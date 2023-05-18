ديك وحيد بين الدجاجات .. معك 9 ثوانٍ فقط لاكتشافه!

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وطن – وهم بصري جديد لمحبي الأوهام البصرية، وألعاب الذكاء، يتمثل في صورة والمطلوب منك العثور على ديك وحيد بين الدجاجات في 9 ثوان فقط.

ديك وحيد بين الدجاجات

يتزايد الطلب على صور الوهم البصري والألغاز القائمة على الصور لسبب واحدٍ، فهي تساعد على تحسين معدل الذكاء لديك عبر التحديات المثيرة التي تكمن فيها.

ينتشر أحد هذه الخدع البصرية على الإنترنت حيث يتعين على المشاهد أن يجد ديكًا مختبئًا بين عدة دجاجات ويكون الحد الزمني 9 ثوانٍ فقط.

تُظهر الصورة عدة دجاجات بطريقة غير منظمة، جنبا إلى جنب مع الدجاجات، هناك بالونات ذات لون أحمر وبرتقالي وأشياء على شكل كعكة دائرية أيضًا.

كل تلك العناصر في الصورة هي إلهاءات لدفع المشاهد بعيدًا عن هدفه المتمثل في العثور على الديك.

وهم بصري … هل يمكنك العثور على مكان وجود ديك وحيد بين الدجاجات في 9 ثوان فقط؟

للعثور على الديك، على المتابع أن يتذكر أن ينظر إلى ما وراء العناصر التي لا تفيده.

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نظرًا لأن المهلة هي 9 ثوانٍ فقط ولم يتم ترتيب الدجاجات بشكل منظم، فقد يكون من الصعب مسح الصورة بشكل صحيح.

ومع ذلك، فإن مفتاح حل هذا اللغز هو التركيز على عامل التفرقة بين الديك والدجاجة، وهي السرّ في الوصول الى الحلّ.بحسب ترجمة وطن عن موقع “news18”

حل الوهم .. إليك مكان وجود ديك وحيد بين الدجاجات

تم وضع الديك باتجاه الجانب السفلي الأيسر من الصورة. يساعد العرف الموجود على ذقنه في تمييزه عن حشد الدجاج بسهولة.

إذا تمكنت من العثور على الديك في غضون المهلة الزمنية المحددة، فقد تعتبر نفسك شخصًا يتمتع بمعدل ذكاء عالٍ ومهارات مراقبة مذهلة.

ولكن إذا لم تتمكن من ذلك، فإن الطريقة الوحيدة للتحسين هي التدرب بلا هوادة وتحسين الدقة والسرعة في حل الأوهام البصرية.

تتوفر العديد من ألغاز الوهم البصري المماثلة ليتمكن الأشخاص من ممارستها ومحاولة حلّها.

كما انّ هناك أنواعاً عديدة من الخداع البصري أيضًا. فبينما يطلب منك البعض معرفة الفرق بين صورتين متشابهتين، قد يطلب البعض الآخر من المشاهد العثور على كائن أو حيوان مخفي في الصورة باستخدام التمويه.