السبت, مايو 20, 2023
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محمد رمضان يستعرض على متن طائرته حصيلة ما جناه من أموال في جولته بأمريكا (شاهد)

تعرض محمد رمضان لهجوم وانتقادات قاسية دفعته إلى حذف الصورة بعد ساعات فقط

كتب رفيف عبدالله
محمد رمضان يستعرض على متن طائرته حصيلة ما جناه من أموال في جولته بأمريكا (شاهد) watanserb.com
محمد رمضان
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وطن– في حركة اعتاد عليها، استعرض الفنان المصري محمد رمضان ثروته من جديد بصورة جددت أيضاً استفزاز متابعيه عبر العالم.

حذفها بعد الهجوم

وعبر حسابه الرسمي على “انستقرام“، نشر محمد رمضان صورة له من طائرته الخاصة بعد عودته من جولته الغنائية في الولايات المتحدة.

وكان الفنان الذي يلقب نفسه بـ”نمبر ون”، يجلس على مقعد في الطائرة، وبجانبه على المقعد الآخر رزم من الدولارات.

محمد رمضان
الصورة التي تسببت في هجوم عنيف على رمضان وحذفها لاحقاً

وتعرض محمد رمضان لهجوم وانتقادات قاسية دفعته إلى حذف الصورة بعد ساعات فقط.

مريض نفسياً

ومن التعليقات التي واجهها رمضان، ما كتبه أحدهم: “معقولة مصر مافيها دكتور نفسي يعالجه ويرمم العقد والنقص الموجود عنده “.

وعلق آخر: “لا تعاشر نفساً شبعت بعد جوع فإن الخير فيها دخيل، وعاشر نفساً جاعت بعد شبع فإن الخير فيها أصيل”.

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وبصيغة أخرى تحمل نفس المعنى، كتب ناشط: “دي مشكلة الشبع بعد الجوع.. هيفضل حاطط كل هدف في حياتة مرتبط بالفلوس”.

بينما مازحه ناشط قائلا: “طيب ايه يافنان مش هنسدد ديون مصر ؟”.

وكتب متابع: “حديث نعمه مسكين ماقد شاف هالاشياء”.

وقام آخر بتكبير صورة محمد رمضان وكشف أنه كان يشرب الكحول أيضاً في تلك الرحلة، وعلق: “إيه ده؟”.

محمد رمضان
يبدو أن رمضان نسي اخفاء الكحول حين نشر الصورة

جولة أمريكا

ومنذ نهاية الشهر الماضي، أحيا رمضان عدة حفلات بدأها في ولاية ديترويت يوم 29 من شهر أبريل الماضي، ثم ولاية كاليفورنيا يوم 5 من شهر مايو، وبعدها حفل بولاية تكساس يوم 6 من نفس الشهر، وأخيراً في 13 مايو الحالي في نيو جيرسي.

ولم تخل رحلة رمضان إلى أمريكا من المواقف المثيرة للجدل، والتي بدأت بشجار بين الجمهور في حفلته في سان دييغو .

ووثق فيديو متداول، لحظة محاولة محمد رمضان التدخل في البداية، لكنّ رجال الأمن أوقفوه وغادر المسرح.

وأثار النجم المصري بعدها الجدل بلقاءه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في نيويورك ، بعد يوم من إلقاء الأخير كلمة على هامش إحياء الأمم المتحدة للذكرى الـ75 لنكبة الشعب الفلسطيني.

محمد رمضان
محمود عباس مع محمد رمضان في نيويورك

وأخيراً، ظهر الفنان المصري وهو يتجول عاري الصدر بقلادة ذهبية في شوارع ميامي الأمريكية، مُمتطياً جملاً وفي فمه سيجارة كوبية.

محمد رمضان في ميامي
المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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