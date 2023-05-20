الأحد, مايو 21, 2023
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مصر: سبب صادم وراء إلغاء مقابلة حمدين صباحي مع قناة تابعة للشركة المتحدة

تراجعت الشركة المتحدة، المسيطرة على سوق الإعلام في مصر، عن استضافة المرشح الرئاسي السابق والقيادي بالحركة المدنية حمدين صباحي، بعدما كان مقرراً أن تتم استضافته على قناة سي بي سي اليوم الأحد

كتب شيراز ماضي
حمدين صباحي watanserb.com
حمدين صباحي
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وطن- تراجعت الشركة المتحدة، المسيطرة على سوق الإعلام في مصر، عن استضافة المرشح الرئاسي السابق والقيادي بالحركة المدنية حمدين صباحي، بعدما كان مقرراً أن تتمّ استضافته على قناة “سي بي سي”، اليوم الأحد.

وأعلنت الإعلامية قصواء الخلالي، عن إلغاء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المملوكة لأحد الأجهزة السيادية، دعوة صباحي للظهور معها في حلقة الأحد، على الهواء، وعدم استضافته على شاشة “المتحدة”، معلنةً تقبّل صباحي للاعتذار بصدر رحب.

مصادر مقربة من حمدين صباحي تكشف سبب إلغاء المقابلة

ونقل موقع “مدى مصر” عن مصدر مقرب من صباحي، تحدّث مشترِطاً عدم ذكر اسمه، بأنّ الاعتذار جاء استجابة من الشركة المتحدة لرأي جهاز أمني يعارض الظهور الإعلامي لصباحي في الوقت الحالي.

وقال المصدر المقرب من حمدين صباحي، إن هناك خشيةً من الترويج للرؤى والأفكار التي يطرحها رئيس حزب الكرامة السابق أحمد الطنطاوي (الذي أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة).

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وبحسب المصدر، كان سيُترك لحمدين صباحي سقف ما للحديث عن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنه تم إلغاء المقابلة.

وكشف المصدر أن كثيراً من المقربين من حمدين صباحي نصحوه بالاعتذار عن الظهور لترك الساحة كاملة للطنطاوي، غير أن صباحي كان عازمًا على المشاركة خصوصًا بعدما حصل على وعد صريح من مسؤول بالجهاز السيادي المالك لـ”المتحدة” في أول مايو الجاري بخروج عدد من سجناء الرأي في وقت قريب، فيما يستمر التفاوض مع الجهاز الأمني على خروج الناشط السياسي أحمد دومة بعفو رئاسي.

وأشار المصدر إلى أنّ مسؤول الجهاز السيادي هاتف صباحي قبل موعد الحلقة، وأخبره بأن الظروف غير مناسبة لظهوره في الوقت الحالي، ولكن «أهلاً به في أوقات أخرى». وذلك قبل أن تعلن المذيعة عدم ظهور صباحي دون الرجوع للمسؤولين في الشركة المتحدة، بحسب المصدر.

إلغاء مقابلة حمدين صباحي مع قناة تابعة للشركة المتحدة
إلغاء مقابلة حمدين صباحي مع قناة تابعة للشركة المتحدة

عودة أحمد الطنطاوي

وكان البرلماني المصري السابق، أحمد الطنطاوي، قد أعلن قبل أيام، عودته إلى بلاده بعد غياب 9 أشهر، مشيراً إلى أنه سيقضي مع عائلته 5 أيام قبل أن يبدأ “مشاورات مكثفة” عبر إجراء لقاءات خاصة وعامة. وذلك بعد أسابيع من إعلان عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية عام 2024.

وكتب الطنطاوي عبر حسابه على موقع تويتر: “وصلت اليوم إلى وطني الذي غبت عنه تسعة أشهر ولم يغب عن عقلي وقلبي وروحي لحظة واحدة.. أستأذنكم في خمسة أيام أقضيها بحضن عائلتي التي تحتاج إليّ وأحتاج إليها، لأبدأ بعدها جولة مشاورات مكثفة بلقاءات عامة وخاصة”.

وأضاف: “ممتن تمامًا لحضراتكم، وسأبقى دائمًا أحترم نفسي وأحترمكم.. الأمل أقوى من الخوف، والحب أقوى من الحقد”.

الطنطاوي يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة

وكان الطنطاوي قد أعلن في بيان نشره في 20 إبريل الماضي، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية عام 2024.

وقال الطنطاوي آنذاك: “نيتي القاطعة وعزمي الأكيد على خوض الانتخابات الرئاسية 2024 تبقى قائمة إذا لم أمنع بصورة مباشرة (أن يأتي يوم فتح باب الترشح وأنا حي وحر وصحيح) أو غير مباشرة (أن تكون العملية الانتخابية جادة وحقيقية فأنا على عهدي معكم لم ولن أشارك في هزل)”.

وتعهّد الطنطاوي، أن يكون هدفه الأساسي هو الفوز بالانتخابات في إطار قيادة “التحول المدني الديموقراطي الآمن والرشيد، واللازم لتجنيب الوطن مخاطر استمرار الانهيار القائم أو المخاطرة بانفلات قادم”.

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شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.

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