الخميس, مايو 18, 2023
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ديك وحيد بين الدجاجات .. معك 9 ثوانٍ فقط لاكتشافه!

تُظهر الصورة عدة دجاجات بطريقة غير منظمة، جنبا إلى جنب هناك بالونات ذات لون أحمر وبرتقالي وأشياء على شكل كعكة دائرية أيضًا وامطلوب العثور على مكان وجود ديك ..

كتب أنس السالم
وهم بصري يظهر ديك وحيد بين الدجاجات watanserb.com
في الوهم البصري أعلاه ديك وحيد بين الدجاجات
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وطن – وهم بصري جديد لمحبي الأوهام البصرية، وألعاب الذكاء، يتمثل في صورة والمطلوب منك العثور على ديك وحيد بين الدجاجات في 9 ثوان فقط.

ديك وحيد بين الدجاجات

يتزايد الطلب على صور الوهم البصري والألغاز القائمة على الصور لسبب واحدٍ، فهي تساعد على تحسين معدل الذكاء لديك عبر التحديات المثيرة التي تكمن فيها.

ينتشر أحد هذه الخدع البصرية على الإنترنت حيث يتعين على المشاهد أن يجد ديكًا مختبئًا بين عدة دجاجات ويكون الحد الزمني 9 ثوانٍ فقط.

ديك وحيد بين الدجاجات .. هل يمكنك العثور عليه في 9 ثوانٍ؟
ديك وحيد بين الدجاجات .. هل يمكنك العثور عليه في 9 ثوانٍ؟

تُظهر الصورة عدة دجاجات بطريقة غير منظمة، جنبا إلى جنب مع الدجاجات، هناك بالونات ذات لون أحمر وبرتقالي وأشياء على شكل كعكة دائرية أيضًا.

كل تلك العناصر في الصورة هي إلهاءات لدفع المشاهد بعيدًا عن هدفه المتمثل في العثور على الديك.

وهم بصري … هل يمكنك العثور على مكان وجود ديك وحيد بين الدجاجات في 9 ثوان فقط؟

للعثور على الديك، على المتابع أن يتذكر أن ينظر إلى ما وراء العناصر التي لا تفيده.

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نظرًا لأن المهلة هي 9 ثوانٍ فقط ولم يتم ترتيب الدجاجات بشكل منظم، فقد يكون من الصعب مسح الصورة بشكل صحيح.

ومع ذلك، فإن مفتاح حل هذا اللغز هو التركيز على عامل التفرقة بين الديك والدجاجة، وهي السرّ في الوصول الى الحلّ.بحسب ترجمة وطن عن موقع “news18

حل الوهم .. إليك مكان وجود ديك وحيد بين الدجاجات

تم وضع الديك باتجاه الجانب السفلي الأيسر من الصورة. يساعد العرف الموجود على ذقنه في تمييزه عن حشد الدجاج بسهولة.

حل الوهم البصري
الديك موجود في الجانب السفلي الأيسر من الصورة

إذا تمكنت من العثور على الديك في غضون المهلة الزمنية المحددة، فقد تعتبر نفسك شخصًا يتمتع بمعدل ذكاء عالٍ ومهارات مراقبة مذهلة.

ولكن إذا لم تتمكن من ذلك، فإن الطريقة الوحيدة للتحسين هي التدرب بلا هوادة وتحسين الدقة والسرعة في حل الأوهام البصرية.

تتوفر العديد من ألغاز الوهم البصري المماثلة ليتمكن الأشخاص من ممارستها ومحاولة حلّها.

كما انّ هناك أنواعاً عديدة من الخداع البصري أيضًا. فبينما يطلب منك البعض معرفة الفرق بين صورتين متشابهتين، قد يطلب البعض الآخر من المشاهد العثور على كائن أو حيوان مخفي في الصورة باستخدام التمويه.

المصدرnews18 - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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