فيديو صادم لأريكة تحلق في سماء أنقرة.. ما الذي حدث؟ (شاهد)

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وطن- في الأيام الأخيرة، واجهت بعض المدن حول العالم مشاكل متعلقة بالطقس، في حين تعتبر تركيا من أكثر الدول تضرّراً، وبشكل أكثر تحديداً عاصمتها أنقرة.

ووفقاً لما نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإنه في خضمّ الفوضى التي أحدثتها العاصفة التي اجتاحت المنطقة، انتشر مقطع فيديو يمكن من خلاله رؤية أريكة تحلّق في السماء بين العديد من المباني.

وشارك سكان العاصمة مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن رؤية جسم غريب يطير من أحد المباني المجاورة، بارتفاع 21 طابقًا، ويبدأ في التحليق فوق المنطقة، ليتضح لاحقاً أنه “أريكة”.

الأريكة تحلق في سماء أنقرة

وتدريجيًا، وسط هبوب رياح تصل إلى 80 كيلومترًا في الساعة، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، سقطت الأريكة في حديقة منزل قريب، ولحسن الحظ، لم تقع إصابات، حيث لم يكن هناك أحد خارج المنزل في ذلك الوقت.

في غضون ذلك، أفاد مكتب محافظ أنقرة عن حدوث عواصف رعدية غزيرة في المنطقة، إلى جانب استمرار هطول الأمطار.

عمدة أنقرة يكشف عن استعدادات البلدية لمواجهة الأمطار

وقال منصور يافاس، عمدة المدينة: “بدأت الأمطار الغزيرة في أنقرة. وجميع فرقنا ذات الصلة في حالة تأهب، مع 1221 مركبة و2565 شخصًا، وتتدخل باستمرار في الآثار السلبية للأمطار”.

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ومع ذلك، فإن مشهد الأريكة وهي تطير وتلتفّ في هواء العاصمة التركية سيبقى طويلاً في ذاكرة السكان المحليين، كونه مشهداً نادراً لا يحدث كل يوم.