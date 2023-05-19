ليفربول يُعلن رحيل 4 لاعبين في سوق الميركاتو الصيفي

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وطن- أعلن نادي ليفربول رحيل 4 لاعبين عن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الشهر القادم.

وقال نادي ليفربول، في بيان رسمي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” سيرحل اللاعبون الأربعة كانوا ضمن التشكيلة التي فازت بدوري أبطال أوروبا 2019، وهم روبرتو فيرمينو ونابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين ونحن ممتنون لإسهاماتهم”.

رحيل 4 لاعبين عن صفوف ليفربول

وختم ليفربول بيانه، ” سيبدأ اللاعبون الأربعة فصولاً جديدة في مسيرتهم الاحترافية 2022-2023، بعدما ساعدوا الفريق على الفوز بأكبر الألقاب”.

ولعب النجم البرازيلي فيرمينو بجوار المصري محمد صلاح وسادسو ماني منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في صيف 2015، نجح من خلالها تسجيل 80 هدفاً خلال مشاركته في 254 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يمكننا أن نؤكد أن روبيرتو فيرمينو، نابي كيتا، جيمس ميلنر وأليكس أوكسليد تشامبرلين سيغادرون النادي عند انتهاء عقودهم هذا الصيف. سيتم تحية الرباعي بشكل خاص في آنفيلد، مع مزيد من التكريم في نهاية الموسم. pic.twitter.com/bb51wb0ccq — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 17, 2023

كما ولم يشارك لاعب ليفربول فيرمينو، منذ شهر إبريل / نيسان الماضي، بسبب إصابة عضلية. ويسابق الزمن من أجل خوص المباراة المرتقبة لفريق الريدز أمام أستون فيلا، السبت.

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ولعب جيميس ميلنر 330 مباراة مع فريق ليفربول منذ عام 2015، سجل فيها 11 هدفاً في 129 مباراة، ولكن أوكسليد تشامبرلين فقد خاض 146 مباراة، سجل فيها 18 هدفاً في كافة المسابقات المختلفة منذ عام 2017.

ليفربول في الدوري الإنجليزي

وسيلتقي فريق ليفربول (الريدز) في المباراة القادمة أمام أستون فيلا، السبت، في منافسات الجولة ال37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

Another hectic #PL Matchweek 😅 Ready to do it all again? 🔜 pic.twitter.com/ukdGIABgAc — Premier League (@premierleague) May 19, 2023

وخاض ليفربول 36 مباراة في منافسات الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، حقق الفوز في 19 مباراة، كما وتعادل 8 مباريات. وتلقى الخسارة في 9 مباريات أخرى.

المحطة القادمة: آخر مواجهة على ملعبنا هذا الموسم بالدوري الإنجليزي 👊🔴#فيلا_ليفربول pic.twitter.com/F7Il66vkI4 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 18, 2023

ويحتل فريق ليفربول في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 65 نقطة، كما وبفارق عن المتصدر مانشستر سيتي برصيد 85 نقطة للموسم الجاري.