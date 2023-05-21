الأحد, مايو 21, 2023
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فيديو دهس جنود إسرائيليين في حوارة جنوب نابلس وانسحاب المنفذ

أشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أن مركبة دهست أحد جنود الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس، وانسحب سائق المركبة من المكان

كتب خالد الأحمد
عملية دهس في حوارة watanserb.com
أصيب جندي إسرائيلي بجراح مساء اليوم الأحد بعملية دهس في شارع حوارة بمدينة نابلس
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وطن – أفادت تقارير أولية عن تعرض جنود إسرائيليين لعملية دهس في بلدة حوارة جنوب نابلس، وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن مركبة دهست أحد جنود الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس، وانسحب سائق المركبة من المكان، وسارعت قوات الاحتلال لنصب عدة حواجز في محيط المنطقة.

تفاصيل عملية الدهس قرب حوارة

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، اللحظات الأولى لنقل الجندي في سيارة إسعاف إسرائيلية، وانتشار عشرات الجنود في موقع تنفيذ العملية.

وذكر إعلام الاحتلال، أن الجندي المصاب نقل إلى مستشفى “بيلنسون” لتلقي العلاج، وجاء في بيان مقتضب صدر عن جيش الاحتلال أنه تلقى بلاغا حول “هجوم دهس مشتبه به في منطقة قرية حوارة“.

وفي التفاصيل، أصيب جندي إسرائيلي بجراح مساء، اليوم الأحد، بعملية دهس في شارع حوارة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وقالت مصادر محلية لـشبكة “قُدس“، إنه عقب انسحاب المنفذ، نشرت قوات الاحتلال حواجزها وقواتها في المنطقة.

ودعا نشطاء فلسطينيون، لحذف تسجيلات الكاميرات في المنطقة المحيطة بمكان عملية الدهس في بلدة حوارة جنوب نابلس، في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال مطاردة منفذ العملية.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت مدخل بلدة بورين جنوب نابلس، وشرعت بعمليات تمشيط عقب عملية الدهس.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم، الأحد، عقب اقتحامها بلدة “بلعا” شرق طولكرم، تخللها سماع زخات كثيفة من الرصاص الحي.

وبحسب “المركز الفلسطيني للإعلام” حاصرت قوات الاحتلال منزلاً في الحي الغربي من بلدة بلعا، وخلفت خراباً كبيراً عقب اقتحام المنزل ومداهمته، والقيام بعمليات تفتيش همجية.

اقتحام الأقصى

ويأتي حادث الدهس في حوارة بعد ساعات قليلة من اقتحام وزير الأمن القومي في دولة الاحتلال إيتمار بن غفير المسجد الأقصى للمرة الثانية، منذ أن أصبح وزيرًا في الحكومة الائتلافية برئاسة بنيامين نتنياهو في وقتٍ مبكر من صباح، اليوم الأحد 21 مايو 2023، وبعد 3 أيام فقط من مسيرة الأعلام.

وشهد اقتحام بن غفير للأقصى أدائه صلواتٍ تلمودية وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وأفراد من جيش الاحتلال.

وكان مركز المعلومات الفلسطيني”معطى” رصد في شهر نيسان/إبريل الماضي، 987 عملاً مقاوماً، بينها 139 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، في مدن الضفة الغربية المحتلة.

المصدرشبكة قدس الإخبارية + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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