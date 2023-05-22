مبابي يعود إلى الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 2023

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وطن- عاد النجم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى صدارة جدول هدافي الدوري الفرنسي 2023، بعد تسجيله هدفين في مرمى شباك أوكسير في منافسات الجولة ال36.

وأحرز الفرنسي مبابي هدفي الفوز داخل مرمى أوكسير، في منافسات الدوري الممتاز، عند الدقيقة ال6 وال8.

كما ودخل الفرنسي مبابي، تاريخ الدوري الفرنسي الممتاز، كأسرع ثنائية في غضون 8 دقائق للاعب مع باريس سان جيرمان في دوري الدرجة الأولى الممتازة.

مبابي رجل مباراة باريس وأوكسير

فيما سجل فريق أوكسير هدف الوحيد للفريق في المباراة، عن طريق اللاعب لاسين سينايكو في الدقيقة ال51.

كما وشهدت المباراة تفوق النادي الباريسي على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة أمام نظيره أوكسير، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة، مقابل 15 تسديدة للفريق الأخير.

كما واستحوذ فريق باريس سان جيرمان (البي أس جي)، على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 65%. فيما وصل استحواذ الفريق المنافس أوكسير على 36%.

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جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 2023

كما وآتى ترتيب جدول هدافي الدوري الفرنسي الممتاز 2022-2023، بعد هدفي نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، على النحو الآتي:

كيليان مبابي ( باريس سان جيرمان) 28 هدفاً.

ألكساندر لاكازيت ( أولمبيك ليون) 26 هدفاً.

جوناثان ديفيد ( ليل) 22 هدفاً.

حبيب ديالو (ستراسبورج) 20 هدفاً.

🔚 باريس سان جيرمان يتخطى أوكسير ويقترب من حسم اللقب. ✅#أوكسير_باريس pic.twitter.com/sjkCETKvHz — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) May 21, 2023

فولارين بالوجون (ريمس) 20 هدفاً.

لويس أوبيندا (لانس) 19 هدفاً.

وسام بن يدر (موناكو) 18 هدفاً.

كيليـــــــــــــــــــان!! ⚽️⚽️🤯 في أقل من دقيقتين سجل @KMbappe هدفين لـ @PSG_arab ليزيد رصيده إلى 28 هدفًا حتى الآن! 💥#أوكسير_باريس 0 – 2 pic.twitter.com/Cfat4J9gS4 — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) May 21, 2023

إيلي واهي (مونبيليه) 17 هدفاً.

تيريم موفي (لوريان) 17 هدفاً.

ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) 15 هدفاً.