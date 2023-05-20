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لحظة تحطم طائرة F-18 وتحولها لكتلة من اللهب ومصير قائدها (شاهد)

الطيار أدخل إلى المستشفى لكن حياته ليست في خطر، فيما قالت مصادر عسكرية إلى أنه يعاني من إصابات غير خطرة في الفخذ

كتب أنس السالم
تحطم طائرة عسكرية تابعة للجيش الإسباني من طراز F-18 في مدينة سرقسطة watanserb.com
تحطم طائرة عسكرية تابعة للجيش الإسباني من طراز F-18 في مدينة سرقسطة
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وطن – تعرضت طائرة مقاتلة من طراز F-18 تابعة لسلاح الجو الإسباني لحادث تحطم في قاعدة سرقسطة الجوية، فيما نجا قائدها من الموت بأعجوبة .

تحطم طائرة مقاتلة من طراز F-18 

وأظهر مقطع فيديو، لحظة سقوط وتحطم الطائرة وانفجارها وتحوّلها إلى كتلة من اللهب، بينما نقلت صحيفة “elconfidencialdigital” الإسبانية في خبرها عن مصادر رسمية تأكيدها أن كابتن الطائرة تمكن من الخروج من قمرة القيادة في الوقت المحدد، ونجح في الهبوط بالمظلة.

وقالت الصحيفة إن الطيار أدخل إلى المستشفى لكن حياته ليست في خطر، فيما تشير مصادر عسكرية إلى أنه يعاني من إصابات غير خطرة في الفخذ.

 

ونشر على موقع تويتر، لقطات من حادث تحطم طائرة F-18، ويمكنك من خلاله رؤية كيف تفتح مظلة الطيار، والتي بفضلها تمكن من إنقاذ حياته.

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حوادث طيران مميتة

ولفتت الصحيفة الإسبانية بحسب ما ترجمت وطن، إلى حوادث طيران مميتة، وقعت سابقاً، مشيرةً إلى حادثة تحطم طائرتين مقاتلتين في أكتوبر 2017.

وتوفي كابتن طيار في 12 أكتوبر من ذلك العام قرب قاعدة “لوس يانوس” الجوية حينما كان عائداً بطائرة من تحليق فوق مدريد، ضمن عرض عسكري وطني.

وقالت إن طائرته هوت الى الأرض ومات في الحادث.

بعد خمسة أيام، تكررت المأساة لكن في مدينة “توريخون دي أردوز” في مدريد، حينما توفي ملازم طيار عندما تحطمت طائرة F-18 التي كان يقلع بها في 17 أكتوبر.

كما تم تسجيل حوادث مميتة في السنوات الأخيرة في الأكاديمية الجوية العامة في سان خافيير جنوب شرق إسبانيا، منها حادث وقع في أغسطس 2019، حيث سقطت طائرة من طراز C-101 كانت تقوم برحلة إرشادية في البحر، ما ادى لوفاة الطيار.

المصدرelconfidencialdigital - تويتر - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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