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لونا الشبل تخرق البروتوكل في القمة العربية وتُذَّكر بما فعلته نجلة “السيسي”! (شاهد)

لونا الشبل خالفت البروتوكول كما فعلت آية السيسي في حفل زفاف الأميرة إيمان

كتب باسل النجار
لونا الشبل تخرق البروتوكل في القمة العربية watanserb.com
لونا الشبل
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وطن- تصدر اسم “لونا الشبل”، مستشارة رئيس النظام السوري بشار الأسد الإعلامية مواقع التواصل الاجتماعي عقب حضورها فعاليات القمة العربية في مدينة جدة السعودية.

تداول اسم لونا الشبل وتصدره مواقع التواصل جاء عقب تداول فيديو لها خلال تواجدها خلف رئيس النظام وهي تقوم بمضغ “العلكة” أو “اللبان”، في خرق فاضح للبروتوكول في مثل هذه المناسبات.

 

الفيديو أثار موجة استياء ممزوجة بالسخرية مما فعلته مستشارة “الأسد” الإعلامية التي تحولت إلى أحد أذرعه في سوريا.

وفي هذا السياق، اعتبر البعض أن ما فعلته لونا الشبل يمثل احتقارا للملوك والزعماء العرب الحاضرين للقمة، متسائلين إن كانت تجهل الإتيتكيت او البروتوكول المتبع في مثل هذه المناسبات.

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وعلى جنب آخر، سخر البعض مما فعلته لونا الشبل، موضحين أنها ذكرتهم بما فعلته نجلة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حينما حضرت حفل زفاف الاميرة “إيمان” نجلة الملك الأردني عبدالله الثاني.

واعتبر آخرون أن ما قامت به لونا الشبل يعكس قيمة القمة العربية في نظر جميع الشعوب العربية المتعاطفين مع القضية السورية، مؤكدين أن كل ما ورد في القمة كان مضرا بالصحة، على حسب قولهم.

 

تعيين لونا الشبل مستشارة إعلامية للأسد

يشار إلى أن بشار الأسد قام بتعيين لونا الشبل مستشارة إعلامية في رئاسة الجمهورية عقب استقالتها فورا من قناة الجزيرة في 25 مايو/ أيار 2010، بعد أن اتهمتها بالتحيّز في الشأن السوري واتهامات أخرى، حسب
ما ذكرته في أكثر من حوار متلفز.

ونص قرار نقلها كما تداولت وسائل إعلام آنذاك على نقلها من ملاك الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، إلى ملاك رئاسة الجمهورية، على أن تقوم بما يكلفها به رئيس الجمهورية من أعمال.

صراعات نساء القصر (لونا الشبل وأسمء الأسد وبثينة شعبان)

وبرز اسم ” السيدة الثانية” كما لقبها نشطاء من جديد على خلفية صراعات خفية نشبت بينها وبين زوجة رئيس النظام السوري ” أسماء الأسد”، من جهة وبثينة شعبان مستشارة الأسد وأحد وجوه الحرس القديم من جهة ثانية.

ونشب هذا الصراع الذي خرجت تفاصيله للعلن، لمحاولة لونا الشبل فرض سيطرتها وتأثيرها وإشرافها على المقابلات الإعلامية لبشار الأسد مع وسائل الإعلام الأجنبية.

كما عرف عنها تحكمها وإشرافها على التعيينات في وسائل الإعلام الموالية للنظام السوري وكانت السبب في تعيين صحفي من الدرجة الثالثة هو”عماد سارة” وزيراً للإعلام.
آية السيسي تمضغ اللبان في فرح الأميرة إيمان

وكانت “آية” نجلة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أثارت موجة جدل كبيرة خلال حضورها برفقة والدتها انتصار السيسي حفل زفاة نجلة العاهل الاردني عبدالله الثاني في مرس آذار الماضي.
وخلال مراسم عقد القران، شوهدت الآنسة آية السيسي وهي تمضغ العلكة الأمر الذي اعتبره البعض “غير لائق” و”لا يتناسب مع الحدث الملكي” و”بعيد عن البروتوكالات الخاصة التي يجب اتباعها في هذه المناسبات الرسمية.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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