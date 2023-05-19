الجمعة, مايو 19, 2023
الرئيسيةالهدهدأجمل 6 مدن تستحق الزيارة هذا الصيف (صور)
الهدهد

أجمل 6 مدن تستحق الزيارة هذا الصيف (صور)

مع وجود العديد من البلدان حول العالم، هناك الكثير من العواصم التي تستحق الإضافة إلى قائمة الوجهات التي تختارها لرحلتك.

كتب أنس السالم
أجمل 6 مدن تستحق الزيارة حول العالم هذا الصيف watanserb.com
براغ عاصمة جمهورية التشيك
- Advertisement -

وطن – مع قرب فصل الصيف، يخطط الناس الى الرحلات والسفر، ولهذا؛ نشر موقع thetravel، قائمة تضم أجمل 6 مدن تستحق الزيارة حول العالم.

تعد الهندسة المعمارية المذهلة والمناظر الطبيعية والكثير من الأنشطة الترفيهية التي توفرها هذه المدن كافية لتجعلك تختارها كوجهة للسفر في الرحلة التالية.

عادة ما تكون العواصم الوجهة الأولى التي يزورها الناس في بلد ما. هذا بسبب البنية التحتية ووسائل الراحة ومناطق الجذب المثيرة فيها.

مع وجود العديد من البلدان حول العالم، هناك الكثير من العواصم التي تستحق الإضافة إلى قائمة الوجهات التي تختارها لرحلتك.

إليك أجمل 6 مدن تستحق الزيارة حول العالم وفق موقع “thetravel“: 

1. باريس عاصمة فرنسا:

ليست المتاحف والكاتدرائيات هي الأسباب الوحيدة التي تجعل باريس المدينة الأكثر زيارة في العالم ويُعتقد أنها أجمل عاصمة في العالم.

باريس المدينة الأكثر زيارة في العالم
باريس المدينة الأكثر زيارة في العالم

إن الثقافة الرومانسية للمدينة، والهندسة المعمارية المذهلة، والشوارع النابضة بالحياة، والعديد من عوامل الجذب تجعلها أيضًا مكانًا رائعًا للتواجد فيه.

- Advertisement -

كما تُعرف باريس بأنها عاصمة الموضة في العالم، وهي أيضًا مكان للعثور على بعض من أفضل الأطعمة، والأبراج في العالم، ففيها برج إيفل .

2. دبلن عاصمة أيرلندا:

هذه المدينة تتميز بجمال طبيعي ومعماري مثير للإعجاب. تقع هذه المدينة عند مصب نهر ليفي، وهي تتمتع بالكثير من المتنزهات الطبيعية والقلاع الجميلة والمتاحف والجسور المذهلة.

دبلن عاصمة أيرلندا
دبلن عاصمة أيرلندا

في حين تتميز الحياة الليلية في المدينة أيضًا بالحيوية بشكل لا يصدق، ودبلن هي جنة لعشاق الكتب.

3. لندن عاصمة إنجلترا:

يكمن جمال العاصمة الإنجليزية في مواقعها التاريخية والعديد من الهياكل المعمارية المذهلة.

فهي موطن لمجموعة متنوعة من المتاحف والمتاجر والمطاعم والمعالم السياحية المشهورة عالميًا مثل قصر باكنغهام وبيج بن وجسر تاور.

لندن عاصمة إنجلترا
يكمن جمال العاصمة الإنجليزية في مواقعها التاريخية

كما أن لديها أسواقًا نابضة بالحياة ومحلات تجارية وفنادق فاخرة ومراكز ترفيه والكثير من البنية التحتية الأخرى المصممة لإبقاء الزوار مرتاحين ومتحمسين.

4. براغ عاصمة جمهورية التشيك:

الهندسة المعمارية الرائعة لبراغ هي أول ما يلاحظه المرء عن هذه المدينة التي تعتبر من أجمل 6 مدن تستحق الزيارة وفق القائمة .

بينما يمكن رؤية الأبراج إلى القلاع والكاتدرائيات في جميع أنحاء المدينة التي تتميز بطراز عصر النهضة بكل الروعة.

حتى المباني السكنية في المدينة تتميز بطرز معمارية مختلفة ومثيرة للإعجاب. إلى جانب الهندسة المعمارية، تبهر براغ أيضًا بمناظرها الطبيعية.

براغ عاصمة جمهورية التشيك من ضمن أجمل 6 مدن تستحق الزيارة
براغ عاصمة جمهورية التشيك

في جميع أنحاء المدينة، توجد أشجار جميلة تعرض أنواعًا مختلفة من المناظر الطبيعية وفقًا للموسم. يتدفق نهر جميل عبر المدينة مما يمنحها المزيد من الجمال.

هناك حديث عن أن براغ أكثر رومانسية من باريس وقد تجعل الهندسة المعمارية الرائعة والمناظر الطبيعية والجو النابض بالحياة للمدينة الكثير من الناس يتفقون مع ذلك.

