مخبأ يوم القيامة.. جولة في ملجأ بوتين السري تحت الأرض ومواصفات مذهلة (شاهد)

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وطن – ليس بعيدًا عن شبه جزيرة القرم، يتمتع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالحياة في مجمع تبلغ مساحته 190 ألف قدم مربع، وتبلغ تكلفته مليار دولار على شواطئ البحر الأسود في منتجع جيلينجيك بروسيا.

داخل القصر ، توجد حلبة للتزلج على الجليد، وقبو للنبيذ، وصالة للشيشة ، ومشتل للكازينو، وعمود متجرد خاص به، وبالطبع كنيسة.

لكن على عمق 50 مترًا تحت الأرض ، تطفو الحوزة – والتي تضعها أيضًا في منطقة حظر طيران خاصة – فهناك ملجأ محصن مزدوج النفق يمكن أن يحمي الرئيس وزملاءه من الشخصيات المهمة في حالة حدوث اضطرابات.

يمكن لبوتين والضيوف المهمين البقاء على قيد الحياة هناك لأسابيع في كل مرة ، حيث تتدفق المياه العذبة والتهوية المناسبة ونظام الكابلات المعقد تحت الخرسانة الكثيفة بشكل لا يصدق والتي يبلغ قطرها 15 بوصة.

وقال المهندس الإنشائي ثاديوس جابريزيفسكي، إن هذا النفق يحتوي على جميع أنواع السلامة والأمن، وأضاف: “يوجد نظام حريق. هناك ماء ، هناك مجاري. هذا مخصص لشخص ما للبقاء على قيد الحياة أو الهروب”.

والحاجة إلى مخبأ ليوم القيامة تتحدث عن جنون العظمة المزعوم للزعيم الروسي، وربما عدم اليقين بشأن سلطته، وفق تقرير نشره موقع نيويورك بوست.

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وقال مايكل سي كيميج، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الذي ركز على روسيا وأوكرانيا : “لدى بوتين الكثير من القلق بشأن كونه الزعيم غير الشرعي تمامًا لروسيا”.

وأضاف: “مع العلم أن شرعيته لا يتم تأمينها بالكامل من خلال الانتخابات، فإنه سيسعى إلى تحقيق أقصى قدر من سلامته الشخصية من خلال مجموعة من المساكن الشخصية المحمية جيدًا”.

وتابع: “علينا أن ننظر إلى هذا على أنه جزء من مواجهة طويلة مع الغرب ، والتي ميزت آخر 13 أو 14 عامًا من حياة بوتين”.

وهناك أيضا نفقان فوق بعضهما البعض ومتصلان بالمصاعد، يبلغ طولهما حوالي 40 و 60 مترًا وعرضهما حوالي 6 أمتار، ويوجد 6500 قدم مربع من مساحة المعيشة المحصنة للغاية.

ووفقًا للمهندس، فإن قدرة المنشأة على تحمل انفجار نووي أم لا تعتمد على كيفية تعزيز الخرسانة والمواد المستخدمة في المناطق المملوءة المحيطة بها، وهذا ليس واضحا من خطط التصميم.

ويحتوي النفق السفلي على 16 رفًا للكابلات، كل منها بعرض قدم تقريبًا، وهي مصممة للكهرباء والألياف الضوئية.

وقال المهندس الإنشائي: “إنه عدد هائل من الكابلات المخصصة للنفق نفسه فقط. لذلك يمكن أن يكون نوعًا من نظام النسخ الاحتياطي لمجمع القصر”.

في غضون ذلك ، يصر الدبلوماسي السابق على أن موقع بوتين، على بعد آلاف الأميال من موسكو – يعمل على ضمان بقاء بوتين ضد تمرد شعبه.

وقال: “في المرتين اللذين حدث فيهما تحول كبير في التاريخ الروسي – 1917 و 1991 – كان وضع العاصمة ومكانة الزعيم هناك مشكلة كبيرة”.

ويعمل بوتين على حل هذه الحالة الطارئة من خلال إنشاء شبكة من المساكن بعيدة عن المركز قدر الإمكان، لذا فإن وجود نظام نفق داخل مجمع البحر الأسود له معنى كبير. حتى بدون وجود تهديد نشط، سيكون قلقًا بشأن هذا الاحتمال.

وتم تصميم نظام التهوية المعقد أيضًا مع وضع الهجمات الكيميائية الخارجية في الاعتبار ، وفقًا لجابريزيوسكي، فإذا كان هناك نوع من الهجوم، فإن بوتين لديه مصدرين لسحب الهواء ، أحدهما مرتفع والآخر منخفض.

واكتشف المهندس أيضًا منطقة تحميل إمدادات محتملة في القبو الموجود بالقرب من الطريق.

في النهاية ، تُظهر تصاميم مثل هذه القلعة أن بوتين توقع أن يكون على شفا صراع عالمي لسنوات ، وفقًا لما ذكره الدبلوماسي السابق.

وأضاف: “هذا أيضا مميت حقيقي. يرى بوتين نفسه على أنه منخرط في مواجهة مع الغرب. البعد النووي جزء مهم من ذلك. إنه يعلم أنه يقف على قمة بركان”.

وتابع: “لا يبدو أنه سيكوباتي لدرجة أنه بدأ نزاعًا نوويًا – لديه أحفاد – لكنه كان يقف على هذا الحد لفترة طويلة جدًا. هذه الأنفاق ، هذا المخبأ ، جزء من ذلك”.