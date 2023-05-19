قبل بدء كلمة بشار الأسد.. ماذا يعني مغادرة أمير قطر القمة العربية بعد ساعات من وصوله؟

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وطن- أفاد الديوان الأميري القطري، الجمعة، بأن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، قد غادر مدينة جدة السعودية، بعد ترؤسه وفد دولة قطر في القمة العربية الـ32.

أمير قطر يُغادر جدة السعودية

وقال الديوان الأميري القطري في بيان: “غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بعد ترؤس سموه وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة”.

وتابع الديوان: “وقد بعث سمو الأمير المفدى برقية إلى كل من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعرب فيهما سموه عن بالغ شكره وتقديره على الحفاوة وكرم الضيافة اللذين قوبل بهما سموه والوفد المرافق أثناء مشاركته في اعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة”.

سمو الأمير المفدى يغادر مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بعد ترؤسه وفد دولة قطر في القمة العربية الـ32. https://t.co/pOPFvLAPbs — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) May 19, 2023

وأردف الديوان في بيانه عن أمير قطر: “متمنيا سموه أن تسهم نتائجها في تعزيز العمل العربي المشترك لما فيه خير الشعوب العربية، سائلا الله أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بدوام الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة مزيدا من التقدم والرخاء”، وفقا للبيان.

وجاء بيان الديوان الأميري أثناء إلقاء رؤساء وقادة الدول المشاركة في “قمة جدة” كلماتهم.

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وكان أمير دولة قطر وصل إلى جدة، في وقت سابق من اليوم الجمعة، للمشاركة في القمة العربية الـ32.

وغرد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبر حسابه الرسمي على تويتر قبل مغادرته السعودية، قائلا: “أهنئ أشقاءنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة على نجاح استضافة القمة العربية الـ32، والتي نرجو أن تسهم نتائجها في دعم التضامن والعمل العربي المشترك”.

أهنئ أشقاءنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة على نجاح استضافة القمة العربية الـ32، والتي نرجو أن تسهم نتائجها في دعم التضامن والعمل العربي المشترك. pic.twitter.com/5HyDB6F2Xd — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 19, 2023

قبل إلقاء بشار الأسد كلمته..

جاءت مغاردة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لفعاليات القمة العربية بجدة السعودية -حسب مراقبين- قبل ساعات من الكلمة المزمع إلقاؤها من قبل رئيس النظام السوري بشار الأسد أمام القادة والزعماء العرب في القمة.

وتضاربت ردود الفعل الإعلامية العربية والدولية، حول زيارة حضور أمير قطر للقمة في جدة السعودية بالتزامن مع حضور بشار الأسد.

وبينما أكدت رويترز عن مسؤول عربي لم تذكره، قوله أن زيارة أمير قطر للقمة العربية لم تتضمن أي مقابلات ثنائية وأنه لم يُلق كلمة خلال الفعاليات.

#عاجل | رويترز عن مسؤول عربي: زيارة أمير #قطر للقمة العربية لم تتضمن أي مقابلات ثنائية ولم يلق كلمة

📌 أمير قطر غادر قبل كلمة بشار #الأسد

📌 حضور أمير قطر في #القمة_العربية كان زيارة مجاملة#قمة_جدة #تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/SBrBvhkoMT — تلفزيون سوريا (@syr_television) May 19, 2023

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أنّ الرئيس السوري بشار الأسد “صافح أمير قطر” على هامش مشاركتهما في القمة العربية، ونقلت الوكالة عن مراسليها قولهم إنه تلا ذلك حديث جانبي بين الزعيمين. بينما لم يصدر أي تصريح بعد من الجانب القطري عن ذلك.

مراسلو سانا في جدة: مصافحة تمت بين السيد الرئيس #بشار_الأسد وأمير #قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قبل الدخول إلى قاعة انعقاد القمة وتلا ذلك حديث جانبي بينهما

🔗https://t.co/E9OB9UobAL#قمة_جدة pic.twitter.com/7lHUFJUX3E — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) May 19, 2023

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن يقول ان مشكلة النظام السوري هي مع شعبه وليست مع الدول العربية ملمحا الى عدم وجود امكانية لتحسين العلاقات القطرية السورية الثنائية حتى لو كانت الدوحة مع الاجماع العربي بشأن الحل مع سوريا. pic.twitter.com/BDbWcMtRAP — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) May 17, 2023

تجدر الإشارة أن الموقف القطري من رئيس النظام السوري بشار الأسد، لم يتغير ومازال على حاله كما شدد على ذلك رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك في الدوحة، الأربعاء، على هامش زيارتها لقطر.

وأشار “آل ثاني” إلى عدم وجود إمكانية لتحسين العلاقات القطرية السورية الثنائية، حتى لو كانت الدوحة مع الإجماع العربي بشأن الحل مع سوريا.

وأوضح وزير الخارجية القطري إن بلاده حدّدت موقفها من إعادة العلاقات مع نظام الأسد وعودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية بأن قطر -كما قال- لا تريد الخروج عن الإجماع حول هذا الموضوع، ولكن يترك لكل دولة قرارها السيادي في تطبيع العلاقات الثنائية.

وأشار المسؤول القطري، إلى أن الحل الوحيد للتطبيع مع نظام الأسد بالنسبة لقطر، هو إيجاد حلٍّ عادل وشامل للمسألة في سوريا، وهناك -كما قال- عمل عربي مشترك نتفق فيه جميعاً بالأهداف بأن تكون هناك عودة آمنة للاجئين، وإيجاد حل سياسي وفق قرارات الأمم المتحدة.

ونوّه وزير الخارجية القطري إلى أنه كان هناك تنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى مصر والمملكة الأردنية والعراق. وتابع أن المواقف تباينت حول المنهجية للوصول إلى الأهداف المرتجاة.

وختم بقوله “في النهاية، المسألة ليست بيننا وبين النظام السوري، المسألة بين نظام وشعبه، ويجب أن يكون الحل الذي يتمّ تطبيقه لاستعادة الاستقرار في سوريا هو حلّ يرضي هذا الشعب الذي عانى من ويلات هذه الحرب على مدار الـ 12 سنة الأخيرة”.