أجمل 6 مدن تستحق الزيارة هذا الصيف (صور)

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وطن – مع قرب فصل الصيف، يخطط الناس الى الرحلات والسفر، ولهذا؛ نشر موقع thetravel، قائمة تضم أجمل 6 مدن تستحق الزيارة حول العالم.

تعد الهندسة المعمارية المذهلة والمناظر الطبيعية والكثير من الأنشطة الترفيهية التي توفرها هذه المدن كافية لتجعلك تختارها كوجهة للسفر في الرحلة التالية.

عادة ما تكون العواصم الوجهة الأولى التي يزورها الناس في بلد ما. هذا بسبب البنية التحتية ووسائل الراحة ومناطق الجذب المثيرة فيها.

مع وجود العديد من البلدان حول العالم، هناك الكثير من العواصم التي تستحق الإضافة إلى قائمة الوجهات التي تختارها لرحلتك.

إليك أجمل 6 مدن تستحق الزيارة حول العالم وفق موقع “thetravel“:

1. باريس عاصمة فرنسا:

ليست المتاحف والكاتدرائيات هي الأسباب الوحيدة التي تجعل باريس المدينة الأكثر زيارة في العالم ويُعتقد أنها أجمل عاصمة في العالم.

إن الثقافة الرومانسية للمدينة، والهندسة المعمارية المذهلة، والشوارع النابضة بالحياة، والعديد من عوامل الجذب تجعلها أيضًا مكانًا رائعًا للتواجد فيه.

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كما تُعرف باريس بأنها عاصمة الموضة في العالم، وهي أيضًا مكان للعثور على بعض من أفضل الأطعمة، والأبراج في العالم، ففيها برج إيفل .

2. دبلن عاصمة أيرلندا:

هذه المدينة تتميز بجمال طبيعي ومعماري مثير للإعجاب. تقع هذه المدينة عند مصب نهر ليفي، وهي تتمتع بالكثير من المتنزهات الطبيعية والقلاع الجميلة والمتاحف والجسور المذهلة.

في حين تتميز الحياة الليلية في المدينة أيضًا بالحيوية بشكل لا يصدق، ودبلن هي جنة لعشاق الكتب.

3. لندن عاصمة إنجلترا:

يكمن جمال العاصمة الإنجليزية في مواقعها التاريخية والعديد من الهياكل المعمارية المذهلة.

فهي موطن لمجموعة متنوعة من المتاحف والمتاجر والمطاعم والمعالم السياحية المشهورة عالميًا مثل قصر باكنغهام وبيج بن وجسر تاور.

كما أن لديها أسواقًا نابضة بالحياة ومحلات تجارية وفنادق فاخرة ومراكز ترفيه والكثير من البنية التحتية الأخرى المصممة لإبقاء الزوار مرتاحين ومتحمسين.

4. براغ عاصمة جمهورية التشيك:

الهندسة المعمارية الرائعة لبراغ هي أول ما يلاحظه المرء عن هذه المدينة التي تعتبر من أجمل 6 مدن تستحق الزيارة وفق القائمة .

بينما يمكن رؤية الأبراج إلى القلاع والكاتدرائيات في جميع أنحاء المدينة التي تتميز بطراز عصر النهضة بكل الروعة.

حتى المباني السكنية في المدينة تتميز بطرز معمارية مختلفة ومثيرة للإعجاب. إلى جانب الهندسة المعمارية، تبهر براغ أيضًا بمناظرها الطبيعية.

في جميع أنحاء المدينة، توجد أشجار جميلة تعرض أنواعًا مختلفة من المناظر الطبيعية وفقًا للموسم. يتدفق نهر جميل عبر المدينة مما يمنحها المزيد من الجمال.

هناك حديث عن أن براغ أكثر رومانسية من باريس وقد تجعل الهندسة المعمارية الرائعة والمناظر الطبيعية والجو النابض بالحياة للمدينة الكثير من الناس يتفقون مع ذلك.

5.برلين عاصمة ألمانيا:

الفن الاستثنائي والهندسة المعمارية الرائعة والكثير من المعالم التاريخية هي بعض الأشياء التي تجعل برلين جميلة للغاية.

في هذه المدينة ، سيجد المرء مجموعة واسعة من الطرز المعمارية . يمكن رؤية تلك الأنماط المعمارية في كاتدرائيات المدينة والمتاحف والقلاع والفنادق والمعارض الفنية وحتى المباني السكنية.

في الليل، تصبح المدينة شيئًا مختلفًا تمامًا.

بينما تصبح الشوارع نابضة بالحياة بشكل لا يصدق حيث تخرج الأضواء الملونة والموسيقى الصاخبة من مختلف النوادي في المدينة، لذا فهي من أجمل 6 مدن تستحق الزيارة.

6. روما عاصمة إيطاليا:

كانت المدينة الخالدة جميلة منذ أن تأسست في العصور القديمة وتاريخها هو ما يجعلها واحدة من أجمل عواصم العالم، وهي تعتبر من أجمل 6 مدن تستحق الزيارة.

تضم روما بعضًا من أكثر المعالم التاريخية رواجًا في العالم. من الكولوسيوم إلى كاتدرائية القديس بطرس، ونافورة تريفي، هذه العاصمة الإيطالية غنية بالكثير ما سيجعل أي شخص في حالة من الذهول.

إلى جانب الجاذبية المعمارية والتاريخية ، سيجد المرء هنا بعضًا من أشهى الأطعمة والوجبات الخفيفة في العالم والتي تزيد من جاذبيتها.

كما يوجد في روما أيضًا الكثير من المتاحف والكنائس والمعارض الفنية والقلاع المثيرة للاهتمام ، وهذه بعض الأسباب التي تجعل المدينة تغرق دائمًا بالسياح في أي وقت من السنة.