الأحد, مايو 21, 2023
الرئيسيةرياضةمانشستر سيتي يُتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة ال3 توالياً (صور)
رياضة

مانشستر سيتي يُتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة ال3 توالياً (صور)

مانشستر سيتي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ9 في تاريخ مسيرته الكروية

كتب فارس أبو شيحة
مانشستر سيتي الإنجليزي watanserb.com
مانشستر سيتي الإنجليزي
- Advertisement -

وطن- نجح فريق مانشستر سيتي في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، للمرة الثالثة على التوالي، بعد تعثر وصيفه أرسنال بالخسارة أمام نوتينغهام فورست بهدف نظيف دون رد، في منافسات الجولة الـ37.

وتمكنت كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا من خطف لقب الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، بفارق 4 نقاط عن الوصيف أرسنال، الذي تعثر بخسارتين متتاليتين في الدوري الممتاز لهذا الموسم.

تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتساوى فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي) مع منافسه إيفرتون في عدد الألقاب التي تُوّج بها بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 9 ألقاب.

ولا يزال مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، يتربّع على عرش الأندية الإنجليزية الأكثر تتويجاً بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 20 لقباً، بفارق لقب وحيد عن ليفربول المتوّج 19 لقباً في البطولة المحلية.

- Advertisement -

أرقام غوارديولا مع مانشستر سيتي

وحقّق المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، 11 مرة، بلقب الدوري الممتاز خلال مسيرته التدريبة مع الأندية التي تولى تدريبها من أصل 14 مرة.

تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي
تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

كما يسعى المدرب غوارديولا إلى تحقيق الثلاثية التاريخية. هذا الموسم مع مانشستر سيتي، وهي الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا.

ويعدّ مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي أكثر مدرب غير بريطاني تحقيقاً للقب الدوري الإنجليزي منذ نشأته بنسختيه القديمة والحديثة، برصيد 5 ألقاب في الدوري الممتاز. كما يأتي بعد أليكس فيرجسون الذي حقّق الثلاثية في دوري “البريميرليج” على التوالي مع اليونايتد.

وسيلتقي فريق مانشستر سيتي أمام تشيلسي، الأحد، في منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب (الاتحاد) في العاصمة لندن.

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

ويتصدّر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 85 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الوصيف أرسنال برصيد 81 نقطة للموسم الحالي.

المصدروطن + مانشستر سيتي تويتر + الدوري الإنجليزي تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اقرأ أيضاً

رياضة

خبر صادم لمحبي المصري محمد صلاح !

رياضة

ليفربول يُعلن رحيل 4 لاعبين في سوق الميركاتو الصيفي

رياضة

اللاعب يسب مدربه.. فيديو يعرض لأول مرة لاشتباك دي بروين وغوارديولا

حياتنا

عُماني يوزع أجهزة آيفون على ضيوفه ويحدث ضجة.. ما السبب؟ (فيديو)

رياضة

الجزائري محرز يقترب من مُعادلة رقم صلاح التاريخي في دوري أبطال أوروبا

رياضة

أنشيلوتي يكشف عن سبب خسارة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال

رياضة

مانشستر سيتي إلى نهائي دوري الأبطال بعد إطاحة ريال مدريد بالأربعة (شاهد)

رياضة

3 سيناريوهات معقدة أمام ليفربول للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

رياضة

وعد غوارديولا الغريب إلى جماهير السيتي قبيل مواجهة ريال مدريد.. ماذا قال؟!

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي الإياب والتشكيلة في دوري الأبطال

رياضة

باريس يُريد التخلص من نيمار هذا الصيف بصفقة تبادلية.. وهذه تفاصيلها

رياضة

هل سيتأهل ليفربول إلى دوري الأبطال الموسم المقبل؟! .. كلوب يُجيب

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

6 أشياء لا تضعها أبداََ في غسالة الأطباق

عيد المقاومة والتحرير.. رفع نجمة داوود على شاطئ لبناني يفجر قنبلة غضب

أين سيقام نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 بين الأهلي والوداد؟!

عواد هاشم.. قصة شاب يعاني من مرض نفسي فُجِع السودانيون بمقتله

كيندال جينر تنشر صورة مقربة لمؤخرتها رداً على هذا الاتهام! (شاهد)

موعد مباراة الزمالك ضد الداخلية والتشكيلة في الدوري المصري الممتاز

السعودية على وشك التوقيع على اتفاقية التطبيع.. إسرائيل تكشف تفاصيل مهمة

بيكيه عاري الصدر في وضع حميمي مع كلارا شيا في ثاني صورة علنية لهما (شاهد)

سيدة تتهم مديرها.. أرسل لها “xx” و”yy” فظنت أنها يطلبها لممارسة الجنس

الملح أو السكر..ما الذي يؤثر على صحة قلبك أكثر؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC