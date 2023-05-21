الأحد, مايو 21, 2023
الرئيسيةالهدهد"ثغرة" قد ترفع حبل المشنقة عن رقبة قاتل نيرة أشرف.. تطور مفاجئ
الهدهد

“ثغرة” قد ترفع حبل المشنقة عن رقبة قاتل نيرة أشرف.. تطور مفاجئ

تمسك دفاع محمد عادل قاتل نيرة أشرف بإحالة المتهم إلى مستشفى الأمراض العقلية، تحت مزاعم إصابته بمرض اضطراب ذهني بالمخ

كتب خالد الأحمد
الطعن في حكم اعدام محمد عادل watanserb.com
المصري محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف
- Advertisement -

وطن – طالب المحامي خالد البري وكيل أسرة الشاب محمد عادل المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، والمحكوم عليه بالإعدام شنقا بإيقاف تنفيذ الحكم في الموعد المحدد من خلال مذكرة طعن قدمها إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة.

وقتلت نيرة أشرف على يد زميلها محمد عادل، في محيط جامعة المنصورة في محافظة الدقهلية ذبحا يوم 20 حزيران/يونيو 2022، في جريمةٍ مروّعة هزّت الشارع المصري خاصةً والعربي بشكل عام.

قضية محمد عادل ونيرة أشرف تعود للواجهة

وتمسك دفاع المتهم خالد الدسوقي بإحالة المتهم المحكوم عليه إلى مستشفى الأمراض العقلية، وندب لجنة ثلاثية من أساتذة الأمراض النفسية، وكذلك من أطباء المخ والأعصاب، لإصابة المتهم بمرض اضطراب ذهني بالمخ، بحسب ما نقل موقع “القاهرة24” المحلي.

وهو أحد الأمراض التي تصيب المخ بسبب اختلال في المواد الكيميائية والنواقل العصبية بالمخ تظهر في صورة ضلالات فكرية مثل ضلالات الاضطهاد، والمراقبة، وعدم استبصار المريض لمرضه وتصديقه لذلك الاضطراب في السلوكيات العامة للمريض وكلامه.

وقد يعاني من هلاوس سمعية وبصرية تحرم المتهم من ضمانة أساسية وأن الأصل فى الإنسان دائما البراءة.

وأوضحت المذكرة المقدمة من محامي محمد عادل، أنه فيما يخص الواقعة التي تم ارتكابها بوحشية كان لزاما على المحكمة إحالة المتهم محمد عادل إلى لجنة طبية مختصة، وإيقافه محاكمته حال عدم قدرته الدفاع عن نفسه وتلقى العلاج، وذلك إعمالا لنص المادة من 338 إلى 341 من قانون الإجراءات الجنائية، وهذا ما لم يتم اتخاذه.

- Advertisement -

وتابعت المذكرة “وأن محكمة النقض المصرية رفضت هذا الطلب الجوهري، وتنص المادة 487 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلي وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ. ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية.”

هل ينجو محمد عادل من الإعدام؟

“وكذلك ما تنص المادة 36 من لائحة السجون بأن كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا يعرض على مدیر إدارة الخدمات الطبية للسجون.”

وطالبت المذكرة: أولا وعلى سبيل الاستعجال وقف إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام الصادر ضد محمد عادل والمحكوم عليه في الجناية رقم 11409 لسنه 2022 قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 1191 لسنه 2022 كلى جنوب المنصورة والطعن رقم 15991 لسنه 92 ق.

ثانيا تشكيل لجنة ثلاثية مشكلة من أساتذة الطب جامعه المنصورة قسم المخ والأعصاب وعمل الآشعة الطبية اللازمة على المخ والأعصاب وإعداد تقرير بحالته النفسية والعصبية من أساتذة الطب النفسي.

وندب خبير استشاري من الطب النفسي وخبير استشاري من جامعه القاهرة على نفقه الطالبين، وتمكين إيداع محمد عادل قاتل نيرة أشرف إحدى دور الأمراض النفسية والعصبية حتى يوضح إصابته.

وكانت المحكمة قررت بتاريخ، 28 يوليو 2022، إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي فى إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم.

وحددت جلسة السادس من يوليو سنة 2022 عملا بالمادتين 30،230 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة محمد عادل بالإعدام عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

المصدرالقاهرة24 - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اقرأ أيضاً

الهدهد

حقيقة إرسال مصر توابيت فرعونية إلى إسرائيل.. ما القصة؟

الهدهد

تزامنا مع زيارة سلطان عُمان لمصر.. محاولة مسلحة لاقتحام قصر القبة (فيديو)

الهدهد

استقبال مهيب لـ سلطان عُمان هيثم بن طارق في مصر (فيديو)

حياتنا

وفاة علا غانم تتصدر التريند.. حقيقة أخبار فجرت الجدل في مصر

الهدهد

مصر: سبب صادم وراء إلغاء مقابلة حمدين صباحي مع قناة تابعة للشركة المتحدة

الهدهد

السيسي يمتص الغضب الشعبي بعفو رئاسي عن دفعة كبيرة من المعتقلين

الهدهد

بصورة لوالده في البيت الأبيض.. هل تعمد علاء مبارك إهانة السيسي؟

حياتنا

بإطلالة مثيرة وجريئة.. رانيا يوسف في أحدث ظهور بعد جدل “إدمانها للتّعري” (شاهد)

الهدهد

“أغلقوا منازلكم بإحكام”.. رسالة صوتية تثير هلع المصريين وتوضيح حكومي رسمي

الهدهد

“اخطف أي فتاة تحبها وسيزوّجها لك القانون”.. منشور يقلب مصر ما قصته؟

الهدهد

فيديو محمد صبحي يهاجم السيسي على استحياء ثم يتراجع.. ما القصة؟

حياتنا

كشفت سر إدمانها للتعري.. رانيا يوسف تُفضل الحب بدون زواج (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

حقيقة إرسال مصر توابيت فرعونية إلى إسرائيل.. ما القصة؟

غادة عبد الرازق تتلاعب بجسدها.. إطلالة مثيرة وانتقادات حادة (شاهد)

“مُدرِِّسة العام” المثالية تُمارس الجنس مع الطلاب.. تم اعتقالها بهذه التهمة

تزامنا مع زيارة سلطان عُمان لمصر.. محاولة مسلحة لاقتحام قصر القبة (فيديو)

6 أماكن في الفندق يمكن إخفاء كاميرات تجسس فيها (فيديو مهم)

ميلا الزهراني بإطلالة عارية في مهرجان كان (فيديو)

في الصورة 4 وجوه مخفية.. لديك عيون صقر إذا اكتشفتها في 11 ثانية

فيديو دهس جنود إسرائيليين في حوارة جنوب نابلس وانسحاب المنفذ

مفاجأة في ترتيب أفضل جوازات السفر لعام 2023 .. دولة خليجية أولاً

“أهازيج وليلة سمر”.. الأمير الحسين يحتفل مع الشعب قبل زفافه (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC