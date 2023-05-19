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رياضة

ليفربول يُعلن رحيل 4 لاعبين في سوق الميركاتو الصيفي

ليفربول يستغني عن خدمات 4 نجوم من صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية

كتب فارس أبو شيحة
رحيل 4 لاعبين عن ليفربول في الميركاتو الصيفي watanserb.com
رحيل 4 لاعبين عن ليفربول في الميركاتو الصيفي
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وطن-  أعلن نادي ليفربول رحيل 4 لاعبين عن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الشهر القادم.

وقال نادي ليفربول، في بيان رسمي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” سيرحل اللاعبون الأربعة كانوا ضمن التشكيلة التي فازت بدوري أبطال أوروبا 2019، وهم روبرتو فيرمينو ونابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين ونحن ممتنون لإسهاماتهم”.

رحيل 4 لاعبين عن صفوف ليفربول

وختم ليفربول بيانه، ” سيبدأ اللاعبون الأربعة فصولاً جديدة في مسيرتهم الاحترافية 2022-2023، بعدما ساعدوا الفريق على الفوز بأكبر الألقاب”.

ولعب النجم البرازيلي فيرمينو بجوار المصري محمد صلاح وسادسو ماني منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في صيف 2015، نجح من خلالها تسجيل 80 هدفاً خلال مشاركته في 254 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما ولم يشارك لاعب ليفربول فيرمينو، منذ شهر إبريل / نيسان الماضي، بسبب إصابة عضلية. ويسابق الزمن من أجل خوص المباراة المرتقبة لفريق الريدز أمام أستون فيلا، السبت.

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ولعب جيميس ميلنر 330 مباراة مع فريق ليفربول منذ عام 2015، سجل فيها 11 هدفاً في 129 مباراة، ولكن أوكسليد تشامبرلين فقد خاض 146 مباراة، سجل فيها 18 هدفاً في كافة المسابقات المختلفة منذ عام 2017.

ليفربول
ليفربول

ليفربول في الدوري الإنجليزي

وسيلتقي  فريق ليفربول (الريدز) في المباراة القادمة أمام أستون فيلا، السبت، في منافسات الجولة ال37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخاض ليفربول 36 مباراة في منافسات الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، حقق الفوز في 19 مباراة، كما وتعادل 8 مباريات. وتلقى الخسارة في 9 مباريات أخرى.

ويحتل فريق ليفربول في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 65 نقطة، كما وبفارق عن المتصدر مانشستر سيتي برصيد 85 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + نادي ليفربول تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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