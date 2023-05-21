الجثث متناثرة.. لقطات مؤلمة لكارثة تدافع دامية في مباراة كرة قدم

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وطن- أسفر حادث تدافع مشجعين في السلفادور، حاولوا دخول استاد كوسكاتلان بالعاصمة سان سلفادور لمشاهدة مباراة في كرة القدم، عن سقوط تسعة قتلى.

ونشر التلفزيون الرسمي في البلاد لقطات لحادثة التدافع الدامية. كما تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للتدافع ولعمليات الإنقاذ التي “المأساة”.

🔴 #AHORA | Tragedia en El Salvador por una estampida humana en un estadio de fútbol. Hay 9 muertes confirmadas y se temen varias mas. Uno de los portones de acceso cedió ante la presión de la gente. ⚠️ Imágenes sensibles.pic.twitter.com/71c6ra51GG — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 21, 2023

وأظهرت اللقطات، جثثا متناثرة وسط حالة من الصدمة والذهول التي انتابت جميع الحاضرين.

Estamos agilizando la entrada y salida de ambulancias al Estadio Cuscatlán. Pedimos a la población apartarse y permitir el paso de las ambulancias. pic.twitter.com/gbmimFZuD5 — PNC El Salvador (@PNCSV) May 21, 2023

بدورها، قالت الشرطة، في بيان نشرته على تويتر، إنّ كارثة التدافع تسببت في مقتل تسعة أشخاص، فيما تم نقل شخصين آخرين على الأقل إلى المستشفى في وهما في حالة حرجة.

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وأفادت تحقيقات الشرطة الأولية، بأن التدافع بدأ عندما حاول مشجعون السلفادور دخول الاستاد لمشاهدة مباراة في الدوري بين فريقي أليانسا المحلي وسي دي فاس، فيما قطعت المباراة لإخلاء الاستاد من المتفرجين.

Los equipos de primera respuesta han hecho lo humanamente posible por salvar vidas, tras la estampida en el Estadio Cuscatlán. La atención oportuna ha permitido que múltiples heridos reciban asistencia médica inmediata. pic.twitter.com/Lr17LsEcLb — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) May 21, 2023

سبب الفاجعة

وتبين أن سبب الحادث كان بيع تذاكر مزورة، حيث حاول المشجعون المخيبون للآمال الوصول بالقوة إلى المدرجات.

من جهته، صرح وزير الداخلية، خوان كارلوس بيديغان، أن فرق الدفاع المدني تواجدت في الموقع لمساعدة المتضررين، كما تم إرسال المئات من رجال الشرطة والجيش إلى الاستاد.

بدوره، قال الاتحاد السلفادوري لكرة القدم، في بيان، إنه يأسف لما حدث وأعرب عن دعمه لأسر الضحايا.