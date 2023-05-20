موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا والتشكيلة في الدوري الإسباني

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وطن- يستعدّ فريق ريال مدريد للمواجهة القوية أمام خفافيش فالنسيا، الأحد، في منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني الممتاز 2022-2023.

وستقام المباراة بين كلا الفريقين في الدوري الإسباني الممتاز، على ملعب ميدان (ميستايا)، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين والخليج.

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا

وستكون المباراة بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الخامسة والنصف مساءً. ولكن بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، فستكون في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

🧤🧱🧲 🔽 INSIDE TRAINING 🔽 — ريال مدريد (@realmadridarab) May 19, 2023

أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

تشكيلة ريال مدريد ضد فالنسيا

ومن المتوقّع أن يدخل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المباراة خارج ميدانه أمام فالنسيا، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع التشكيلة: إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، ناتشو (روديجر)، داني كارفاخال.

مركز الوسط: تشواميني، لوكا مودريتش، توني كروس (كامافينغا).

خط الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جوينور، رودريغو.

معلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث مباراة ريال مدريد وفالنسيا في منافسات الدوري الإسباني، المعلق خالد الحدي عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، بفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي المتوج بهذا اللقب برشلونة برصيد 85 نقطة.

وجاء الفريق المنافس فالنسيا في المركز الـ15 من جدول الترتيب برصيد 37 نقطة لهذا الموسم.