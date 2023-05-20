لونا الشبل تخرق البروتوكل في القمة العربية وتُذَّكر بما فعلته نجلة “السيسي”! (شاهد)

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وطن- تصدر اسم “لونا الشبل”، مستشارة رئيس النظام السوري بشار الأسد الإعلامية مواقع التواصل الاجتماعي عقب حضورها فعاليات القمة العربية في مدينة جدة السعودية.

تداول اسم لونا الشبل وتصدره مواقع التواصل جاء عقب تداول فيديو لها خلال تواجدها خلف رئيس النظام وهي تقوم بمضغ “العلكة” أو “اللبان”، في خرق فاضح للبروتوكول في مثل هذه المناسبات.

الفيديو أثار موجة استياء ممزوجة بالسخرية مما فعلته مستشارة “الأسد” الإعلامية التي تحولت إلى أحد أذرعه في سوريا.

وفي هذا السياق، اعتبر البعض أن ما فعلته لونا الشبل يمثل احتقارا للملوك والزعماء العرب الحاضرين للقمة، متسائلين إن كانت تجهل الإتيتكيت او البروتوكول المتبع في مثل هذه المناسبات.

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على فكرة حتى بتعلك أمام الملوك والرؤساء هو احتقا'ر للقمة والحضور

معقولة #لونا_الشبل ما بتعرف الإتكيت

أم هي مقصودة ؟#قمة_جدة #قمة_الكبتاغون pic.twitter.com/RiLhU1K33K — Dr.Mahmoud Hafez (@DrMahmoudHafez3) May 19, 2023

وعلى جنب آخر، سخر البعض مما فعلته لونا الشبل، موضحين أنها ذكرتهم بما فعلته نجلة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حينما حضرت حفل زفاف الاميرة “إيمان” نجلة الملك الأردني عبدالله الثاني.

خلصنا من علكة مدام بطيخة ابنة بلحة

طحنا بعلكة مدام لونا الصديقة اللصيقة ناس بلدي خالص#لونا_الشبل pic.twitter.com/X9Oxxwi7Ge — دبلوماسي قديم (@d_iplo) May 19, 2023

واعتبر آخرون أن ما قامت به لونا الشبل يعكس قيمة القمة العربية في نظر جميع الشعوب العربية المتعاطفين مع القضية السورية، مؤكدين أن كل ما ورد في القمة كان مضرا بالصحة، على حسب قولهم.

أفضل شي بعرس #الأسد الذي الذي أقيم في نادي #جدة للأفراح

هو مضغ #لونا_الشبل للعلكة وهي جالسة خلف رئيسها تستمع لكلمات الترحيب بهم.

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مضغ العلكة مفيد صحياً، للذين يعانون من آلام في المعدة والجهاز الهضمي، عدا ذلك كل شئ في هذه القمة كان مضراً للصحة

.#قمة_الكبتاغون #القمة_العربية_جدة — شيروان إبراهيم Shirwan Ibrahim (@Shirwan_Ibrahim) May 19, 2023

تعيين لونا الشبل مستشارة إعلامية للأسد

يشار إلى أن بشار الأسد قام بتعيين لونا الشبل مستشارة إعلامية في رئاسة الجمهورية عقب استقالتها فورا من قناة الجزيرة في 25 مايو/ أيار 2010، بعد أن اتهمتها بالتحيّز في الشأن السوري واتهامات أخرى، حسب

ما ذكرته في أكثر من حوار متلفز.

ونص قرار نقلها كما تداولت وسائل إعلام آنذاك على نقلها من ملاك الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، إلى ملاك رئاسة الجمهورية، على أن تقوم بما يكلفها به رئيس الجمهورية من أعمال.

صراعات نساء القصر (لونا الشبل وأسمء الأسد وبثينة شعبان)

وبرز اسم ” السيدة الثانية” كما لقبها نشطاء من جديد على خلفية صراعات خفية نشبت بينها وبين زوجة رئيس النظام السوري ” أسماء الأسد”، من جهة وبثينة شعبان مستشارة الأسد وأحد وجوه الحرس القديم من جهة ثانية.

ونشب هذا الصراع الذي خرجت تفاصيله للعلن، لمحاولة لونا الشبل فرض سيطرتها وتأثيرها وإشرافها على المقابلات الإعلامية لبشار الأسد مع وسائل الإعلام الأجنبية.

كما عرف عنها تحكمها وإشرافها على التعيينات في وسائل الإعلام الموالية للنظام السوري وكانت السبب في تعيين صحفي من الدرجة الثالثة هو”عماد سارة” وزيراً للإعلام.

آية السيسي تمضغ اللبان في فرح الأميرة إيمان

وكانت “آية” نجلة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أثارت موجة جدل كبيرة خلال حضورها برفقة والدتها انتصار السيسي حفل زفاة نجلة العاهل الاردني عبدالله الثاني في مرس آذار الماضي.

وخلال مراسم عقد القران، شوهدت الآنسة آية السيسي وهي تمضغ العلكة الأمر الذي اعتبره البعض “غير لائق” و”لا يتناسب مع الحدث الملكي” و”بعيد عن البروتوكالات الخاصة التي يجب اتباعها في هذه المناسبات الرسمية.