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رياضة

مبابي يعود إلى الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 2023

مبابي يُواصل التربع على صدارة جدول هدافي الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 28 هدفاً

كتب فارس أبو شيحة
جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 2023 watanserb.com
جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 2023
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وطن- عاد النجم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى صدارة جدول هدافي الدوري الفرنسي 2023، بعد تسجيله هدفين في مرمى شباك أوكسير في منافسات الجولة ال36.

وأحرز الفرنسي مبابي هدفي الفوز داخل مرمى أوكسير، في منافسات الدوري الممتاز، عند الدقيقة ال6 وال8.

كما ودخل الفرنسي مبابي، تاريخ الدوري الفرنسي الممتاز، كأسرع ثنائية في غضون 8 دقائق للاعب مع باريس سان جيرمان في دوري الدرجة الأولى الممتازة.

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

مبابي رجل مباراة باريس وأوكسير

فيما سجل فريق أوكسير هدف الوحيد للفريق في المباراة، عن طريق اللاعب لاسين سينايكو في الدقيقة ال51.

كما وشهدت المباراة  تفوق النادي الباريسي على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة أمام نظيره أوكسير، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة، مقابل 15 تسديدة للفريق الأخير.

كيليان مبابي
كيليان مبابي

كما واستحوذ فريق باريس سان جيرمان (البي أس جي)، على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 65%. فيما وصل استحواذ الفريق المنافس أوكسير على 36%.

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جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 2023

كما وآتى ترتيب جدول هدافي الدوري الفرنسي الممتاز 2022-2023، بعد هدفي نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، على النحو الآتي:

كيليان مبابي ( باريس سان جيرمان)  28 هدفاً.

ألكساندر لاكازيت ( أولمبيك ليون)  26 هدفاً.

جوناثان ديفيد ( ليل) 22 هدفاً.

حبيب ديالو (ستراسبورج) 20 هدفاً.

فولارين بالوجون (ريمس) 20 هدفاً.

لويس أوبيندا  (لانس) 19 هدفاً.

وسام بن يدر (موناكو) 18 هدفاً.

إيلي واهي (مونبيليه)  17 هدفاً.

تيريم موفي (لوريان) 17 هدفاً.

ليونيل  ميسي (باريس سان جيرمان) 15 هدفاً.

 

المصدروطن + جوول + باريس سان جيرمان تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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