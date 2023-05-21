موعد مباراة الزمالك ضد الداخلية والتشكيلة في الدوري المصري الممتاز

- Advertisement -

وطن- يستعد فريق الزمالك للمواجهة أمام نظيره الداخلية، الاثنين، في منافسات الجولة ال29 من الدوري المصري الممتاز 2022-2023.

وستقام مباراة الزمالك والداخلية على ملعب ( ستاد السويس الجديد)، في الدوري المصري الممتاز، عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر (القاهرة).

موعد مباراة الزمالك ضد الداخلية

كما وستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين والخليج العربي، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

تشكيلة الزمالك ضد الداخلية

وسيدخل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المباراة أمام منافسه الداخلية، بتشكيلة أساسية متوقعة في منافسات الدوري المصري، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد صبحي، محمد عواد.

- Advertisement -

دفاع الزمالك: حاتم محمد، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: شيكابالا، نبيل عماد، محمد أشرف روقا، أحمد سيد زيزو.

مركز الهجوم: مصطفى شلبي، إبراهيما نداي، سيف الدين الجزيري.

معلق مباراة الزمالك والداخلية

وسيعلق على أحداث مباراة الزمالك والداخلية في منافسات الدوري المصري الممتاز، عبر شبكة قنوات ( أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، المعلق المصري حاتم بطيشة.

كما وستبث وقائع مجريات المباراة بين كلا الفريقين على قناة (HD1 On Time Sport (، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11681، ومعدل الترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

وكان فريق الزمالك (الفارس الأبيض) قد حقق الفوز النظيف في المباراة الماضية على نادي أسوان بهدف دون مقابل.

جولة جديدة من جولات دوري #رابطة_الأندية_المحترفة 🗓 إليكم مواعيد مباريات الجولة 29 والتي تنطلق غدًا 📋 pic.twitter.com/rfHA418rYm — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) May 20, 2023

كما وجاء فريق الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 46 نقطة، خلف غريمه التقليدي المتصدر الأهلي برصيد 53 نقطة.

فيما يحتل الداخلية المركز ال16 من جدول الترتيب برصيد 27 نقطة حتى يومنا هذا.