانة المصرية عبلة كامل، أن يتم تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي، استجابةً لمطالبات زملائها الفنانين، وعلى رأسهم منة شلبي. وذلك تقديراً لمسيرتها الفنية المميزة.

“لا ترغب بالظهور”

وأكد أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي، أنه لا يمانع تكريم عبلة كامل.

وقال أمير رمسيس في تصريح لصحيفة القاهرة 24، إن عبلة كامل لا ترغب بالظهور.

وأضاف المخرج المصري: “كان فيه ضغط من الدكتور أشرف زكي على عبلة لتكريمها في مهرجان الدراما.. لكن هي رافضة الظهور، واعتقد رغبتها إنها متظهرش، ولازم نحترم رغبتها ومينفعش نضغط على حد”.

ظروف خاصة

وفي سياق متصل، كشفت الإعلامية المصرية لميس الحديدي، أنها تواصلت مع عبلة كامل.

وقالت لميس الحديدي خلال برنامجها “كلمة أخيرة” عبر قناة ON“: “اتصلت بيها وأنا سعيدة بقبولها هذا التواصل والحديث معي وكانت سعيدة للغاية وممتنة لكل هذه الدعوات”.

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ونقلت لميس الحديدي ما قالته عبلة كامل لها: “ممتنة وسعيدة جدًا بمطالب تكريمي وأكيد يشرفني.. ومعنديش مانع وأحب أتكرم في بلدي، بس أنا مبقدرش أخرج كتير أو أحضر تكريمات وفعاليات لظروف خاصة بي”.

لا حسابات عبر مواقع التواصل

وعقّبت لميس الحديدي: “أنا بحترم رأيها رغم سعادتها بردود أفعال الجمهور والفنانين. وبداخلها طاقة فرح بما كتب ولكل من كتب عنها. وقالت لي: فرحانة أن هناك من ما زال يتذكرني”.

وشددت لميس على ضرورة تكريمها قائلة: “ليه لأ؟ ليه ما نكرمش الفنانة عبلة كامل حتى ولو لم تستطع الحضور… مش لازم تحضر لكن بالإمكان تكريم هذا المشوار والأثر الذي تركته عبلة كامل”.

وتابعت: “مش لازم تبقى موجودة عاوزين نكرمها وهي موجودة بينا، حتى لو حصل على هذا التكريم أحد أفراد أسرتها سواء أولادها أو أحفادها.. لماذا لا نكرم هذه العظيمة التي أضحكتنا وأبكتنا؟”

واختتمت لميس: “نتمنى تكريمها حتى لو لم تحضر.. وهي أخبرتني أنها ليس لديها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي رغم وجود حسابات منسوبة لها”.

صاحبة الألف وجه

وكانت الفنانة منة شلبي أول من أثار فكرة تكريم عبلة كامل في مهرجان القاهرة السينمائي.

وكتبت منة عبر حسابها على “تويتر”: “سؤال.. السادة القائمين علي مهرجان القاهرة العريق.. ألم يأت الوقت لتكريم الأستاذة العظيمة عبلة كامل”.

وتابعت منة: “وحتى لو مش عاوزة تظهر أحنا ممتنين لمشوار عظيم وموهبة كبيرة مفيش منها اتنين”.

واختتمت الفنانة المصرية: “أرجو قبول سؤالي وتكريم الأسطورة العظيمة صاحبة الألف وجه وكل المشاعر ربنا يطول في عمرها”.