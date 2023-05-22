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نقل “سارة محمد” إلى دار أيتام.. البلوجر المصرية تُوضّح وتُوجه رسالة مؤثرة إلى المصريين

سارة محمد ظهرت في مقطع فيديو لتشير إلى أن محلّ سكنها أصبح مليئاً بالخوف والفزع بسبب ما جرى لها في الفترة الماضية خلال تواجدها به

كتب خالد الأحمد
البلوجر المصرية سارة محمد watanserb.com
البلوجر المصرية سارة محمد
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وطن- انتشرت خلال الساعات الماضية، شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي عن نقل البلوجر المصرية “سارة محمد” إلى دار أيتام، مما دفعها للخروج عن صمتها ونفي هذه الأنباء بشكل قاطع عبر حسابها على تويتر، لتؤكد أنها ما زالت تتلقى العلاج في المستشفى ولم يتم نقلها إلى أي مكان آخر.

سارة محمد تخرج عن صمتها رداًّ على الإشاعات

وكانت صانعة المحتوى المصرية سارة محمد، فقدت بصرَها نهائيًا، بعد تعرّضها رفقة خطيبها لاعتداء بلطجية بطلقات “خرطوش”، والغريب الذي فجّر غضب النشطاء هو تخلي خطيبها عنها بعد الحادث، رغم أنّها فدته بنفسها وتلقّت الطلقة مكانه.

وظهرت سارة في مقطع فيديو نشرته على تويتر، لتشير إلى أن محل سكنها أصبح مليئاً بالخوف والفزع بسبب ما جرى لها في الفترة الماضية خلال تواجدها به.

وأضافت: “المكان بقى عاملي مشكلة نفسية وبقيت بصرخ بشكل يومي لأن ده نفس المكان اللي حصلت فيه الحادثة.. وكمان فيه الناس اللي أذتني نفسيا وتخلو عني في عز محنتي”، في إشارة إلى خطيبها الذي كان شاهداً على الحادثة التي غيرت مجرى حياتها وافتدته لتصاب بالطلق الناري بدلا منه.

وبنبرة مؤثرة تابعت سارة محمد: “كل يوم أصرخ وأقولهم.. الحقوا عيني.. موتوني.. لدرجة أن الموضوع تحول لفوبيا.. فقررت ابعد عن كل ده.. لكن لا مروحتش دار أيتام خالص”.

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وأضافت سارة محمد أنها تمر بحالة صعبة، وتشعر بحالة من الوحدة والضيق، تمنعها من البقاء في مكان تعرضت فيه للظلم والقهر، على حدّ تعبيرها.

البلوجر المصرية سارة محمد
البلوجر المصرية سارة محمد

فقدت البصر بعد أن افتدت خطيبها

وتتردد سارة محمد، على الأطباء بشكل يومي بسبب حالة من الصراخ كانت تصيبها حتى تحول الأمر إلى ما يشبه الفوبيا. وعن ذلك قالت : “يومياً بصرخ وبصوت وتعبت نفسيتي جداً.

وأردفت البلوجر المصرية: “أنا غيرت المكان بسبب أنه عملّي مشكلة نفسية، وأنا هنا مبسوطة عند عمي وطنط وبخرج مع أصحابي وبعمل كل حاجة”.

ودعت سارة محمد المجتمع المصري إلى التضامن والتعاون معها، ودعمها في هذه المرحلة الصعبة، والعمل على محاربة العنف والتمييز والتحرش بكل أشكالها.

كما طالبت السلطات المسؤولة في مصر بضرورة ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، وتوفير الحماية والدعم اللازمين للضحايا وعائلاتهم.

وأصيبت سارة جراء الحادث بفقدان كامل للبصر، وأكد الأطباء المتبنيين لحالة البلوجر سارة أن الإصابات بالغه وأدت إلى تجمع دموي ونزيف بالمخ وفقدان البصر نتيجة تدمر أنسجة العين وكل هذه الإصابات بسبب دخول زجاج السيارة وشظايا إطلاق النار في عينها، وقد خضعت البلوجر سارة لعدة عمليات جراحية في المخ والعين وستستكمل عمليات أخرى في وقت لاحق.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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