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حياتنا

دنيا بطمة في إطلالة جديدة برسالة تحدي: خليك بشنب رجال (شاهد)

دائماً ما تمرر دنيا بطمة رسائل لمحمد الترك عبر ما تنشره على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي

كتب رفيف عبدالله
دنيا بطمة في إطلالة جديدة برسالة تحدي: خليك بشنب رجال (شاهد) watanserb.com
دنيا بطمة
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وطن– فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة، متابعيها بإطلالة جديدة حملت في طياتها رسالة قوية إلى طليقها محمد الترك.

“الهيبة تمثلنا”

وعبر فيديو نشرته على حسابها في “انستجرام“، ظهرت دنيا بطمة ببدلة رسمية باللون الرمادي، تميزت بحزام على الخصر على شكل فيونكة، وتحتها توب أسود.

ورفعت دنيا بطمة شعرها إلى الأعلى في تسريحة أشبه بتسريحة ذيل الفرس.

وتزينت الفنانة المغربية بإكسسوارات أبرزها العقد و بيرسينج تحت شفاهها.

أما الأكثر لفتاً للنظر، هو الأغنية التي وضعتها دنيا بطمة، وهي “الهيبة تمثلنا” للفنان فضل أمين.

تحدي محمد الترك!

وركزت بطمة على المقطع الذي جاء في كلماته “ثبات.. إذا لم تكن أسداً فلا تدخل إلى الغابة”.

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وتتابع الأغنية “ثوب النسوان لا تلبس.. خليك بشنب رجال.. لا تدفن حكي بظهري.. واجهني وشوف الأفعال”.

واستمرت دنيا بنشر لقطات لها على كلمات الأغنية التي تستكمل “لا تلعب دور الوجهين.. الزلم وجه وكلمة.. الك حق عندي ابشر.. لا تشتم مثل الحرمة”.

وخمن المتابعون أن دنيا بطمة تتحدى طليقها المنتج البحريني محمد الترك ، بهذا الفيديو.

رسائل مبطنة

ودائماً ما تمرر دنيا بطمة رسائل لمحمد الترك عبر ما تنشره على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان آخرها، حين نشرت الفنانة المغربية فيديو عبر خاصية الستوري، وهي بفستان أسود قصير جداً، في السيارة وهي تتراقص على أغنية “ست البنات” للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

كما أثارت دنيا بطمة في وقت سابق، الشكوك حول دخولها في علاقة حب جديدة بعد طلاقها.

حب جديد

ونشرت دنيا بطمة عبر خاصية القصص المصورة في انستجرام، جزءاً من أغنية “يا ابن الأوادم” للفنان السعودي عبد المجيد عبد الله.

وبدا أن الفنانة المثيرة للجدل، قد ركزت على الجزء الذي جاء في كلماته: “أنا أعزك وأحبك وأعشق ترابك”، لإيصال رسالة لأحدهم.

كما يقول المقطع: “يا ابن الأوادم ترى مليت ألمحلك.. أنا أعزك وأحبك وأعشق ترابك”.

وذهب بعضهم إلى أنّ دنيا بطمة تعيش حباً جديداً بعد طلاقها من المنتج البحريني محمد الترك.

بينما خمّن آخرون أن الفنانة المغربية تريد إغاظة طليقها لا أكثر.

لكن الفنانة المغربية نفت وجود علاقة حب جديدة في حياتها بعد انفصالها عن الترك.

وقالت دنيا في مداخلة صحفية مع le360، إن مشاعرها تنصبّ حول ابنتيها فقط.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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