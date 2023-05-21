فيديو دهس جنود إسرائيليين في حوارة جنوب نابلس وانسحاب المنفذ

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وطن – أفادت تقارير أولية عن تعرض جنود إسرائيليين لعملية دهس في بلدة حوارة جنوب نابلس، وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن مركبة دهست أحد جنود الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس، وانسحب سائق المركبة من المكان، وسارعت قوات الاحتلال لنصب عدة حواجز في محيط المنطقة.

تفاصيل عملية الدهس قرب حوارة

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، اللحظات الأولى لنقل الجندي في سيارة إسعاف إسرائيلية، وانتشار عشرات الجنود في موقع تنفيذ العملية.

#عاجل

تغطية صحفية: "إصابة مستوطن إسرائيلي بجروح في عملية دهس قرب حوارة جنوب مدينة نابلس". pic.twitter.com/SsU9wLUING — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 21, 2023

وذكر إعلام الاحتلال، أن الجندي المصاب نقل إلى مستشفى “بيلنسون” لتلقي العلاج، وجاء في بيان مقتضب صدر عن جيش الاحتلال أنه تلقى بلاغا حول “هجوم دهس مشتبه به في منطقة قرية حوارة“.

وفي التفاصيل، أصيب جندي إسرائيلي بجراح مساء، اليوم الأحد، بعملية دهس في شارع حوارة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وقالت مصادر محلية لـشبكة “قُدس“، إنه عقب انسحاب المنفذ، نشرت قوات الاحتلال حواجزها وقواتها في المنطقة.

ودعا نشطاء فلسطينيون، لحذف تسجيلات الكاميرات في المنطقة المحيطة بمكان عملية الدهس في بلدة حوارة جنوب نابلس، في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال مطاردة منفذ العملية.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت مدخل بلدة بورين جنوب نابلس، وشرعت بعمليات تمشيط عقب عملية الدهس.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم، الأحد، عقب اقتحامها بلدة “بلعا” شرق طولكرم، تخللها سماع زخات كثيفة من الرصاص الحي.

وبحسب “المركز الفلسطيني للإعلام” حاصرت قوات الاحتلال منزلاً في الحي الغربي من بلدة بلعا، وخلفت خراباً كبيراً عقب اقتحام المنزل ومداهمته، والقيام بعمليات تفتيش همجية.

اقتحام الأقصى

ويأتي حادث الدهس في حوارة بعد ساعات قليلة من اقتحام وزير الأمن القومي في دولة الاحتلال إيتمار بن غفير المسجد الأقصى للمرة الثانية، منذ أن أصبح وزيرًا في الحكومة الائتلافية برئاسة بنيامين نتنياهو في وقتٍ مبكر من صباح، اليوم الأحد 21 مايو 2023، وبعد 3 أيام فقط من مسيرة الأعلام.

وشهد اقتحام بن غفير للأقصى أدائه صلواتٍ تلمودية وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وأفراد من جيش الاحتلال.

وكان مركز المعلومات الفلسطيني”معطى” رصد في شهر نيسان/إبريل الماضي، 987 عملاً مقاوماً، بينها 139 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، في مدن الضفة الغربية المحتلة.