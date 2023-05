ليفربول يُعلن رحيل 4 لاعبين في سوق الميركاتو الصيفي

- Advertisement -

وطن- أعلن نادي ليفربول رحيل 4 لاعبين عن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الشهر القادم.

وقال نادي ليفربول، في بيان رسمي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” سيرحل اللاعبون الأربعة كانوا ضمن التشكيلة التي فازت بدوري أبطال أوروبا 2019، وهم روبرتو فيرمينو ونابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين ونحن ممتنون لإسهاماتهم”.

وختم ليفربول بيانه، ” سيبدأ اللاعبون الأربعة فصولاً جديدة في مسيرتهم الاحترافية 2022-2023، بعدما ساعدوا الفريق على الفوز بأكبر الألقاب”.

ولعب النجم البرازيلي فيرمينو بجوار المصري محمد صلاح وسادسو ماني منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في صيف 2015، نجح من خلالها تسجيل 80 هدفاً خلال مشاركته في 254 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما ولم يشارك لاعب ليفربول فيرمينو، منذ شهر إبريل / نيسان الماضي، بسبب إصابة عضلية. ويسابق الزمن من أجل خوص المباراة المرتقبة لفريق الريدز أمام أستون فيلا، السبت.

ولعب جيميس ميلنر 330 مباراة مع فريق ليفربول منذ عام 2015، سجل فيها 11 هدفاً في 129 مباراة، ولكن أوكسليد تشامبرلين فقد خاض 146 مباراة، سجل فيها 18 هدفاً في كافة المسابقات المختلفة منذ عام 2017.

وسيلتقي فريق ليفربول (الريدز) في المباراة القادمة أمام أستون فيلا، السبت، في منافسات الجولة ال37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

