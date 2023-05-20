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رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا والتشكيلة في الدوري الإسباني

منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ريال مدريد ضد فالنسيا watanserb.com
تشكيلة ريال مدريد ضد فالنسيا
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وطن- يستعدّ فريق ريال مدريد للمواجهة القوية أمام خفافيش فالنسيا، الأحد، في منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني الممتاز 2022-2023.

وستقام المباراة بين كلا الفريقين في الدوري الإسباني الممتاز، على ملعب ميدان (ميستايا)، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين والخليج.

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا

وستكون المباراة بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الخامسة والنصف مساءً. ولكن بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، فستكون في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

تشكيلة ريال مدريد ضد فالنسيا

ومن المتوقّع أن يدخل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المباراة خارج ميدانه أمام فالنسيا، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع التشكيلة: إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، ناتشو (روديجر)، داني كارفاخال.

مركز الوسط: تشواميني، لوكا مودريتش، توني كروس (كامافينغا).

تدريبات ريال مدريد
تدريبات ريال مدريد

خط الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جوينور، رودريغو.

معلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث مباراة ريال مدريد وفالنسيا في منافسات الدوري الإسباني، المعلق خالد الحدي عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، بفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي المتوج بهذا اللقب برشلونة برصيد 85 نقطة.

تدريبات فالنسيا
تدريبات فالنسيا

وجاء الفريق المنافس فالنسيا في المركز الـ15 من جدول الترتيب برصيد 37 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + ريال مدريد تويتر + فالنسيا تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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