لحظة تحطم طائرة F-18 وتحولها لكتلة من اللهب ومصير قائدها (شاهد)

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وطن – تعرضت طائرة مقاتلة من طراز F-18 تابعة لسلاح الجو الإسباني لحادث تحطم في قاعدة سرقسطة الجوية، فيما نجا قائدها من الموت بأعجوبة .

تحطم طائرة مقاتلة من طراز F-18

وأظهر مقطع فيديو، لحظة سقوط وتحطم الطائرة وانفجارها وتحوّلها إلى كتلة من اللهب، بينما نقلت صحيفة “elconfidencialdigital” الإسبانية في خبرها عن مصادر رسمية تأكيدها أن كابتن الطائرة تمكن من الخروج من قمرة القيادة في الوقت المحدد، ونجح في الهبوط بالمظلة.

وقالت الصحيفة إن الطيار أدخل إلى المستشفى لكن حياته ليست في خطر، فيما تشير مصادر عسكرية إلى أنه يعاني من إصابات غير خطرة في الفخذ.

ونشر على موقع تويتر، لقطات من حادث تحطم طائرة F-18، ويمكنك من خلاله رؤية كيف تفتح مظلة الطيار، والتي بفضلها تمكن من إنقاذ حياته.

Se ha estrellado un caza en la base aérea de Zaragoza. El piloto ha podido eyectarse antes de la colisión. Desconocemos su estado. Esperamos que no haya víctimas #Zaragoza pic.twitter.com/yvNcovcIwO — Zaragoza Denuncia (@ZGZDenuncia) May 20, 2023

Se aprecia muy bien como el piloto del Bizcocho "expresión figurativa para referir al F-18 en la Fuerza Aérea Española", llega a eyectarse. En Rojo el piloto y su asiento y en Azul el paracaidas desplegado…Tiene heridas menores y su vida no peligra gracias a dios. pic.twitter.com/LWD9970Nxm — Aza (Alfa Kombat) 🐈‍⬛ (@Aza03122548) May 20, 2023

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حوادث طيران مميتة

ولفتت الصحيفة الإسبانية بحسب ما ترجمت وطن، إلى حوادث طيران مميتة، وقعت سابقاً، مشيرةً إلى حادثة تحطم طائرتين مقاتلتين في أكتوبر 2017.

وتوفي كابتن طيار في 12 أكتوبر من ذلك العام قرب قاعدة “لوس يانوس” الجوية حينما كان عائداً بطائرة من تحليق فوق مدريد، ضمن عرض عسكري وطني.

وقالت إن طائرته هوت الى الأرض ومات في الحادث.

بعد خمسة أيام، تكررت المأساة لكن في مدينة “توريخون دي أردوز” في مدريد، حينما توفي ملازم طيار عندما تحطمت طائرة F-18 التي كان يقلع بها في 17 أكتوبر.

كما تم تسجيل حوادث مميتة في السنوات الأخيرة في الأكاديمية الجوية العامة في سان خافيير جنوب شرق إسبانيا، منها حادث وقع في أغسطس 2019، حيث سقطت طائرة من طراز C-101 كانت تقوم برحلة إرشادية في البحر، ما ادى لوفاة الطيار.