الخميس, مايو 18, 2023
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رياضة

3 لاعبين معروضون للبيع.. خطة ريال مدريد في انتقالات الميركاتو الصيفي

ريال مدريد سيعرض 3 لاعبين للبيع وسيرحل أخر في سوق الانتقالات الصيفية القادمة

كتب فارس أبو شيحة
خطة ريال مدريد في انتقالات الميركاتو الصيفي watanserb.com
خطة ريال مدريد في انتقالات الميركاتو الصيفي
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وطن- كشف تقرير إسباني عن خطة ريال مدريد في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي مع نهاية الموسم الجاري، بعد خروجه من منافسات دوري أبطال أوروبا من دور النصف النهائي، عقب الخسارة القاسية أمام مانشستر سيتي بنتيجة 5-1.

وتحدثت شبكة “ريفليو” الإسبانية، عن خطة ريال مدريد المنتظرة في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، استعداداً للموسم الجديد، بعد الخروج من هذا الموسم بلقب كأس ملك إسبانيا 2023. تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ريال مدريد
ريال مدريد

خطة ريال مدريد في انتقالات الميركاتو الصيفي

كما ونرفق لكم أبرز بنود خطة ريال مدريد المتوقعة في سوق الانتقالات الصيفية القادمة (الميركاتو). وفق ما ذكرته الشبكة الإسبانية، على النحو الآتي:

  1. بقاء المدرب الإيطالي أنشيلوتي على رأس الجهاز الفني حتى الموسم القادم.
  2. التعاقد مع فران جارسيا كأول الصفقات الجديدة، بالإضافة إلى التعاقد مع الإنجليزي يلينغهام.
  3. تجديد التعاقد مع القائد كريم بنزيما ولوكا مودريتش وتوني كروس لموسم آخر إضافي.
  4. رحيل ماريانو دياز متوقع، إلى جانب بيع الثلاثي ميندي والحارس الأوكراني لونين وأودريوزولا.
  5. ريال مدريد لن يتعاقد مع مهاجم في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، مع تصعيد اللاعب الإسباني ألفارو رودريجيز للمشاركة مع الفريق الأول.

خروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا 2023

كما وودع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا 2022-2023، من منافسات دور النصف النهائي للبطولة الأوروبية، بعد الخسارة المذلة أمام مانشستر سيتي، الذي تأهل للمرة الثانية في تاريخه إلى نهائي البطولة القارية. بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

خطة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي
خطة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

وسيواجه فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي) أمام منافسه إنتر ميلان الإيطالي. للمنافسة على لقب البطولة هذا الموسم، في ال10 من شهر يونيو/ حزيران القادم على ملعب (أتاتورك) في مدينة إسطنبول التركية.

المصدروطن + شبكة ريفليو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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