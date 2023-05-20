السبت, مايو 20, 2023
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مريم حسين تتعدى الجرأة بمراحل.. إطلالة مثيرة جداً ببكيني كشف صدرها وعشيق مجهول (شاهد)

مريم حسين تعمدت التقاط سيلفي لها أبرز ملامح صدرها بشكل كبير وأغلقت خاصة التعليقات

كتب سالم حنفي
مريم حسين تتعدى الجرأة بمراحل.. إطلالة مثيرة جداً ببكيني كشف صدرها وعشيق مجهول (شاهد) watanserb.com
مريم حسين
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وطن- من جديد، عادت الفنانة المغربية مريم حسين لإثارة الجدل من خلال مجموعة من الصور الجريئة جدا.

وعبر حسابها على انستغرام، نشرت الفنانة مريم حسين صورا لها ولنجلتها “أميرة” خلال نزهة بحرية استمتعا خلالها بالسباحة في مياه البحر.

سيلفي من الأعلى

وظهرت مريم حسين في إحدى الصور مرتدية “بيكيني” قطعتين، حيث تعمدت التقاط صورة سيلفي لنفسها من الاعلي أبرزت فيها ملامح صدرها.

كما نشرت مريم حسين صورة أخرى لها التقطت من بعيد، ظهرت خلالها بنصفها الاعلى وهي تقف وسط مياه البحر رافعة يديها الاثنتين نحو السماء.

صورة جانبية كشفت المستور

كما التقطت مريم حسين صورة أخرى لنفسها برفقة ابنتها وهما على متن دراجة بحرية، أبرزت فيها مفاتنها بشكل كبير جدا، حيث ظهر ثديها واضحا من تحت سترة النجاة التي ارتدتها.

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ويبدو أن مريم حسين مغرمة جدا بأحدهم، حيث أرفقت صورة لودتين باللون الأحمر حملتهما وسط المياه، في حين نشرت ايضا ثورة لنظارتها التي كانت على شكل قلب مع مصاصة، بهدف الإثارة.

صورة لودتين باللون الأحمر حملتهما وسط المياه
صورة لودتين باللون الأحمر حملتهما وسط المياه

كما نشرت مريم حسين صورة لأطباق على شكل قلب، احتوت على الفراولة والعنب والشوكولاتة موضوعة على طاولة مزينة بالشموع، مما يدل على قضائها ليلة رومانسية

صورة لأطباق على شكل قلب
صورة لأطباق على شكل قلب

وأرفقت مريم حسين هذه الصور الجريئة التي أغلقت عليها خاصية التعليقات بتعليق قالت فيه:” “لا شيء مستحيل. الكلمة نفسها تقول ، أنا ممكن.”

مريم حسين
مريم حسين

وأضافت في تعليقها ممازحة: “أخذتني أميرة لأول مرة في رحلة بحرية … كنت في السادسة من عمري أتساءل فقط في الثامنة عشر من عمري ماذا ستكون الرحلة التالية”.

مريم حسين تؤدي العمرة

ويأتي تداول هذه لصور لعارية والجريئة بعد اقل من شهر من أدائها العمرة برفقتها ابنتها “الأميرة”.

وكانت مريم حسين قد نشرت الشهر الماضي مجموعة من الصور عبر حسابها على “انستغرام” خلال أدائها العمرة، حيث ظهرت في صحن المطاف، مستعرضة نفسها وهي في حالة خشوع بارتدائها الحجاب الأبيض من أمام الكعبة المشرفة.

كما نشرت مريم حسين، صورة لها وهي تحمل بين يديها ابنتها “الأميرة” التي ادت معها العمرة كذلك.

وكتبت مريم حسين تعليقا على أدائها العمرة:” الحمد الله وأخيرا تحقق واحد من لسنة ٢٠٢٣ وهو اني اسوي عمرة مع بنتي الاميرة فديتها والحمد الله صارت “.

ريم حسين في أدائها العمرة
ريم حسين في أدائها العمرة
المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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