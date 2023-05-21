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في الصورة 4 وجوه مخفية.. لديك عيون صقر إذا اكتشفتها في 11 ثانية

اعثر على كل الوجوه المخفية في صورة الشلال في 11 ثانية

كتب فهمي الورغمي
اختبار الوهم البصري watanserb.com
تعمل اختبارات الوهم البصري على تحفيز الدماغ بشكل صحيح
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وطن – اختبر معدل الذكاء البصري الخاص بك من خلال إيجاد جميع الوجوه المخفية في صورة الشلال التالية في 11 ثانية.

إذا كنت تشعر بالإحباط، فلدينا الطريقة الوحيدة لرفع معنوياتك. في عالم اليوم، تعمل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي على تحفيز الدماغ بشكل مفرط، مما يجعلك تشعر بالتعب والكآبة. لكن كيف نكافح هذه المشاكل؟

الجواب هو عن طريق تحفيز الدماغ بشكل صحيح، وليس هناك طريقة أفضل للقيام بذلك من حل الأوهام البصرية، ومحاولة فك شيفرات الأحجيات الذهنية وغيرها من الألغاز المحيّرة للعقل. لذا، خذ استراحة نفسية وذهنية معنا واسترخي.

تحقق من صورة الشلال التالية واعثر على جميع الوجوه المخفية في 11 ثانية.. لكن أولا هل تعرف ما هو الوهم البصري؟

الخدع البصرية أو الوهم البصري هو الشيئ الذي يصور للناظر دائما الصورة المرئية على غير حقيقتها، على الاقل في الحس العام، حيث تكون الرؤية خادعة أو مضللة.

يمكن للخداع البصري أن يُعلم الناس الكثير عن كيفية عمل العينين والدماغ جنبًا إلى جنب للسماح لك بتجربة فك صورة أو لغز ما.

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تتحدى الخدع البصرية إدراكنا للواقع؛ وما يبدو صحيحا في اللحظة الحالية يتبيّن لاحقا أنه خاطئ، فالمدخلات البصرية مثل المعلومات ليس لها معنى على الإطلاق قبل أن نعطيها نحن المعنى من خلال أكثر من سياق حولها.

تحدث الأوهام البصرية عندما يسعى الدماغ لربط ما يراه بما يتوقع رؤيته، ففي عشر الثانية يرى النظام المرئي الصور وينقلها ويعالجها، ويسعى الدماغ إلى تنظيم هذه المعلومات من خلال تحديد الحدود وتحليل المناطق المتناقضة وفرز الألوان وحتى التخمين وإنه يتنبأ باستمرار بما سيحدث بعد ذلك.

عادةً ما تنجح هذه العملية ولكن في بعض الأحيان يصاب الدماغ بالارتباك ولا يمكنه تجميع هذه المعلومات منطقياً والنتيجة؟ الوهم البصري.

والآن.. ألق نظرة فاحصة على الوهم البصري في الصورة أدناه (مأخوذة عن موقع JagranJosh).

اختبار الوهم البصري
أين الوجوه المخفية في الشلال

اعثر على الوجوه المخفية في الشلال في 11 ثانية

هناك العديد من الوجوه المخفية في صورة الشلال أعلاه. تنتشر الوجوه في جميع أنحاء المناظر الطبيعية ويمكن أن تكون من البشر أو الحيوانات.

عليك أن تتخطى الوهم البصري وتجد الوجوه المخفية في 11 ثانية.

وتذكّر.. يجب عليك أن تحتفظ بالوقت المُحدد للاختبار وهو 11 ثانية..

هل تتمتع بما يلزم من التركيز والدقّة لمعرفة هذا الوهم البصري؟ هيا نكتشف!.. وقتك يبدأ الآن.

انطلق! 11 .. 10.. 9.. 8.. 7 .. تلميح: هناك أربعة وجوه مخفية في الصورة.
هيا.. أسرع

6.. 5.. 4 والآن.. 3.. 2… وانتهى الوقت

لنكتشف حلّ الوهم البصري.. هل وجدت كل الوجوه المخفية في الوقت المناسب؟

قارِن إجاباتك مع الحل الموجود في الصورة أدناه:

اختبار الوهم البصري
حل الوهم البصري

الوجوه الأربعة المخبأة في اختبار الوهم البصري تعود لثلاثة كلاب ووجه وحيد لامرأة.

تقع جميعها في منتصف الصورة حول الشلال.

نأمل أن تكون قد استمتعت بحل اختبار الوهم البصري هذا. لا تفقد صبرك ولا تملّ من ممارسة هذه الاختبارات إذا لم تجد الوجوه في الوقت المحدد.

كل ماعليك هو الاستمرار في التمرين، وسرعان ما ستصبح خبيرًا في حل ألغاز الأوهام البصرية قريباً.

المصدرJagranJosh - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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