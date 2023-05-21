مانشستر سيتي يُتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة ال3 توالياً (صور)

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وطن- نجح فريق مانشستر سيتي في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، للمرة الثالثة على التوالي، بعد تعثر وصيفه أرسنال بالخسارة أمام نوتينغهام فورست بهدف نظيف دون رد، في منافسات الجولة الـ37.

وتمكنت كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا من خطف لقب الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، بفارق 4 نقاط عن الوصيف أرسنال، الذي تعثر بخسارتين متتاليتين في الدوري الممتاز لهذا الموسم.

تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتساوى فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي) مع منافسه إيفرتون في عدد الألقاب التي تُوّج بها بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 9 ألقاب.

أبطال الدوري الممتاز 2022/23 🏆 اللقب الثالث على التوالي 🙌#السيتي pic.twitter.com/Gng3KkTSZG — مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 20, 2023

ولا يزال مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، يتربّع على عرش الأندية الإنجليزية الأكثر تتويجاً بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 20 لقباً، بفارق لقب وحيد عن ليفربول المتوّج 19 لقباً في البطولة المحلية.

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أرقام غوارديولا مع مانشستر سيتي

وحقّق المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، 11 مرة، بلقب الدوري الممتاز خلال مسيرته التدريبة مع الأندية التي تولى تدريبها من أصل 14 مرة.

كما يسعى المدرب غوارديولا إلى تحقيق الثلاثية التاريخية. هذا الموسم مع مانشستر سيتي، وهي الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا.

استاد الاتحاد جاهز لاستقبال أبطال الدوري 🏆🤩#السيتي pic.twitter.com/E7pqk6wWPY — مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 21, 2023

ويعدّ مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي أكثر مدرب غير بريطاني تحقيقاً للقب الدوري الإنجليزي منذ نشأته بنسختيه القديمة والحديثة، برصيد 5 ألقاب في الدوري الممتاز. كما يأتي بعد أليكس فيرجسون الذي حقّق الثلاثية في دوري “البريميرليج” على التوالي مع اليونايتد.

وسيلتقي فريق مانشستر سيتي أمام تشيلسي، الأحد، في منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب (الاتحاد) في العاصمة لندن.

ويتصدّر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 85 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الوصيف أرسنال برصيد 81 نقطة للموسم الحالي.