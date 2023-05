دمي فلسطيني.. ماذا وراء حذف أغنية محمد عساف من المنصات؟

- Advertisement -

وطن- قال المطرب الفلسطيني الشهير محمد عساف، إن أغنيته “دمي فلسطيني” أُزيلت من منصتي الصوت الرقمي Spotify وApple، بسبب محتواها المناهض لإسرائيل.

وأصدرت Spotify بيانًا، قالت فيه إنهم لم يقرروا إزالة أغنية الفنان الغزيّ.

ولا يزال مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي يصفون هذا العمل بأنه تمييزي ونتاج للرقابة المستمرة على المحتوى الفلسطيني المقنع تحت ستار القضاء على المشاعر المعادية لإسرائيل.

وقال محمد عساف، إنه تلقّى رسالة بريد إلكتروني من سبوتيفاي تفيد بإزالة أغنيته من منصة الموسيقى الرقمية والبودكاست بتهمة “التحريض ضد إسرائيل”.

وأضاف: “راجعت صفحتي الرسمية على منصتي سبوتيفاي وأبل ميوزيك وفوجئت بحذف أغنية أنا دمي فلسطيني”.

بدورها، نفت “سبوتيفاي” أن يكون قرارها حذف الأغنية من منصتها، وقالت إن توفُّر الأغنية قد يختلف من دولة إلى أخرى.

وأضافت في بيان: “إزالة بعض محتوى محمد عساف لم تحدده سبوتيفاي بل الموزّع. نتوقع عودته في المستقبل القريب ونعتذر عن أي إزعاج قد يحدث”.

وردّاً على هذه المزاعم، عبّر حساب Spotify Arabia عبر “تويتر” عن دعمه لعساف، وقال: “لقد كنا دائماً ولا نزال ندعم عمل وفن الفنان المحبوب للعرب محمد عساف. نتطلع إلى استعادة المحتوى المفقود على منصتنا قريبًا”.

وينظر نشطاء حقوق الإنسان والعديد من معجبيه، إلى إزالة أغنية عساف القومية على أنها أحدث مثال على الرقابة المستمرة على المحتوى الفلسطيني من قبل المنظمات الإعلامية الدولية والغربية.

وشارك عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي كلمات الأغاني على الإنترنت لإظهار أن أغنية عساف عن القومية الفلسطينية لم تذكر إسرائيل أو العنف.

غرد محمد شحادة، رئيس الاتصالات في منظمة “يوروميد مونيتور” غير الحكومية التي تتخذ من جنيف مقراً لها: “الكلمات تتحدث فقط عن كونك فلسطينيًا وفخورًا”، وأضاف: “وجودنا الأساسي محظور”.

وقال عدد من مستخدمي تويتر، إن Spotify قد تلقت طلبات لإزالة الأغنية الوطنية، وأفادت دوحة نيوز، وهي مدونة إخبارية قطرية، بأن قرار الإزالة جاء بناءً على عريضة نظمتها منظمة “We Believe in Israel” (وهي جماعة بريطانية مؤيدة لإسرائيل) ومجلس النواب لليهود البريطانيين، وجمعت المنظمات معًا ما يقرب من 4000 توقيع لإزالة الأغنية.

