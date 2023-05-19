الجمعة, مايو 19, 2023
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الهدهد

“أغلقوا منازلكم بإحكام”.. رسالة صوتية تثير هلع المصريين وتوضيح حكومي رسمي

الرسالة تضمنت تحذيرا من وجود تشكيل عصابي يزعم عناصره تبعيتهم لوزارة الصحة ويقومون باستخدام مخدر لسرقة المنازل

كتب خالد السعدي
رسالة على واتساب عن عصابة تسرق المنازل watanserb.com
السلطات المصرية تكشف حقيقة رسالة الواتساب المنتشرة في مصر
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وطن – أثيرت ضجة في مصر بعد تداول رسالة صوتية على “واتساب”، وُصفت بأنها تثير الهلع وتحمل رسالة “أغلقوا منازلكم بإحكام”، فيما كشفت السلطات المصرية حقيقة هذه الرسالة.

وحثّت الرسالة الصوتية، المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم بدعوى وجود تشكيل عصابي يزعم عناصره تبعيتهم لوزارة الصحة ويقومون باستخدام مخدر لسرقة المنازل.

الحكومة تعلق

ومع الانتشار المكثف لهذه الرسالة، قال مجلس الوزراء المصري، إنه رصد تلقي مواطنين رسالة صوتية على هواتفهم، تتضمن توجيها بإغلاق الأبواب؛ لحماية أنفسهم من تشكيل عصابي متخصص في السرقة.

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان بعر صفحته الرسمية في “فيسبوك“، لكشف حقيقة ما تم تداوله من رسالة صوتية على تطبيق التواصل الاجتماعي “واتساب” تخوّف المواطنين من نشاط تنظيم إجرامي.

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وقال البيان إن مضمون الرسالة توجيه بإحكام غلق أبواب المنازل بدعوى وجود تشكيل عصابي يزعم عناصره تبعيتهم لوزارة الصحة ويقومون باستخدام مخدر لسرقة المنازل.

وبحسب البيان، فقد تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، قالت وإنه لا صحة لتلك الرسالة الصوتية المتداولة التي تحث المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم بدعوى وجود تشكيل عصابي يزعم عناصره تبعيتهم لوزارة الصحة ويقومون باستخدام مخدر لسرقة المنازل.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لم يتم رصد أي شكاوى أو تلقي بلاغات من المواطنين بشأن وقائع سرقة مماثلة.

كما ناشد مجلس الوزراء المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، وطالب جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، على حد قوله.

جرائم سرقة واسعة تزامنا مع تفشي الفقر

يُشار إلى أنّ هذه الواقعة تزامنت مع تحذيرات أطلقت على مدار الفترات الماضية، بشأن تزايد جرائم السرقة في مصر مع تصاعد حدة الفقر في البلاد، وهو تصاعد أقرت به الحكومة مؤخرا.

ففي ضمن جلسة لجنة مباشرة حقوق الإنسان والتمثيل النيابي، ضمن ملتقى الحوار الوطني 2023، كشفت مساعد وزير التضامن للحماية الاجتماعية ميرفت صابر، عن إحصائيات مقلقة بشأن عدد الفقراء في مصر.

وقالت ميرفت صابر إن الدولة توسعت منذ عام 2014 في برامج الحماية الاجتماعية، مشيرة أن المسجلين ببرنامج تكافل وكرامة بلغ عددهم حوالي 40 مليون مواطن.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ذكر في تقرير صدر في أكتوبر 2022، أن نسبة الفقر في مصر وصلت إلى 29.7% عام 2019-2020، بحسب التقدير الأخير للدخول في البلاد.

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خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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