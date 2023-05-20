مصر: سبب صادم وراء إلغاء مقابلة حمدين صباحي مع قناة تابعة للشركة المتحدة

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وطن- تراجعت الشركة المتحدة، المسيطرة على سوق الإعلام في مصر، عن استضافة المرشح الرئاسي السابق والقيادي بالحركة المدنية حمدين صباحي، بعدما كان مقرراً أن تتمّ استضافته على قناة “سي بي سي”، اليوم الأحد.

وأعلنت الإعلامية قصواء الخلالي، عن إلغاء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المملوكة لأحد الأجهزة السيادية، دعوة صباحي للظهور معها في حلقة الأحد، على الهواء، وعدم استضافته على شاشة “المتحدة”، معلنةً تقبّل صباحي للاعتذار بصدر رحب.

مصادر مقربة من حمدين صباحي تكشف سبب إلغاء المقابلة

ونقل موقع “مدى مصر” عن مصدر مقرب من صباحي، تحدّث مشترِطاً عدم ذكر اسمه، بأنّ الاعتذار جاء استجابة من الشركة المتحدة لرأي جهاز أمني يعارض الظهور الإعلامي لصباحي في الوقت الحالي.

وقال المصدر المقرب من حمدين صباحي، إن هناك خشيةً من الترويج للرؤى والأفكار التي يطرحها رئيس حزب الكرامة السابق أحمد الطنطاوي (الذي أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة).

تراجعت الشركة المتحدة عن استضافة المرشح الرئاسي السابق والقيادي بالحركة المدنية، حمدين صباحي، قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لظهوره على شاشة قناة «سي بي سي»، الذي كان مقررًا له الغد، الأحد، للحديث عن الحوار الوطني. 🧵 pic.twitter.com/h4ubbAkUtv — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) May 20, 2023

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وبحسب المصدر، كان سيُترك لحمدين صباحي سقف ما للحديث عن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنه تم إلغاء المقابلة.

وكشف المصدر أن كثيراً من المقربين من حمدين صباحي نصحوه بالاعتذار عن الظهور لترك الساحة كاملة للطنطاوي، غير أن صباحي كان عازمًا على المشاركة خصوصًا بعدما حصل على وعد صريح من مسؤول بالجهاز السيادي المالك لـ”المتحدة” في أول مايو الجاري بخروج عدد من سجناء الرأي في وقت قريب، فيما يستمر التفاوض مع الجهاز الأمني على خروج الناشط السياسي أحمد دومة بعفو رئاسي.

وأشار المصدر إلى أنّ مسؤول الجهاز السيادي هاتف صباحي قبل موعد الحلقة، وأخبره بأن الظروف غير مناسبة لظهوره في الوقت الحالي، ولكن «أهلاً به في أوقات أخرى». وذلك قبل أن تعلن المذيعة عدم ظهور صباحي دون الرجوع للمسؤولين في الشركة المتحدة، بحسب المصدر.

عودة أحمد الطنطاوي

وكان البرلماني المصري السابق، أحمد الطنطاوي، قد أعلن قبل أيام، عودته إلى بلاده بعد غياب 9 أشهر، مشيراً إلى أنه سيقضي مع عائلته 5 أيام قبل أن يبدأ “مشاورات مكثفة” عبر إجراء لقاءات خاصة وعامة. وذلك بعد أسابيع من إعلان عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية عام 2024.

وكتب الطنطاوي عبر حسابه على موقع تويتر: “وصلت اليوم إلى وطني الذي غبت عنه تسعة أشهر ولم يغب عن عقلي وقلبي وروحي لحظة واحدة.. أستأذنكم في خمسة أيام أقضيها بحضن عائلتي التي تحتاج إليّ وأحتاج إليها، لأبدأ بعدها جولة مشاورات مكثفة بلقاءات عامة وخاصة”.

وصلت اليوم إلى وطني الذي غبت عنه تسعة أشهر ولم يغب عن عقلي وقلبي وروحي لحظة واحدة. أستأذنكم في خمسة أيام أقضيها بحضن عائلتي التي تحتاج إليّ وأحتاج إليها، لأبدأ بعدها جولة مشاورات مكثفة بلقاءات عامة وخاصة. pic.twitter.com/JoTWsIDv4G — Ahmed Altantawy (@A_altantawy79) May 11, 2023

وأضاف: “ممتن تمامًا لحضراتكم، وسأبقى دائمًا أحترم نفسي وأحترمكم.. الأمل أقوى من الخوف، والحب أقوى من الحقد”.

ممتن تمامًا لحضراتكم، وسأبقى دائمًا أحترم نفسي وأحترمكم. "الأمل أقوى من الخوف، والحب أقوى من الحقد". — Ahmed Altantawy (@A_altantawy79) May 11, 2023

الطنطاوي يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة

وكان الطنطاوي قد أعلن في بيان نشره في 20 إبريل الماضي، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية عام 2024.

وقال الطنطاوي آنذاك: “نيتي القاطعة وعزمي الأكيد على خوض الانتخابات الرئاسية 2024 تبقى قائمة إذا لم أمنع بصورة مباشرة (أن يأتي يوم فتح باب الترشح وأنا حي وحر وصحيح) أو غير مباشرة (أن تكون العملية الانتخابية جادة وحقيقية فأنا على عهدي معكم لم ولن أشارك في هزل)”.

{فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} صدق الله العظيم pic.twitter.com/5gfESA7WqQ — Ahmed Altantawy (@A_altantawy79) April 20, 2023

وتعهّد الطنطاوي، أن يكون هدفه الأساسي هو الفوز بالانتخابات في إطار قيادة “التحول المدني الديموقراطي الآمن والرشيد، واللازم لتجنيب الوطن مخاطر استمرار الانهيار القائم أو المخاطرة بانفلات قادم”.