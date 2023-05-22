لا يخطر على بال..مضيفة تفضح ما يفعله طاقم الطائرة عند تنظيف الحمام!

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وطن- تعتبر رحلات الطيران واحدة من أكثر وسائل النقل شيوعًا وشعبية في العالم اليوم.

وبينما تبدو الطائرات من الخارج نظيفة وبراقة، كشفت مضيفة سابقة، عملت مع شركة طيران فاخرة لمدة خمس سنوات، أن مرحاض الطائرة هو أقذر مكان على متن الطائرة وليس بالنظافة التي يعتقدها العديد من الركاب، وفقا لما أوردته مجلة “mirror“.



مرحاض الطائرة

في كتابها “يوميات مضيفة طيران“، قالت المضيفة ماريكا ميكوسوفا إنه غالبََا ما يتم تنظيف مراحيض الطائرة أثناء الرحلة، محذرة الركاب من ضرورة استخدامه في وقت مبكر من الرحلة، خاصة قبل تقديم الطعام.

وقالت:”عندما يذهب طاقم الطائرة إلى “تنظيف المرحاض”، فإن أغلبهم يغلقون على أنفسهم بالداخل لمدة خمس دقائق ويقومون فقط بفحص هواتفهم المحمولة.”



وقد أشارت إلى أن ذلك فد يمثل إزعاجًا للركاب اللذين يسعون إلى الابتعاد عن الأوساخ والحفاظ على نظافتهم أثناء السفر.

كما تدعي المضيفة السابقة أنها رأت ذات مرة منظفًا يمسح الأسطح في المقصورة بنفس قطعة القماش لتنظيف النوافذ التي كانت تستخدم لتنظيف أرضية المرحاض.



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وأضافت ماريكا: “لقد رأيت ذلك مرات عديدة، ولست مندهشة على الإطلاق.”

لماذا من المهم دائما ارتداء أحذية أثناء السفر بالطائرة؟

تحث المضيفات دائمًا على ضرورة ارتداء الأحذية أثناء السفر بالطائرة في جميع الأوقات.

ليشا بيريز، مضيفة طيران أمريكية صرّحت مؤخرا لموقع Insider الأمريكي بالقول:”ليس الماء هو الذي تراه على أرضية حمام الطائرة، أحيانًا ربما تكون سوائل أخرى مسكوبة هناك.”



من جهته، قال جاغديش خوبشانداني، أستاذ الصحة العامة في جامعة ولاية نيو مكسيكو، سابقًا لصحيفة هافينغتون بوست، إنه في الرحلات الطويلة، دائما ما يرى العديد من الركاب، خاصة أطفال يمشون حفاة ويدخلون إلى حمام الطائرة.”



مضيفا:“هذا غير صحي للغاية، مع احتمال الإصابة بالعدوى إذا تعرض راكب ما لجروح وإصابات في الجلد في قدمه.”

في الرحلات القصيرة، غالبًا ما يكون هناك القليل من الوقت للقيام بتنظيف عميق للطائرات، على الرغم من أن طاقم المقصورة قالوا سابقًا إن مهمة التنظيف ليست وظيفتهم، بل هي مهمة طاقم التنظيف الذي يأتي على متن الطائرة بعد نزول الركاب.