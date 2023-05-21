الأحد, مايو 21, 2023
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الجثث متناثرة.. لقطات مؤلمة لكارثة تدافع دامية في مباراة كرة قدم

تبين أن سبب الحادث كان بيع تذاكر مزورة حيث حاول المشجعون الوصول بالقوة إلى المدرجات

كتب سالم حنفي
حادث تدافع مشجعين في السلفادور watanserb.com
حادث تدافع مشجعين في السلفادور
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وطن- أسفر حادث تدافع مشجعين في السلفادور، حاولوا دخول استاد كوسكاتلان بالعاصمة سان سلفادور لمشاهدة مباراة في كرة القدم، عن سقوط تسعة قتلى.

ونشر التلفزيون الرسمي في البلاد لقطات لحادثة التدافع الدامية. كما تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للتدافع ولعمليات الإنقاذ التي “المأساة”.

قتلى وجرحى في حادث تدافع بمباراة كرة قدم بالسلفادور
قتلى وجرحى في حادث تدافع بمباراة كرة قدم بالسلفادور

وأظهرت اللقطات، جثثا متناثرة وسط حالة من الصدمة والذهول التي انتابت جميع الحاضرين.

بدورها، قالت الشرطة، في بيان نشرته على تويتر، إنّ كارثة التدافع تسببت في مقتل تسعة أشخاص، فيما تم نقل شخصين آخرين على الأقل إلى المستشفى في وهما في حالة حرجة.

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وأفادت تحقيقات الشرطة الأولية، بأن التدافع بدأ عندما حاول مشجعون السلفادور دخول الاستاد لمشاهدة مباراة في الدوري بين فريقي أليانسا المحلي وسي دي فاس، فيما قطعت المباراة لإخلاء الاستاد من المتفرجين.

قتلى وجرحى في حادث تدافع بمباراة كرة قدم بالسلفادور
قتلى وجرحى في حادث تدافع بمباراة كرة قدم بالسلفادور

سبب الفاجعة

وتبين أن سبب الحادث كان بيع تذاكر مزورة، حيث حاول المشجعون المخيبون للآمال الوصول بالقوة إلى المدرجات.

من جهته، صرح وزير الداخلية، خوان كارلوس بيديغان، أن فرق الدفاع المدني تواجدت في الموقع لمساعدة المتضررين، كما تم إرسال المئات من رجال الشرطة والجيش إلى الاستاد.

بدوره، قال الاتحاد السلفادوري لكرة القدم، في بيان، إنه يأسف لما حدث وأعرب عن دعمه لأسر الضحايا.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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