السبت, مايو 20, 2023
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فيديو صادم لأريكة تحلق في سماء أنقرة.. ما الذي حدث؟ (شاهد)

أريكة شوهدت تحلّق في السماء بسبب العاصفة التي اجتاحت العاصمة التركية قبل أن تسقط في حديقة منزل

كتب سالم حنفي
فيديو صادم لأريكة تحلق في سماء أنقرة watanserb.com
فيديو صادم لأريكة تحلق في سماء أنقرة
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وطن- في الأيام الأخيرة، واجهت بعض المدن حول العالم مشاكل متعلقة بالطقس، في حين تعتبر تركيا من أكثر الدول تضرّراً، وبشكل أكثر تحديداً عاصمتها أنقرة.

ووفقاً لما نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإنه في خضمّ الفوضى التي أحدثتها العاصفة التي اجتاحت المنطقة، انتشر مقطع فيديو يمكن من خلاله رؤية أريكة تحلّق في السماء بين العديد من المباني.

وشارك سكان العاصمة مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن رؤية جسم غريب يطير من أحد المباني المجاورة، بارتفاع 21 طابقًا، ويبدأ في التحليق فوق المنطقة، ليتضح لاحقاً أنه “أريكة”.

الأريكة تحلق في سماء أنقرة

وتدريجيًا، وسط هبوب رياح تصل إلى 80 كيلومترًا في الساعة، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، سقطت الأريكة في حديقة منزل قريب، ولحسن الحظ، لم تقع إصابات، حيث لم يكن هناك أحد خارج المنزل في ذلك الوقت.

في غضون ذلك، أفاد مكتب محافظ أنقرة عن حدوث عواصف رعدية غزيرة في المنطقة، إلى جانب استمرار هطول الأمطار.

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وقال منصور يافاس، عمدة المدينة: “بدأت الأمطار الغزيرة في أنقرة. وجميع فرقنا ذات الصلة في حالة تأهب، مع 1221 مركبة و2565 شخصًا، وتتدخل باستمرار في الآثار السلبية للأمطار”.

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ومع ذلك، فإن مشهد الأريكة وهي تطير وتلتفّ في هواء العاصمة التركية سيبقى طويلاً في ذاكرة السكان المحليين، كونه مشهداً نادراً لا يحدث كل يوم.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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