نقل “سارة محمد” إلى دار أيتام.. البلوجر المصرية تُوضّح وتُوجه رسالة مؤثرة إلى المصريين

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وطن- انتشرت خلال الساعات الماضية، شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي عن نقل البلوجر المصرية “سارة محمد” إلى دار أيتام، مما دفعها للخروج عن صمتها ونفي هذه الأنباء بشكل قاطع عبر حسابها على تويتر، لتؤكد أنها ما زالت تتلقى العلاج في المستشفى ولم يتم نقلها إلى أي مكان آخر.

سارة محمد تخرج عن صمتها رداًّ على الإشاعات

وكانت صانعة المحتوى المصرية سارة محمد، فقدت بصرَها نهائيًا، بعد تعرّضها رفقة خطيبها لاعتداء بلطجية بطلقات “خرطوش”، والغريب الذي فجّر غضب النشطاء هو تخلي خطيبها عنها بعد الحادث، رغم أنّها فدته بنفسها وتلقّت الطلقة مكانه.

وظهرت سارة في مقطع فيديو نشرته على تويتر، لتشير إلى أن محل سكنها أصبح مليئاً بالخوف والفزع بسبب ما جرى لها في الفترة الماضية خلال تواجدها به.

شاهد.. أول تعليق من البلوجر المصرية "سارة محمد" على أنباء انتقالها إلى دار أيتام بعدما فقدت إحدى عينيها في حادثة https://t.co/6VWVfwk8C4pic.twitter.com/x7og7P0n2T — صحيفة المرصد (@marsdnews24) May 21, 2023

وأضافت: “المكان بقى عاملي مشكلة نفسية وبقيت بصرخ بشكل يومي لأن ده نفس المكان اللي حصلت فيه الحادثة.. وكمان فيه الناس اللي أذتني نفسيا وتخلو عني في عز محنتي”، في إشارة إلى خطيبها الذي كان شاهداً على الحادثة التي غيرت مجرى حياتها وافتدته لتصاب بالطلق الناري بدلا منه.

وبنبرة مؤثرة تابعت سارة محمد: “كل يوم أصرخ وأقولهم.. الحقوا عيني.. موتوني.. لدرجة أن الموضوع تحول لفوبيا.. فقررت ابعد عن كل ده.. لكن لا مروحتش دار أيتام خالص”.

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وأضافت سارة محمد أنها تمر بحالة صعبة، وتشعر بحالة من الوحدة والضيق، تمنعها من البقاء في مكان تعرضت فيه للظلم والقهر، على حدّ تعبيرها.

فقدت البصر بعد أن افتدت خطيبها

وتتردد سارة محمد، على الأطباء بشكل يومي بسبب حالة من الصراخ كانت تصيبها حتى تحول الأمر إلى ما يشبه الفوبيا. وعن ذلك قالت : “يومياً بصرخ وبصوت وتعبت نفسيتي جداً.

وأردفت البلوجر المصرية: “أنا غيرت المكان بسبب أنه عملّي مشكلة نفسية، وأنا هنا مبسوطة عند عمي وطنط وبخرج مع أصحابي وبعمل كل حاجة”.

ودعت سارة محمد المجتمع المصري إلى التضامن والتعاون معها، ودعمها في هذه المرحلة الصعبة، والعمل على محاربة العنف والتمييز والتحرش بكل أشكالها.

كما طالبت السلطات المسؤولة في مصر بضرورة ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، وتوفير الحماية والدعم اللازمين للضحايا وعائلاتهم.

وأصيبت سارة جراء الحادث بفقدان كامل للبصر، وأكد الأطباء المتبنيين لحالة البلوجر سارة أن الإصابات بالغه وأدت إلى تجمع دموي ونزيف بالمخ وفقدان البصر نتيجة تدمر أنسجة العين وكل هذه الإصابات بسبب دخول زجاج السيارة وشظايا إطلاق النار في عينها، وقد خضعت البلوجر سارة لعدة عمليات جراحية في المخ والعين وستستكمل عمليات أخرى في وقت لاحق.