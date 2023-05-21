“ثغرة” قد ترفع حبل المشنقة عن رقبة قاتل نيرة أشرف.. تطور مفاجئ

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وطن – طالب المحامي خالد البري وكيل أسرة الشاب محمد عادل المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، والمحكوم عليه بالإعدام شنقا بإيقاف تنفيذ الحكم في الموعد المحدد من خلال مذكرة طعن قدمها إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة.

وقتلت نيرة أشرف على يد زميلها محمد عادل، في محيط جامعة المنصورة في محافظة الدقهلية ذبحا يوم 20 حزيران/يونيو 2022، في جريمةٍ مروّعة هزّت الشارع المصري خاصةً والعربي بشكل عام.

قضية محمد عادل ونيرة أشرف تعود للواجهة

وتمسك دفاع المتهم خالد الدسوقي بإحالة المتهم المحكوم عليه إلى مستشفى الأمراض العقلية، وندب لجنة ثلاثية من أساتذة الأمراض النفسية، وكذلك من أطباء المخ والأعصاب، لإصابة المتهم بمرض اضطراب ذهني بالمخ، بحسب ما نقل موقع “القاهرة24” المحلي.

وهو أحد الأمراض التي تصيب المخ بسبب اختلال في المواد الكيميائية والنواقل العصبية بالمخ تظهر في صورة ضلالات فكرية مثل ضلالات الاضطهاد، والمراقبة، وعدم استبصار المريض لمرضه وتصديقه لذلك الاضطراب في السلوكيات العامة للمريض وكلامه.

وقد يعاني من هلاوس سمعية وبصرية تحرم المتهم من ضمانة أساسية وأن الأصل فى الإنسان دائما البراءة.

وأوضحت المذكرة المقدمة من محامي محمد عادل، أنه فيما يخص الواقعة التي تم ارتكابها بوحشية كان لزاما على المحكمة إحالة المتهم محمد عادل إلى لجنة طبية مختصة، وإيقافه محاكمته حال عدم قدرته الدفاع عن نفسه وتلقى العلاج، وذلك إعمالا لنص المادة من 338 إلى 341 من قانون الإجراءات الجنائية، وهذا ما لم يتم اتخاذه.

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وتابعت المذكرة “وأن محكمة النقض المصرية رفضت هذا الطلب الجوهري، وتنص المادة 487 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلي وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ. ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية.”

هل ينجو محمد عادل من الإعدام؟

“وكذلك ما تنص المادة 36 من لائحة السجون بأن كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا يعرض على مدیر إدارة الخدمات الطبية للسجون.”

وطالبت المذكرة: أولا وعلى سبيل الاستعجال وقف إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام الصادر ضد محمد عادل والمحكوم عليه في الجناية رقم 11409 لسنه 2022 قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 1191 لسنه 2022 كلى جنوب المنصورة والطعن رقم 15991 لسنه 92 ق.

ثانيا تشكيل لجنة ثلاثية مشكلة من أساتذة الطب جامعه المنصورة قسم المخ والأعصاب وعمل الآشعة الطبية اللازمة على المخ والأعصاب وإعداد تقرير بحالته النفسية والعصبية من أساتذة الطب النفسي.

وندب خبير استشاري من الطب النفسي وخبير استشاري من جامعه القاهرة على نفقه الطالبين، وتمكين إيداع محمد عادل قاتل نيرة أشرف إحدى دور الأمراض النفسية والعصبية حتى يوضح إصابته.

وكانت المحكمة قررت بتاريخ، 28 يوليو 2022، إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي فى إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم.

وحددت جلسة السادس من يوليو سنة 2022 عملا بالمادتين 30،230 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة محمد عادل بالإعدام عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.