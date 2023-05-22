السورية جومانا مراد تُرعب متابعيها بوصيّة مفاجئة عن موتها ومكان دفنها.. ما القصة؟

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وطن- حلّت الفنانة السورية جومانا مراد ضيفة في برنامج “كتاب الشهرة”، المذاع على قناة الجديد، وتحدثت خلال اللقاء عن هواجس الموت ورغبتها بأن تُدفن في مصر بدل بلدها، سوريا، في تصريحات أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جومانا مراد تتحدث عن وصيتها قبل وفاتها

وخلال لقاء لها عبر برنامج “كتاب الشهرة”، والذي يقدمه الإعلامي علي ياسين عبر فضائية “الجديد” بعد أن سألها عن وصيتها أين ستدفن بعد عمر طويل أجابت دون تردد في مصر.

وأضافت وهي تُداعب خصلات شعرها أنها أقدمت بالفعل على شراء مدفن خلال الفترة الحالية حيث تقوم بتجهيزه.

مؤكدة أنها تخشى لقاء ربها حينما يأتي موعدها.

وأوضحت الفنانة السورية أنها تُفكر بأن تأخذ أبناءها ليزوروا المقابر فمن المهم كما قالت أن يعرف الإنسان آخرته ولن يأخذ معه شيئاً من هذه الدنيا ولا يملك شيئاً إطلاقاً حتى نفسه وأضافت لا شيء يستحق في هذه الحياة كي نحزن عليه.

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واستدركت مراد قائلة أنه من الجميل أن يكون لدى الإنسان طموح وشغف ويصنع دوراً في الحياة ولا يمر عليها مرور الكرام.

وكشفت جومانا مراد عن شعورها بالخوف من لقاء ربها ولدى سؤالها إن كانت خطاياها كثيرة أجابت أنه “ليس من أحد بلا خطايا” واستدركت أن “الخوض في الأعراض أكبر خطيئة”.

وتحدثت مراد كذلك عن طفولتها وبداياتها في الفن وصولا إلى انطلاقتها في مصر لتصبح “النجمة السورية الأولى في مصر” على حد وصفها.

بداياتها في مصر

كشفت جومانا مراد أن بداية دخولها لعالم الفن كانت من مصر، حيث عُرض عليها 3 أعمال خلال بداياتها الفنية مثل مسلسل “الشارد” و”قلب حبيبة” و”الحب موطن”. مُوضحة أن العمل في مصر كان حلم كبير لها، وأنها سبق وقدّمت مسلسل “الخيط الأبيض” من إنتاجها والذي شددت على أنه حقق نجاحاً كبيراً.

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وخلال اللقاء الذي لم يخل من التأثر والحزن، واجهت جومانا أسئلة المذيع بقوة وتحديدا فيما يخص غياب اسمها عن لائحة النجمات في سوريا، متحدثة عن تفاصيل اعتزالها التمثيل!

وردت على تصريحات الممثل السوري أيمن رضا ومهاجمته للممثلين، كما أجابت على أسئلة أنابيلا هلال، سوزان نجم الدين، شكران مرتجى دون تردد.

وفاة ابنتها

ولكن دموع جومانا خانتها في سياق المقابلة الإعلامية، بسبب فيديو أعاد إلى ذاكرتها رحيل ابنتها “ديانا“، لتطالب بإيقاف حلقة “كتاب الشهرة”.

يذكر أن ابنة الفنانة جومانا مراد كانت قد رحلت في مارس/ آذار 2021، وأعلنت الفنانة السورية الخبر بنفسها ونشرت صورة رضيعتها التي وافتها المنية عن عمر ناهز 9 أشهر.

وقالت جومانا مراد خلال مقابلة مع الإعلامية المصرية ” لميس الحديدي” في برنامجها “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “ON”: “الموت شعور صعب لا يمكن وصفه، ولكن الله سبحانه وتعالى ينزل معه القوة والصبر والتحمل”.

وكشفت الفنانة السورية عن التوقيت الذي شعرت فيه بقرب وفاة ابنتها، قائلة: “قبل وفاتها بيوم واحد فقط شعرت بأنها ستموت، ولم أستطع النوم في هذه الليلة، وحينما سألني زوجي عن السبب، فأجبته قائلة: “بنتي هتموت، وفي الصباح ماتت”.

وتابعت: “أتذكر أثناء عملية الدفن جميع من حولي كانوا يبكون ومصابون بحالة انهيار، خاصة أنه لا يوجد شيء في الدنيا أغلى من الضنا، ولكنني لم أفعل مثلهم وكنت أقرأ القرآن فقط”.

من هي جومانا مراد

و”جمانة مراد” ممثلة ومنتجة سورية من مواليد السويداء 1973، حاصلة على ليسانس الآداب الإنجليزي في جامعة دمشق.

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كانت بدايتها الفنية كمذيعة في تلفزيون عجمان، ثم اتجهت إلى التمثيل بعد أن شجعها المخرج نجدت أنزور، لتقدم أول أدوارها الفنية عام 1998م من خلال مسلسل (بقايا صور).

وكان أول أدوارها السينمائية كان في فيلم (شعبان الفارس)، انتقلت بعد ذلك لمصر لتقدم الكثير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية في مصر وسوريا، تلاها مشاركتها في أفلام (حياة أو موت)، (الشياطين)، (لحظات أنوثة)، (كباريه)، (شعبان الفارس)، و(الفرح).

ومن أبرز أعمالها التلفزيونية (رمح النار) (البواسل)، (البحث عن صلاح الدين)، (الخيط الأبيض)، (الطارق)، (الحب موتً)، (الشارد)، (قلب حبيبة)، (هيك تجوزنا)، (نيران البوادي)، (باب الحارة)، (شاهد إثبات)، (مطلوب رجال).