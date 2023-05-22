الإثنين, مايو 22, 2023
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رياضة

ميركاتو ساخن على الأبواب.. 6 لاعبين من ريال مدريد معروضون للبيع

هازارد والحارس لونين من بينهم .. 6 لاعبين من صفوف ريال مدريد معروضون للبيع في الميركاتو

كتب فارس أبو شيحة
6 لاعبين من ريال مدريد معروضون للبيع في الميركاتو watanserb.com
6 لاعبين من ريال مدريد معروضون للبيع في الميركاتو
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وطن-  ذكرت تقارير صحفية  إسبانية، عن مخطط ريال مدريد للاستغناء عن خدمات 6 نجوم من صفوف الفريق الملكي في سوق الميركاتو الصيفي الشهر القادم.

ويتطلع ريال مدريد إلى دعم صفوف فريق ريال مدريد (الملكي) بصفقات قوية، على مستوى خط الوسط والهجوم من خلال التعاقد مع لاعبين جدد.

6 لاعبين من ريال مدريد معروضون للبيع

وقالت صحفية “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن إدارة ريال مدريد ستجدد عقد الثلاثي المخضرم كريم بنزيما وتوني كروس ولوكا مودريتش لموسم آخر إضافي مع الفريق الملكي.

كما وأردفت الصحيفة، ” الثنائي الإسباني داني سيبايوس وماركو أسينسيو، رغم حديث وسائل الإعلام عن رحيلهم. لكن لم يحسم أمر بقاءهم أو حتى شبه اتفاق حول تجديد عقدهم مع الريال”.

وختمت، ” الرحيلين عن صفوف ريال مدريد ماريانو دياز، والحارس الثاني أندريه لونين، وبالتالي سيبحث النادي عن حارس بديل. للبلجيكي تيبوا كورتوا، إلى جانب الثلاثي إيدين هازارد وألفارو أودريوزولا وخيسوس فاييخو . وكذلك فيرلاند ميندي من أجل الاستماع لعروض بيعهم هذا الصيف”.

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وجاء تداول أسماء اللاعبين الرحيلين عن ريال مدريد من قبل وسائل الإعلام والتقارير الصحفية الإسبانية، بعد فشل ريال مدريد في الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، والخروج بنتيجة قاسية. أمام مانشستر سيتي بنتيجة 5-1 من دور نصف نهائي البطولة الأوروبية القارية.

رئيس ريال مدريد بيريز
رئيس ريال مدريد بيريز

خسارة ريال مدريد أمام فالنسيا

وفي سياق آخر، تلقى ريال مدريد الخسارة. أمام خفافيش فالنسيا بهدف نظيف دون مقابل،  في منافسات الجولة ال35 من الدوري الإسباني الممتاز.

كما وتعد الخسارة الثامنة للفريق الملكي الأبيض في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، بعد خوضه 35 مباراة، حقق فيها الفوز في 22 مباراة. وتعادل في 5 مباريات أخرى.

يذكر بأن ريال مدريد فشل في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الممتاز، لكنه توج بلقب كأس إسبانيا. للمرة ال20 في تاريخ  مسيرته بالبطولة المحلية.

المصدروطن + موندو ديبورتيفو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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