5.برلين عاصمة ألمانيا:

الفن الاستثنائي والهندسة المعمارية الرائعة والكثير من المعالم التاريخية هي بعض الأشياء التي تجعل برلين جميلة للغاية.

في هذه المدينة ، سيجد المرء مجموعة واسعة من الطرز المعمارية . يمكن رؤية تلك الأنماط المعمارية في كاتدرائيات المدينة والمتاحف والقلاع والفنادق والمعارض الفنية وحتى المباني السكنية.

برلين عاصمة ألمانيا من أجمل 6 مدن تستحق الزيارة
في برلين سيجد الزائر مجموعة واسعة من الطرز المعمارية

في الليل، تصبح المدينة شيئًا مختلفًا تمامًا.

بينما تصبح الشوارع نابضة بالحياة بشكل لا يصدق حيث تخرج الأضواء الملونة والموسيقى الصاخبة من مختلف النوادي في المدينة، لذا فهي من أجمل 6 مدن تستحق الزيارة.

6. روما عاصمة إيطاليا:

كانت المدينة الخالدة جميلة منذ أن تأسست في العصور القديمة وتاريخها هو ما يجعلها واحدة من أجمل عواصم العالم، وهي تعتبر من أجمل 6 مدن تستحق الزيارة.

تضم روما بعضًا من أكثر المعالم التاريخية رواجًا في العالم. من الكولوسيوم إلى كاتدرائية القديس بطرس، ونافورة تريفي، هذه العاصمة الإيطالية غنية بالكثير ما سيجعل أي شخص في حالة من الذهول.

مبنى الكولوسيوم هو صرح روما الأعظم والشاهد على التاريخ والأسطورة
مبنى الكولوسيوم هو صرح روما الأعظم والشاهد على التاريخ والأسطورة

إلى جانب الجاذبية المعمارية والتاريخية ، سيجد المرء هنا بعضًا من أشهى الأطعمة والوجبات الخفيفة في العالم والتي تزيد من جاذبيتها.

كما يوجد في روما أيضًا الكثير من المتاحف والكنائس والمعارض الفنية والقلاع المثيرة للاهتمام ، وهذه بعض الأسباب التي تجعل المدينة تغرق دائمًا بالسياح في أي وقت من السنة.

المصدرthetravel - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

اقرأ أيضاً

حياتنا

إليك أفضل وأسوأ مناطق الجذب السياحي في العالم (صور)

حياتنا

تعرّف على واحدة من أكثر البلدان أمانًا للزيارة في أمريكا اللاتينية (صور)

حياتنا

خبير سفر يكشف عن أفضل مقعد على الطائرة وينصحك باختياره

حياتنا

3 من أجمل الدول السياحية وأقلّها تكلفةً في “آسيا”

حياتنا

إليك أفضل الوجهات السياحية لعام 2022 (صور)

حياتنا

لأول مرة تايلاند تفرض ضريبة سياحية على الأجانب الذين يدخلون البلاد

حياتنا

احذر ثمّ احذر أن تطلب هذه الأشياء على متن الطائرة!

حياتنا

مضيفة طيران تكشف سرًا “مقلقًا” بشأن الجلوس على متن الطائرة

حياتنا

خبيرة سفر تجيب: لماذا لا يجب عليك ارتداء أحذية رياضية في المطار!

حياتنا

لا يخطر على بال .. أول شيء يفعله طاقم الطائرة قبل صعود الركاب

حياتنا

هذا أول شيء يلاحظه مضيفو طيران على الراكب عندما يصعد طائرة

حياتنا

مضيفة طيران تفضح ما لا يعرفه الركاب عن وجبات شركات الطيران!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

من هو “مالك عقار”؟ .. رجل السياسة الذي عيّنه البرهان نائباً أولاً له بعد إزاحة حميدتي

وسط صمت رسمي في أبو ظبي.. هل يؤكد غياب محمد بن زايد عن قمة جدة الصراع الإماراتي السعودي؟

ميا خليفة تكشف هوية من أجبرها على الإباحية وتؤكد عدم معارضتها إقامة علاقة مع امرأة (شاهد)

بريتني سبيرز تسكت شائعات أزمة زواجها من سام أصغري بقبلة حميمية معه ولعق لسانه (شاهد)

ندى الكامل تستعرض أنوثتها بعد خسارة وزنها.. طليقة أحمد الفيشاوي تغيّرت بشكل لايصدق

جورجيا ميلوني تتحدى محمد السادس وتتخذ قرراً هاماً لدعم صمود الصحراويين!

السعودية.. افتتاح أول صالون نسائي يعمل به رجال فقط يثير غضب السعوديين! (شاهد)

قبل بدء كلمة بشار الأسد.. ماذا يعني مغادرة أمير قطر القمة العربية بعد ساعات من وصوله؟

الكشف عن نكات جنسية بذيئة أرسلتها الأميرة ديانا لملك اليونان الراحل قسطنطين الثاني (شاهد)

المسجد المائل في قطر .. أسرار تصميم هندسي فريد ومدهش (فيديو وصور)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC