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“إذا لم تؤيد أردوغان فلا عمل لك هنا”.. فيديو لـ الدبيبة من ليبيا يفجر الجدل

يدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حكومة عبد الحميد الدبيبة منذ توليها السلطة في ليبيا وحتى الآن رغم انتهاء مدة ولايتها

كتب خالد الأحمد
عبد الحميد الدبيبة watanserb.com
عبد الحميد الدبيبة
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وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رئيس الحكومة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، خلال زيارته لجناح تركيا في معرض ليبيا للإنشاءات في طرابلس وهو يسأل رئيس الجناح إن كان من مؤيدي أردوغان أم لا؟

مضيفاً أن من صوتوا للرئيس التركي هم فقط من يمكنهم العمل في ليبيا مما أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل.

عبد الحميد الدبيبة يثير الجدل بحديثه مع تركي

وافتتح معرض “ليبيا بيلد” للبناء والإنشاءات في دورته الثالثة عشرة على أرض معرض طرابلس الدولي، أمس الاثنين، بمشاركة 200 شركة عربية ومحلية مختصة في مجال البناء ويمتد خلال الفترة من 22 إلى 25 مايو الجاري.

وظهر رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، وهو يتجول في المعرض ويمضغ طعاماً في فمه، قبل أن يقف ليلتقط صورة مع أحد العارضين ثم يصافح العارض قائلاً له: “ربي يحفظك ليرد عليه العارض بالمثل باللغة التركية.”

وهنا سأله الدبيبة:”هل أنت مؤيد لأردوغان؟”، واستدرك: “إذا لم تكن مؤيداً لأردوغان فلا شغل لك هنا”.

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ويسمع التركي الذي فوجىء بكلام “الدبيبة” وهو يقول باللغة العربية: “على عيني وراسي”.

رئيس الحكومة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة
رئيس الحكومة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة

تركيا والحرب في ليبيا

ويدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حكومة عبد الحميد الدبيبة منذ توليها السلطة حتى الآن، واستقبله رئيسها ووزراء من حكومته عدة مرات، رغم ابتعاد بعض الدول عنه بعد انتهاء المدة القانونية لحكومته، وعدم نجاحها في إجراء انتخابات في ليبيا.

وتدخلت تركيا لصالح حكومة “الوفاق الوطني” إبان حرب طرابلس عام 2019 ويرى مراقبون أن “الاتفاق التركي الليبي” الذي أبرمه أردوغان عام 2019، يصب في مصلحة تركيا وتأكيد وجودها وحماية مصالحها في البحر الأبيض المتوسط.

ويعزو البعض حفظ موازين القوة بين شرق وغرب ليبيا على النحو الذي هي عليه عليه اليوم، إلى تدخل أنقرة العسكري لصالح طرابلس عام 2019، وما تبعه من هزيمة قوات المشير خليفة حفتر والتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.

وكان مصدر سياسي ليبي واسع الاطلاع كشف في الساعات الماضية تفاصيل اتفاق غير معلن، جرى بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، وقائد قوات الشرق خليفة حفتر على تشكيل حكومة ليبية موحدة بوساطة من تركيا.

وقال المصدر الليبي لوكالة الأناضول، لم تسمه، إن ذلك جاء خلال مشاورات جرت مؤخراً في العاصمة المصرية القاهرة بين وفود من حكومة الوحدة الوطنية ومندوبين عن حفتر وبتمثيل أقل من مجلس النواب.

وأوضح أن الاتفاق “ينص على أن يكون الدبيبة رئيساً للحكومة الموحدة المقبلة، مقابل تنازله عن الضغط الذي يمارسه لإقصاء حفتر من (المشاركة في) الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

المصدرتويتر، وكالة الأناضول، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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